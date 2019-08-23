EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  609  97
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7335) кримські татари (1416) Хізб ут-Тахрір (19)

 Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Аділов оголосив сухе голодування, - "Кримська солідарність"

Сьогодні, 23 серпня 2019 року, в ході судового засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група) стало відомо, що Білял Аділов, один із фігурантів цієї справи, в зв'язку з нелюдськими умовами утримання в Ростовському СІЗО-1, оголосив сухе голодування.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"До керівництва СІЗО неодноразово зверталися утримувані в цьому СІЗО фігуранти у "справі Хізб ут-Тахрір" з вимогою поліпшити умови утримання, проте, в результаті, Біляла Аділова помістили в камеру зі ще гіршими умовами, з вогкістю, через яку він почав задихатися. Щоб якось привернути увагу конвою, Аділов порвав дроти в камері, після чого був поміщений у карцер на 15 діб", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Аділова Людмили Тюренкової, він тримає сухе голодування з 20 серпня.

"Під час сьогоднішнього засідання в Ростовському обласному суді шестеро фігурантів справи, в тому числі і Аділов, брали участь по відеоконференцзв'язку з СІЗО, однак у кімнаті зв'язку на всіх не вистачило стільців і деяким обвинуваченим довелося стояти весь час засідання", - повідомила адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський суд продовжив арешт шістьом кримським фігурантам у "справі Хізб ут-Тахрір"

Зазначається, що з відеоконференцзв'язку видно, що Білял Аділов почувається зле.

"В процесі зверталися до медиків, медик прийшла і запропонувала виміряти йому тиск, але, природно, це нічого б не змінило, тому, в результаті, почали слухати далі", - підкреслила адвокат.

Навмисно погані умови утримання фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" захист пов'язує з їхньою активною позицією і в питанні умов утримання, де вони намагаються домогтися змін для всіх ув'язнених, так і в суді, де вони постійно звертаються з клопотаннями, в тому числі щодо відводу суддів і прокурорів.

"Нелюдські умови утримання Аділова в СІЗО будуть підставами для подачі додаткових скарг" - резюмувала адвокат.

Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох осіб - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" у відеозверненні підтримали учасників акції на Красній площі. ВIДЕО

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

Фігурант справи Хізб ут-Тахрір Аділов оголосив сухе голодування, - Кримська солідарність 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144496
 
 
 Топ коментарі
 
Лепят, лепят русские из татар террористов, чтобы те потом им мстили, но что-то не получается ничего у них. А зачем и сами московиты не понимают.
 показати весь коментар
 
Ти на українському сайті. Роби як хочеш, а ще по факту ти виправдовуєш каральні органи окупантів Криму та пропонуєш передавати арештованих до Німеччини. Вони не порушували нічого в Німеччині. Тому від тебе це була брехня, яка аналогічна кацапській пропаганді.
 показати весь коментар
 
Пункт 4.3 Ради Форумчан. Не вам визнавати течію радикальним ісламізмом та прирівнювати Хізб до організацій, які дійсно визнані терористичними. В Україні це прерогатива влади.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лепят, лепят русские из татар террористов, чтобы те потом им мстили, но что-то не получается ничего у них. А зачем и сами московиты не понимают.
 показати весь коментар
 
 
вот и я о том же... лепят из нас карателей, напраслину гонят, а мо ну его к ченту, изъять у катсапов живущих в Украине пару младенцев да и розопьять этих тварей в прямом эфире, шоб козломордые знали, кто такие каратели Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Адилов объявил сухую голодовку, - "Крымская солидарность" - Цензор.НЕТ 9406
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хизб ут-Тахрир - террористическая организация и в европе и турции. можно просто в германию передать и посадят их уже там.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
давай оформим спор у юриста в эстонии, что у меня не было другого гражданства кроме эстонского, на 10000 евро? твое вранье, свидетельствует о падение доверия вообще в стране. таких на хер надо гнать из европы....
 показати весь коментар
 
Спочатку доведи своє твердження про заборону і визнання в Європі їх терористами. Я нижче привів Вікі, де заперечив твою брехню. Те, що ти не естонець зрозуміло.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Али, а можно в Украине носить символы КПСС? Ну серп, молот, Ленина? Надо как-то градированно относится.
 показати весь коментар
 
Про комуністичні символи є відповідний закон. Але ваше питання не має стосунку до теми статті, тому я подробно вам не відповідатиму.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Али, так и там есть закон, запрещающий Тахрир. Как быть?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
только касапы не дорожат своим словом. давай спор... пиши письмо послу с доверенностью в эстонию я продолжу оформление документов. зассышь же. знаешь что я прав и моя правда... а сколько лет ты врешь? вранье это только твое или черта твоей семьи? мать знает что ты лгун?
 показати весь коментар
 
