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 Політика України
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Все про:Супрун Уляна (515) Дубінський (3)

 "Очікуване сумне видовище": Супрун розкритикувала Дубінського за сексизм

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розкритикувала обраного нардепом від "Слуги народу" Олександра Дубінського за "відверту зневагу до жінок".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Коли майбутній народний депутат починає свою діяльність з відвертої зневаги до жінок — це сумне видовище. Якщо це Олександр Дубінський — це очікуване сумне видовище", - йдеться в повідомленні.

Супрун зазначила, що вчора мережу обурила вимога від нього до потенційних помічників: "дівчат, нижчих за 175 см, не турбувати". Усі бачать в такій мові сексизм та об’єктивацію, бо це вони і є", - підкреслила Супрун.

Пізніше Дубінський прокоментував, що люди навколо, які почали його критикувати, не мають почуття гумору, не здатні відсторонено подивитися на ситуацію та всюди бачать сексизм. Схоже народний обранець не усвідомлює, що, навіть назвавши це "жартом", він не знімає з себе відповідальності за образу. Більше того, невизнання помилки свідчить про те, що сексизм — його усвідомлена позиція", - зазначила Супрун.

За її словами, для людини, яка яка представлятиме інтереси народу України, це неприпустимо. Навіть у форматі жарту. Говорити такою мовою — це демонструвати низький рівень громадянської свідомості, принижувати свою власну гідність і знецінювати гідність своїх майбутніх колег.

"У будь-якому разі не рекомендую йти працювати помічником чи помічницею до таких персонажів. Прогресивних і свідомих роботодавців запис у резюме про роботу з Дубінським буде насторожувати. Принагідно нагадаю, що Дубінський — особа, яка продукує фейки та вкиди у промислових масштабах. Кожен його матеріал — хрестоматійний приклад використання різних технологій маніпулювання інформацією, брехні та його власних фантазій", - додала Супрун.

Вона також рекомендує всім народним обранцям звернути увагу на трактування терміну "депутатська етика", який містить заклик: "...завжди поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу".

Нагадаємо, вчора Дубінський на своїй сторінці в Facebook опублікував фото в оточенні дівчат і підписав його "Вибираємо помічниць. Прошу нижчих 175 см не турбувати".

Очікуване сумне видовище: Супрун розкритикувала Дубінського за сексизм 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144498
 
   
 Топ коментарі
 
на дубинского грех обижаться. тот еще придурок "Ожидаемое печальное зрелище": Супрун раскритиковала Дубинского за сексизм - Цензор.НЕТ 2371
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А ще у них є Макс Бужанський. Як називати таких слуг?
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По словам Дубинского Израиль не уважает Украину.
А вот деньги из нашего бюджета для пенсионеров, живущих в Израиле, будет брать с удовольствием.
Даля Грибаускайте приезжала к нам много раз, но деньги не выторговывала.
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А то ж з яких?!
Але то ж гроші, а не український хліб...
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.ля та она полностью ипанутая и дрррррочерка
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Русский..вьіпей йоду. И туши сибирский пердак планетарньій
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мамо то ви ?
як не ви ?
як пошов на .уй ?
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Нина Остапенко 1a4de17c, наш президент вже публічного сексизму собі не дозволяє і ЗЄдепутатам цього не дозволить. Дубінському хана. Супрун молодчина, заступилась за жінок.
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Дубинский это с бодуна написал. Ульяна, не бери в голову ! То ли ещё будет ! 😁
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У уляны и башки уже нету. Ей в другое место нада брать.
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Ясно, как из ничего сделать все.
Юмор- запретить, опасная болезнь по версии Супрун. Сексизм? Ой ..да ладно.. Супрун сама уже давно забыла слово секс... Сексизм...уморнула..
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шо Ульяна, не проходишь по новым стандартам?
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Супрун личность ! А Дубинский анальный массажер Бени . но забавный парень -Бонифаций .
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санитарку надо помыть подстричь. зубы пролечить и отправить эту явно нездоровую во всех отношениях тетку на родину в Детройт
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А вы верите всему что на заборе написано?))) Там есть ссылка на ее слова?)))
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держи фашист гранату и в .бало лопату 23.08.2019 15:39

Супрун посоветовала страдающих от болей во время месячных женщинам побольше мастурбировать

MIGnews.com.ua

Ульяна Супрун заявила, что колющую или режущую боль в области
живота и поясницы чувствует почти каждая женщина ежемесячно. Об этом
рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения на своей
странице в Facebook.

