 Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Аділов оголосив сухе голодування, - "Кримська солідарність"

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
"До керівництва СІЗО неодноразово зверталися утримувані в цьому СІЗО фігуранти у "справі Хізб ут-Тахрір" з вимогою поліпшити умови утримання, проте, в результаті, Біляла Аділова помістили в камеру зі ще гіршими умовами, з вогкістю, через яку він почав задихатися. Щоб якось привернути увагу конвою, Аділов порвав дроти в камері, після чого був поміщений у карцер на 15 діб", - йдеться в повідомленні.
За словами адвоката Аділова Людмили Тюренкової, він тримає сухе голодування з 20 серпня.
"Під час сьогоднішнього засідання в Ростовському обласному суді шестеро фігурантів справи, в тому числі і Аділов, брали участь по відеоконференцзв'язку з СІЗО, однак у кімнаті зв'язку на всіх не вистачило стільців і деяким обвинуваченим довелося стояти весь час засідання", - повідомила адвокат.
Зазначається, що з відеоконференцзв'язку видно, що Білял Аділов почувається зле.
"В процесі зверталися до медиків, медик прийшла і запропонувала виміряти йому тиск, але, природно, це нічого б не змінило, тому, в результаті, почали слухати далі", - підкреслила адвокат.
Навмисно погані умови утримання фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" захист пов'язує з їхньою активною позицією і в питанні умов утримання, де вони намагаються домогтися змін для всіх ув'язнених, так і в суді, де вони постійно звертаються з клопотаннями, в тому числі щодо відводу суддів і прокурорів.
"Нелюдські умови утримання Аділова в СІЗО будуть підставами для подачі додаткових скарг" - резюмувала адвокат.
Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.
Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.
Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.
28 березня стало відомо про затримання ще трьох осіб - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.
Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.
За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).
вот когда твой знакомый скажет: "я был летом в европе".
он что? в каждой стране был чтоли? или в одной?
где в моей фразе стоит ВСЮ????
или германия уже не европа для тебя?
давай перейдем на эстонский?
я же говорю - ты тупой...
вот пиши туркам и немцам..... почему они считают их террористами
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Хізб_ут-Тахрір
Hizb ut-Tahrir has been banned in countries such as (Germany), Russia, China, Egypt, Turkey,[14] Pakistan[15] and all Arab countries except Lebanon, Yemen, and the UAE
однак за не пов'язаними з тероризмом обвинуваченнями
То переворот подготовят, то подстрекают на убийство. преступники , одним словом, для государств, где запрещены. не нужно из низ белых и пушистых лепить
Провоцируешь? ))) Себе распечатай и над спальней повесь.
ТЫ не за немцев цепляйся. там еще куча стран. что ты к Германии прицепился?
Вот как с такими как ты диалог вести?
Ты плять либо провоцируешь сразу на конфликт, либо подводишь к человека что он якобы правила форума нарушил.
Ткни носом - где нарушение?
Аль-Азм перечисляет следующие неотъемлемые свойства исламизма:фундаментализм - как возвращение к основам ислама (салафизм)возрождение - активной веры и обрядовинтегрализм - объединение всех сфер жизни общества и государства под законами шариататеократизм - восстановление Аллаха как верховной властитеономизм - буквально «главенство законов Господа», прямое, буквальное и всестороннее применение норм шариататерроризм - как способ наносить врагу максимальный урон без учёта любых долговременных последствий
Даниэль Пайпс - известный американский историк, публицист, писатель и политический комментатор, специалист по исламу и ближневосточному конфликту считает, что[3]:
Исламизм - третья тоталитарная идеология (после фашизма и коммунизма) - предлагает нелепый средневековый подход к проблемам современной жизни. Ретроградный и агрессивный, он притесняет немусульман, угнетает женщин и оправдывает распространение власти ислама с помощью силы.
Ты пойми, никто не отрицает что крымских татар русня притесняет. Но вот то, что огтдельные личности состоят в группировках запрещенных во многиз странах - это факт. До некоторого времени Аль каеда считалась в США - "умеренной"
С хрена ты человека правилами тычешь, когда сам в них ни хрена не понимаешь?
А ЛДНР, на минуточко, ХТО? Террористы! Или я не прав? Так вот тебе вопрос: если наемники ЛДНР - террористы (а они террористы) - как же они по европам шастают?
27 січня 2015, 21:32
Верховна Рада визнала сьогодні, 27 січня, Росію країною-агресором, а «ДНР» і «ЛНР» - терористичними організаціями, за це рішення проголосував 271 народний депутат із 298 зареєстрованих у сесійній залі.
Відповідно до заяви, Верховна Рада визнає Російську Федерацію державою-агресором і закликає міжнародних партнерів України не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку російської агресії проти України: «Визнати Російську Федерацію державою-агресором, що всебічно підтримує тероризм та блокує діяльність Ради безпеки ООН, чим ставить під загрозу міжнародний мир та безпеку. А так звані «ДНР» і «ЛНР» визнати терористичними організаціями»