Давай спочатку доведи твоє твердження про всю Європу. А потім я тобі розжую свої слова.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
давай не менять тему. "Те, що ти не естонець зрозуміло." на деньги спорим? под поручительства посла?
 показати весь коментар
 
Так не міняй тему, бо ти перший почав стверджувати про всю Європу.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а ты еще и тупой. "в европе" и "во всей европе" - разные понятия.
вот когда твой знакомый скажет: "я был летом в европе".
он что? в каждой стране был чтоли? или в одной?
где в моей фразе стоит ВСЮ????
или германия уже не европа для тебя?
 показати весь коментар
 
Тобто вже починаєш викручуваться, бо мова лише про Німеччину і то частково. Тобто ти трепло.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
прости, а ты понимаешь, что мне эстонцу, который знает русский, тяжело понимать украинский? я половину слов не улавливаю и приходиться пользоваться гугл транслатом.
давай перейдем на эстонский?
я же говорю - ты тупой...
 показати весь коментар
 
Ти на українському сайті. Роби як хочеш, а ще по факту ти виправдовуєш каральні органи окупантів Криму та пропонуєш передавати арештованих до Німеччини. Вони не порушували нічого в Німеччині. Тому від тебе це була брехня, яка аналогічна кацапській пропаганді.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
игил ничего в эстонии не сделала, но запрещена в эстонии. брехня?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ты в американском интернете. и когда используешь эстонский скайп. будь добр - по-эстонски говори.
 показати весь коментар
 
Не використовую скайп. Сайт український. Ти трепло.
 показати весь коментар
 
 
А где факты, что они террористы? Татар, после захвата Крыма стали преследовать под любыми предлогами. Просто за то, что они крымские татары. Что-то подобное было уже в правительстве австрийского художника лучшего друга евреев в Германии 30-х 40-х, не так ли?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hizb_ut-Tahrir
вот пиши туркам и немцам..... почему они считают их террористами
 показати весь коментар
 
Тобто про вю Європу ти вже перестав брехати. Цікаво🤗
 показати весь коментар
 
 
Кстати почему татары не говорят во всех европейских и восточных инсианциях и странах о преследовании и репрессиях русскими на почве национальности?
 показати весь коментар
 
 
А что, Хизб ут-Тахрир - это такая национальность?
 показати весь коментар
 
Татар преследуют за то что они татары хизбут тахрир это предлог. С таким же успехом их бы заставляли признать что они члены общества инопланетян русофобов...
 показати весь коментар
 
 
Ты не веришь в существование экстремистских исламистских организаций?
 показати весь коментар
 
Что-то после кражи Крыма и Донбасской войны у меня пропала вера русским.
 показати весь коментар
 
 
Не верь, твоё право. Жди, когда исламисты и Хизба что нибудь взорвут или подожгут в Украине.
 показати весь коментар
 
В Украине мусульмане? 😂 Спасибо за анекдот. Пока последние несколько лет только православные русские террором против нас украмнцев занимаются. Поэтому если что-то и будет под видом мусульманского терроризма то только с подачи северных мышебратьев
 показати весь коментар
 
 
Терористичні ісламські організації існують, але Хізб ут-Тахрір не визнана такою у всіх країнах Європи, Україні...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Али, "из искры возгорится пламя", помнишь? Гасить надо искру.
 показати весь коментар
 
 
Для чого демагогія і хто її гасить в Криму? Чий Крим?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Крым татарский?!!! Я крымский грек, а чей Крым? Крым Украина? не Татария. Бумажку подпиши.
 показати весь коментар
 
Тобто ви не визнаєте міжнародні закони і територіальну цілісність України.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ее визнавали в 1953 году, или как баранов отдали? Али, ты когда был в Крыму? Я в этом году. Поедь с земляками пообщайся. КРЫМ НЕ МОЙ. он тех людей кто там живет.
 показати весь коментар
 
Читай закони, бо всі формальності були виконані. Можна ще заглибитися в історію, але виявиться відсутність правових норм для росії володіти Кримом.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Али, не в обиду, чтобы чем-то владеть, его надо завоевать. Добытое кровью, не дарится.
 показати весь коментар
 
Завоювання не дає право на законне володіння землею. І ще запитання: ви маєте стосунок до іллірійців, які раніше жили в Криму?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не знаю, ту часть истории знаю плохо.
 показати весь коментар
 
Тобто ти не знаєш чим ******* греки відрізняються від іллірійців? І ти при цьому грек з Криму?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Неа, не знаю. И не интересуюсь.
 показати весь коментар
 
Тобто тебе не цікавить як і коли твої предки попали в Крим чи на територію теперешньої України.
 показати весь коментар
 