Оказывается, около половины женщин каждый месяц чувствуют недомогание
во время менструации. Врачи называют болезненные месячные дисменореей.
Она бывает первичной и вторичной, и в зависимости от этого существуют
разные подходы к лечению.

Первичная дисменорея возникает в подростковом возрасте. С годами она
может ослабнуть или пройти вообще. Врачи советуют использовать теплую
грелку, горячий душ или ходить в сауну при подобном диагнозе.

Дисменория считается первичной, пока нет доказательства обратного и не найдены нарушения в малом тазу.

Причинами вторичной дисменореи могут стать внематочная беременность,
полипы в кишечнике, воспаление органов малого таза, фибромы в матке и
эндометриоз.

В таком случае женщина будет чувствовать боль и во время полового акта.

При серьезном недомогании и "женских" проблемах обязательно стоит обратиться к врачу.

Супрун предложила выполнять несколько простых правил, чтобы уменьшить боль во время менструации при первичной дисменореи:

ешьте много орехов и рыбы - они содержат омега-3 жирные кислоты,
которые станут появляться в теле немного чаще, а простагландины из
арахидоновой жирной кислоты будут образовываться реже;
уменьшите потребление сладостей, во время менструаций;
ключевыми нутриентами для предотвращения боли являются витамины В1, Д, Е, кальций и магний;
пейте достаточно воды;
откажитесь от кофе или уменьшите потребление кофеина до 300 мг в день;
не отказывайтесь от физической активности;
занимайтесь сексом и мастурбуйте. Во время оргазма выделяются
эндорфины - нейромедиаторы удовольствия и обезболивания. Кроме этого,
эндорфин бета может образовываться в матке, и становиться помехой
синтеза простагландинов. Секс должен быть защищенный презервативом;
родите ребенка. Несколько беременностей и родов могут облегчить протекание менструаций, но это работает не навсегда.
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Дьэвушка его мечты . Каралева красатЫ .. На большее этот сепарский мудило не заслужил . "Ожидаемое печальное зрелище": Супрун раскритиковала Дубинского за сексизм - Цензор.НЕТ 9424 .

"Ожидаемое печальное зрелище": Супрун раскритиковала Дубинского за сексизм - Цензор.НЕТ 8100..
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Ну как бы для меня эта новость наталкивает на мысль а не голубок ли ты мил человек дубинскй
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Хтось може назвати хоч одну адекватну людину серед таки званих "слуг народа"?
Бо склалося таке враження, що то зібралася якась кунст-камера фізичних і моральних уродів , місце яких якщо не в банці з формаліном то в палаті дурки напевно... 😕
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Хтось може назвати хоч одну адекватну людину серед таки званих "слуг народа"?)))
Нереальные какие то ,задачи ставите .!"Ожидаемое печальное зрелище": Супрун раскритиковала Дубинского за сексизм - Цензор.НЕТ 7177.
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Ано хатит максианально перепилицца, а ано нихто не факаить.
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Герой шуток к нам пожаловал?))) А сверху тот, к кому ты советовал обращаться насчет шуток?))) Двое из ларца)))
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этот дубинский мразь и украинофоб.который считает лозунг 'Слава Украине' нацизстким.один из первыХ зеленых который скоро будет драпать на ростов
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"- Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны, - обьявил он и посмотрел строго.
- Ах, профессор, неужели обезьяны?
- Да, - непреклонно ответил Филипп Филиппович.
- Когда же операция? - бледнея и слабым голосом спрашивала дама.©
🤗
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Дубинский еще свое фото с барышнями модельной внешности прикрепил к тому посту. Неудивительно что персонажи внешности противоположной (вроде Супрун) возмутились. Это все психология и зависть, а сексизм тут ни к чему.
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похоже не работать ей больше ИО, такая теперь смелая, министра так и не назначили у нас при Пете в этот миднедоздрав
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Та гнида сепаская "Ожидаемое печальное зрелище": Супрун раскритиковала Дубинского за сексизм - Цензор.НЕТ 4618,, По роже ж видно .Тут и говорить нечего . Бузина ему товарищ ,, заскучал там небось , сам ...
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да усохни уже падаль , иди pelitca в подворотню
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Чего такой нервный , зебилоид "Очікуване сумне видовище": Супрун розкритикувала Дубінського за сексизм - Цензор.НЕТ 6424 ..?? Забыл колесо глотнуть , или о тебе забыли ?? Напиши жалобу на санитаров .."Очікуване сумне видовище": Супрун розкритикувала Дубінського за сексизм - Цензор.НЕТ 2210.
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Да походу это вторая половинка этого сепара, твой тезка который)))
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Вот недавно, еду поздно в метро, людей в вагонах почти нет. Заходит молодая, приятной внешности девица в коротенькой юбченке, садится напротив меня (хотя вагон полупустой). Села, раздвинула ноги, трусики залезли в переднюю промежность "Ожидаемое печальное зрелище": Супрун раскритиковала Дубинского за сексизм - Цензор.НЕТ 4010 , засунула наушники в уши и закрыла глаза. Мне конечно приятно было это лицезреть "Ожидаемое печальное зрелище": Супрун раскритиковала Дубинского за сексизм - Цензор.НЕТ 4010 НО сделать ей замечание не посмел, вдруг в сексизме меня обвинят?
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умер максимка да и .уй с ним (с)
Вот и помер дед Максим
Да и .уй остался с ним.
Положили его в гроб -
.уй уперся в потолок

Он здоровенный был мужик,
Он на .ую вертел шашлык,
.уем грядки он капал,
.уем грядки поливал.

А соседку тетю Зину
Он е...бал через корзину,
А соседа дядю Гришу
.уем кинул через крышу.

А в гражданскую войну
Он спас дивизию одну:
Немцы наших окружили,
Немцы наших перебили.

А дед ширинку расстегнул
И .уй над речкой протянул.
Наши по .ую пошли,
Наши наших пронесли.

А за ними немцы вспять
Стали на .уй наступать.
Дед з алупой колыхнул,
Немцев в реку окунул.

А тех, кто плавал по воде,
Он бил з алупой по голове.
После боя генерал
Ему з алупу целовал.
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тату але ви і .уй...
мали чотири тузи та й програли
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Как бы ты еще тут напомнил о себе)))) Да, Максимка?)))
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Павел , полудурок максимка отдельно от меня
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видимо, это создание сексу не имеет совсем... и это чучело проводит медреформу... пипец...
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Не хатит спруньё лепилай к папуасам, нету чувства юмара, магут и съесть. "Очікуване сумне видовище": Супрун розкритикувала Дубінського за сексизм - Цензор.НЕТ 5675 "Очікуване сумне видовище": Супрун розкритикувала Дубінського за сексизм - Цензор.НЕТ 5675 "Очікуване сумне видовище": Супрун розкритикувала Дубінського за сексизм - Цензор.НЕТ 5675
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Супрун раніше була би Розою Люксембург..
а зараз приходиться "розмінюватись" на міністра.. "Очікуване сумне видовище": Супрун розкритикувала Дубінського за сексизм - Цензор.НЕТ 7013
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При всій відразі до Дубинського, в чому проблема? Ось у нього є ряд вимог до кандидатів у помічники, серед них зріст чому не може бути?задрали фемки упороті
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Проблемка одна... Набирает он на работу ЗА БЮДЖЕТНЫЕ деньги... И не в модельное агенство...
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Ахаха! Сашок тролит а коротконогие дуры воют! "Очікуване сумне видовище": Супрун розкритикувала Дубінського за сексизм - Цензор.НЕТ 2590
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Топор. О, таких дубів ви являється немало, котрі ******* не розумних, а довгоногих. А в дружини шукаєш серед легковажних чи розумних, і чи ноги важніші?
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Не пойму ты коротконогоя дура или просто страшная с мужским ником?
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главное "по приколу" выбирать , не шуфричей и вилкулов , так разных дубинских -даунов , лишь бы не патриотов Украины.
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Я вынужден не согласиться с Супрун!!! Реформы ее поддерживаю, это нужно Украине и украинской нации!
Все долбанные теме с гендерным равенством нужно прекратить!!! Чем больше гендерные моментов и тем с сексизмом!!! Тем меньше рождаемость!!! Это тупик!!!
А Ган...Дога Дубинского нужно наказывать!!! За реальные дела!!! За сепаратизм, за любовь к Ху#йлостану, за ллбирлвание тем Коломойского, за то что не лбит "бандер"!!!
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Лети, чудовисько, туди, звідки взялося. І не вертайся. Тоді сумного видовища тут не буде.
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Вряд ли те люди, которые за него проголосовали ожидали такое пижонское поведение.
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