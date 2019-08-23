 "Очікуване сумне видовище": Супрун розкритикувала Дубінського за сексизм

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Коли майбутній народний депутат починає свою діяльність з відвертої зневаги до жінок — це сумне видовище. Якщо це Олександр Дубінський — це очікуване сумне видовище", - йдеться в повідомленні.
Супрун зазначила, що вчора мережу обурила вимога від нього до потенційних помічників: "дівчат, нижчих за 175 см, не турбувати". Усі бачать в такій мові сексизм та об’єктивацію, бо це вони і є", - підкреслила Супрун.
Пізніше Дубінський прокоментував, що люди навколо, які почали його критикувати, не мають почуття гумору, не здатні відсторонено подивитися на ситуацію та всюди бачать сексизм. Схоже народний обранець не усвідомлює, що, навіть назвавши це "жартом", він не знімає з себе відповідальності за образу. Більше того, невизнання помилки свідчить про те, що сексизм — його усвідомлена позиція", - зазначила Супрун.
За її словами, для людини, яка яка представлятиме інтереси народу України, це неприпустимо. Навіть у форматі жарту. Говорити такою мовою — це демонструвати низький рівень громадянської свідомості, принижувати свою власну гідність і знецінювати гідність своїх майбутніх колег.
"У будь-якому разі не рекомендую йти працювати помічником чи помічницею до таких персонажів. Прогресивних і свідомих роботодавців запис у резюме про роботу з Дубінським буде насторожувати. Принагідно нагадаю, що Дубінський — особа, яка продукує фейки та вкиди у промислових масштабах. Кожен його матеріал — хрестоматійний приклад використання різних технологій маніпулювання інформацією, брехні та його власних фантазій", - додала Супрун.
Вона також рекомендує всім народним обранцям звернути увагу на трактування терміну "депутатська етика", який містить заклик: "...завжди поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу".
Нагадаємо, вчора Дубінський на своїй сторінці в Facebook опублікував фото в оточенні дівчат і підписав його "Вибираємо помічниць. Прошу нижчих 175 см не турбувати".
А вот деньги из нашего бюджета для пенсионеров, живущих в Израиле, будет брать с удовольствием.
Даля Грибаускайте приезжала к нам много раз, но деньги не выторговывала.
Але то ж гроші, а не український хліб...
як не ви ?
як пошов на .уй ?
Юмор- запретить, опасная болезнь по версии Супрун. Сексизм? Ой ..да ладно.. Супрун сама уже давно забыла слово секс... Сексизм...уморнула..
Супрун посоветовала страдающих от болей во время месячных женщинам побольше мастурбировать
MIGnews.com.ua
Ульяна Супрун заявила, что колющую или режущую боль в области
живота и поясницы чувствует почти каждая женщина ежемесячно. Об этом
рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения на своей
странице в Facebook.
Оказывается, около половины женщин каждый месяц чувствуют недомогание
во время менструации. Врачи называют болезненные месячные дисменореей.
Она бывает первичной и вторичной, и в зависимости от этого существуют
разные подходы к лечению.
Первичная дисменорея возникает в подростковом возрасте. С годами она
может ослабнуть или пройти вообще. Врачи советуют использовать теплую
грелку, горячий душ или ходить в сауну при подобном диагнозе.
Дисменория считается первичной, пока нет доказательства обратного и не найдены нарушения в малом тазу.
Причинами вторичной дисменореи могут стать внематочная беременность,
полипы в кишечнике, воспаление органов малого таза, фибромы в матке и
эндометриоз.
В таком случае женщина будет чувствовать боль и во время полового акта.
При серьезном недомогании и "женских" проблемах обязательно стоит обратиться к врачу.
Супрун предложила выполнять несколько простых правил, чтобы уменьшить боль во время менструации при первичной дисменореи:
ешьте много орехов и рыбы - они содержат омега-3 жирные кислоты,
которые станут появляться в теле немного чаще, а простагландины из
арахидоновой жирной кислоты будут образовываться реже;
уменьшите потребление сладостей, во время менструаций;
ключевыми нутриентами для предотвращения боли являются витамины В1, Д, Е, кальций и магний;
пейте достаточно воды;
откажитесь от кофе или уменьшите потребление кофеина до 300 мг в день;
не отказывайтесь от физической активности;
занимайтесь сексом и мастурбуйте. Во время оргазма выделяются
эндорфины - нейромедиаторы удовольствия и обезболивания. Кроме этого,
эндорфин бета может образовываться в матке, и становиться помехой
синтеза простагландинов. Секс должен быть защищенный презервативом;
родите ребенка. Несколько беременностей и родов могут облегчить протекание менструаций, но это работает не навсегда.
..
Бо склалося таке враження, що то зібралася якась кунст-камера фізичних і моральних уродів , місце яких якщо не в банці з формаліном то в палаті дурки напевно... 😕
Нереальные какие то ,задачи ставите .!.
- Ах, профессор, неужели обезьяны?
- Да, - непреклонно ответил Филипп Филиппович.
- Когда же операция? - бледнея и слабым голосом спрашивала дама.©
🤗
Вот и помер дед Максим
Да и .уй остался с ним.
Положили его в гроб -
.уй уперся в потолок
Он здоровенный был мужик,
Он на .ую вертел шашлык,
.уем грядки он капал,
.уем грядки поливал.
А соседку тетю Зину
Он е...бал через корзину,
А соседа дядю Гришу
.уем кинул через крышу.
А в гражданскую войну
Он спас дивизию одну:
Немцы наших окружили,
Немцы наших перебили.
А дед ширинку расстегнул
И .уй над речкой протянул.
Наши по .ую пошли,
Наши наших пронесли.
А за ними немцы вспять
Стали на .уй наступать.
Дед з алупой колыхнул,
Немцев в реку окунул.
А тех, кто плавал по воде,
Он бил з алупой по голове.
После боя генерал
Ему з алупу целовал.
мали чотири тузи та й програли
а зараз приходиться "розмінюватись" на міністра..
Все долбанные теме с гендерным равенством нужно прекратить!!! Чем больше гендерные моментов и тем с сексизмом!!! Тем меньше рождаемость!!! Это тупик!!!
А Ган...Дога Дубинского нужно наказывать!!! За реальные дела!!! За сепаратизм, за любовь к Ху#йлостану, за ллбирлвание тем Коломойского, за то что не лбит "бандер"!!!