Останніми днями тут розплодилися клони з різними ніками *стас* / *stas*. Лайно на вентилятор, тролінг заради відповіді (стасики їсти хочуть). Чи варто стасиків годувати?
 показати весь коментар
 
 
Цей чесно визнає, що він грек з Криму, але правдо чомусь не знає про греків🤔
 показати весь коментар
 
 
На іншій гілці ми з Яром тролимо "білоруську історичку". Здається вона вже втомилася від перельоту з Греції (айпі) до Штатів.
 показати весь коментар
 
 
Яка гілка, бо я приєднаюся. Тут же закінчую дискусію.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Али, в 2010 году, я был на Ай- Петри (Святой Петр), везде шалманы Ильясова, надеюсь знаешь кто такой. Пошел с женой пофотографироватья на Римский тракт, там говна было больше тракта. А сейчас там красота, гостиница, ресторан и клозет.
 показати весь коментар
 
Знову починаєте говорити не по темі статті. Тоді з вами припиняю дискусію.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Тобто, прихильник Ильясова. вибачаюсь.
 показати весь коментар
 
Я не його прихильник, а прихильник України.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Дай Бог. Я как бы не такой
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Родился в Украине, в армии служил, на заводе работал. Прикол))))
 показати весь коментар
 
А кто их может гасить в Крыму? Украина не может, следовательно, должен гасить тот, кто контролирует по факту Крым. Ты представь, Украина когда нибудь возвратит Крым, а там 100% мусульман - экстремисты. И что делать?
 показати весь коментар
 
Ви розумієте, що зараз виправдали окупантів?
 показати весь коментар
 
 
Если оккупант в вашем доме перетравит клопов и тараканов, то по любому это благо.
 показати весь коментар
 
Тобто ти людей назвав клопами, тарганами... Тебе перетравлять теж, але у цьому випадку це теж є перевищенням повноважень і порушення законів не є благом.
 показати весь коментар
 
 
Ты о чём? Каких людей? Ты не видел кадров, как игиловцы режут перед камерами головы? Ты не видел шахидов со взрывчаткой по всему телу? Это люди?
 показати весь коментар
 
Ми говоримо про Хізб ут-Тахрір. У вас є факти їхнього терору?
 показати весь коментар
 
Тьфу ты. Ну сейчас нет фактов. И что? Имея за плечами массу примеров Аль Каиды, ИГИЛ, Аль Нусры, Талибана, неужели следует ждать первого факта террора? Идеология исламизма - вот что главное.
 показати весь коментар
 
Тобто фактів нема, а без фактів нема справи і відповідно арешт був з порушенням міжнародних та українських законів. На цьому все.
 показати весь коментар
 
Переслідування за віру є найважчим злочином із усіх політично мотивованих справ.
 показати весь коментар
 
 
Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. Також члени партії переслідуються у деяких країнах Середньої Азії, однак за не пов'язаними з тероризмом обвинуваченнями. В Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та Америки партія діє легально та публічно.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Хізб_ут-Тахрір
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
HT is outlawed throughout Central Asia, Pakistan, Germany, and Turkey for its extremist, antiSemitic and seditious ideology.
Hizb ut-Tahrir has been banned in countries such as (Germany), Russia, China, Egypt, Turkey,[14] Pakistan[15] and all Arab countries except Lebanon, Yemen, and the UAE
однак за не пов'язаними з тероризмом обвинуваченнями
То переворот подготовят, то подстрекают на убийство. преступники , одним словом, для государств, где запрещены. не нужно из низ белых и пушистых лепить
 показати весь коментар
 
 
У всякому випадку, окрім Німеччини (частково) в Європі ця партія не заборонена, переворотів вона не робила, терероризму від неї не було. І ще: ви не маєте права її судити, бо ви незаконно анексували Крим і ваше законодавство не расповсюджується на Крим.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
І ще: ви не маєте права її судити, бо ви незаконно анексували Крим і ваше законодавство не расповсюджується на Крим.

Провоцируешь? ))) Себе распечатай и над спальней повесь.
ТЫ не за немцев цепляйся. там еще куча стран. что ты к Германии прицепился?
 показати весь коментар
 
Так ваше законодавство расповсюджується на Крим?
 показати весь коментар
 
Когда то, Аль Каида была никому не известной организацией. Надо ждать, пока Хизб разрастётся до масштабов Игил?
 показати весь коментар
 
У тебе є факти терору Хізб в Україні?
 показати весь коментар
 
Жди, исламистские экстремисты и в Африке - экстремисты.
 показати весь коментар
 
Коли будть факти, то будемо говорити.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А ИГИЛ? ИГИЛ в Украине что-то совершало?
 показати весь коментар
 
Спочатку відповідай на моє питання, а не задавай своє питання.
 показати весь коментар
 
А что, не ясного? Исламизм(не Ислам) по определению ведёт к экстремизму. Про Аль Каиду я тебе написал. Про Игил тоже. Хизб, по определению, ждёт та же судьба, если его не задушить сейчас.
 показати весь коментар
 
Пункт 4.3 ПДР України. Пункт 4.3 Обязанности и права пешеходов ПДД Украины. Ты об этом???
 показати весь коментар
 
Пункт 4.3 Ради Форумчан. Не вам визнавати течію радикальним ісламізмом та прирівнювати Хізб до організацій, які дійсно визнані терористичними. В Україні це прерогатива влади.
 показати весь коментар
 
 
Ты внатури упорот что ли? Он не говорит, что в Украине эта организация террористическая. Он говорит про другие страны и приводит примеры.
Вот как с такими как ты диалог вести?
Ты плять либо провоцируешь сразу на конфликт, либо подводишь к человека что он якобы правила форума нарушил.
 показати весь коментар
 
Правила Форума нарушаются сплошь и рядом. И я не только о нецензурной лексике. Я, о разжигании национальной и религиозной розни. Что тут пишут о русских как нации или УПЦ МП как религиозной организации? Вот то то. А ты о правилах форума.
 показати весь коментар
 
Саме такі судження прирівнюються до розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
 показати весь коментар
 
Упоротость, однако, сочувствую. Не видим очевидного, и видим то что хотим видеть.
 показати весь коментар
 
Це ви на росії упороті, бо анексували Крим. По міжнародним законам Крим це Україна і їх може судити в Криму лише український суд. Прощавай, представник країни-агресора.
 показати весь коментар
 
 
Я имею право иметь своё личное оценочное суждение. Никакая влада мне в этом не указ. Или вы во всём ориентируетесь на власть? На власть Януковича сильно ориентировались?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Пропаганда спрямована на руйнування територіальної цілісності та суверінітету УкраїниИсточник: https://censor.net.ua/f2008573

Ткни носом - где нарушение?



Аль-Азм перечисляет следующие неотъемлемые свойства исламизма:фундаментализм - как возвращение к основам ислама (салафизм)возрождение - активной веры и обрядовинтегрализм - объединение всех сфер жизни общества и государства под законами шариататеократизм - восстановление Аллаха как верховной властитеономизм - буквально «главенство законов Господа», прямое, буквальное и всестороннее применение норм шариататерроризм - как способ наносить врагу максимальный урон без учёта любых долговременных последствий
Даниэль Пайпс - известный американский историк, публицист, писатель и политический комментатор, специалист по исламу и ближневосточному конфликту считает, что[3]:
Исламизм - третья тоталитарная идеология (после фашизма и коммунизма) - предлагает нелепый средневековый подход к проблемам современной жизни. Ретроградный и агрессивный, он притесняет немусульман, угнетает женщин и оправдывает распространение власти ислама с помощью силы.


Ты пойми, никто не отрицает что крымских татар русня притесняет. Но вот то, что огтдельные личности состоят в группировках запрещенных во многиз странах - это факт. До некоторого времени Аль каеда считалась в США - "умеренной"
С хрена ты человека правилами тычешь, когда сам в них ни хрена не понимаешь?


 показати весь коментар
 
Я тебе шас пример приведу от которого у тебя точно пукан на Марс улетит. недавнее интервью прилепина (кацапский писака) (на ЦН ксати было). Он четко говорит - спокойно ездит по европам. СПОКОЙНО,
А ЛДНР, на минуточко, ХТО? Террористы! Или я не прав? Так вот тебе вопрос: если наемники ЛДНР - террористы (а они террористы) - как же они по европам шастают?
 показати весь коментар
 
Кто, когда и каким нормативным документом ЛДНР признаны террористами?
 показати весь коментар
 
Головна / Прес-центр / Новини Верховна Рада України визнала «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями, а Росію - агресором
27 січня 2015, 21:32
Верховна Рада визнала сьогодні, 27 січня, Росію країною-агресором, а «ДНР» і «ЛНР» - терористичними організаціями, за це рішення проголосував 271 народний депутат із 298 зареєстрованих у сесійній залі.
Відповідно до заяви, Верховна Рада визнає Російську Федерацію державою-агресором і закликає міжнародних партнерів України не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку російської агресії проти України: «Визнати Російську Федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир та безпеку. А так звані «ДНР» і «ЛНР» визнати терористичними організаціями»
 показати весь коментар
 
 
Так і Рібентроп з Герингом свого часу вільно їздили по Європі, навіть в московії були, а потім раз і Нюрнберг.
 показати весь коментар
 
 
Там є проблема, але це знов не тема статті.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору