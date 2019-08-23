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 Економіка
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Все про:зерно (34) Укрзалізниця (789) вагони (44) Микола Горбачов (2)

 Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України, - голова зернової асоціації Горбачов

Зернова асоціація України не згодна з нормами договору "Укрзалізниці" (УЗ), який визначає новий порядок плати за використання вантажних вагонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це, після наради між представниками УЗ і бізнесу, OBOZREVATEL повідомив президент зернової асоціації Микола Горбачов. На його думку, норми в новому договорі не відповідають у повному обсязі запитам ринку і не задовольняють учасників зернового ринку, зокрема. Представник зернового бізнесу вважає, що дискусію слід продовжити.

"На сьогодні ми бачимо, як українська залізниця використовує своє монопольне становище і ставить нас фактично перед фактом:"Або ви укладаєте договір в тому вигляді, в якому ми вам пропонуємо, або ви просто не можете користуватися послугами залізниці", - заявляє Горбачов.

Президент зернової асоціації зазначив, що хоча діалог з представниками УЗ в останні 4 роки налагодився, результативності це не дає. Тому асоціація звернулася до Міністерства аграрної політики, щоб відомство допомогло їм налагодити продуктивний діалог з представниками залізниці.

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"На нашу думку, залізниця повинна розвивати економіку, а не тільки боротися за власну ефективність. Якби це було приватне підприємство, яке боролося виключно за свої економічні показники, у нас би не було питань. Але в зв'язку з тим, що це підприємство державне і належить усім громадянам України, то і розвивати вони повинні всю економіку країни", - вважає він.

За його словами, нові норми створять непрогнозованість щодо подачі вагонів, доставки і експорту зерна, що негативно позначиться на українській економіці.

"Україна щороку вирощує дедалі більше зерна. Минулого року це було понад 92 млн тонн, з яких 54 млн тонн ми вивезли на експорт. Цього року ми очікуємо врожай ще вище, і, відповідно, експорт у нас теж буде вище. А проблеми з логістикою нікуди не зникають", - пояснив Горбачов.

Він також зазначив, що сільськогосподарська галузь приносить 40% валютних надходжень до бюджету країни, і будь-які обмеження незмінно вплинуть і на курс долара в тому числі. До того ж, будь-яка непрогнозованість призводить до того, що ринок стає дисконтними. Таким чином дії УЗ можуть перетворити нашу країну на країну з дисконтними цінами на зерно.

"Ми домовилися зустрітися на початку вересня і визначити додаткові питання, які можуть бути вирішені з боку УЗ для задоволення зернового ринку", - додав Горбачов.

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Як відомо, ПАТ "Укрзалізниця" затвердило новий порядок плати за використання вантажних вагонів, згідно з яким, в період користування вагонами з 7 до 48 годин вантажовідправник зобов'язаний оплачувати погодинну ставку, а починаючи з 49 години вантажовідправник зобов'язаний додатково компенсувати ПАТ УЗ втрату доходу через перенесення наступної вантажний операції.

Таким чином, втрати українських вантажовідправників, в разі впровадження такого договору, становитимуть  близько 3 млрд гривень на рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144490
 
 
 Топ коментарі
 
Так уже обсуждали , шо Укрзалізницю треба убить и расчленить . И чем быстрее , тем лучше . Плевать на тех , шо останутся без работы , они сами до этого довели . Убить и расчленить .
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Тормоз , по делу есть шо сказать , чи снова про Анаконду травить будешь Новые тарифы "Укрзализныци" за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации Горбачев - Цензор.НЕТ 4254
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Конечно. Это удар и по тем и по другим. Одни потеряют барышы другие больше ше украдут. Так, что "благодетель" мечется прежде всего о своих супер прибылях, а не о экономике или Украине
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Так уже обсуждали , шо Укрзалізницю треба убить и расчленить . И чем быстрее , тем лучше . Плевать на тех , шо останутся без работы , они сами до этого довели . Убить и расчленить .
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в ук статья есть...за убийство с расчлененкой
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Гыгля , ты всегда был тормозом , таким и подохнешь Новые тарифы "Укрзализныци" за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации Горбачев - Цензор.НЕТ 2901

"Убить и расчленить", - советник Зеленского Устенко рассказал, что нужно сделать с "Укрзализныцей" и "Нафтогазом"

https://censor.net.ua/news/3143882/ubit_i_raschlenit_sovetnik_zelenskogo_ustenko_rasskazal_chto_nujno_sdelat_s_ukrzaliznytseyi_i_naftogazom
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а тебя все равно посадят,как разносчика Новые тарифы "Укрзализныци" за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации Горбачев - Цензор.НЕТ 8179.причем добровольного.
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Так уже и это обсудили ... Гыгля , я ж говорю шо ты тормоз . Сажать будут порохоботов .

У активиста молодежной организации "Европейской солидарности" Любченко провели обыск из-за видео, где Зеленского сбивает автомобиль

https://censor.net.ua/news/3144109/***************************************************************************************************
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ты рад,кацапуля?не радуйся,в Украине подобное в массовых масштабах не пройдет,чай не раиська какая...
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Тормоз , по делу есть шо сказать , чи снова про Анаконду травить будешь Новые тарифы "Укрзализныци" за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации Горбачев - Цензор.НЕТ 4254
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То ты и меня кацапом обзываешь, да не кацик ли ты само! Давно подозреваем!
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не наговаривай...тебя не кацапом,а кацапкой Новые тарифы "Укрзализныци" за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации Горбачев - Цензор.НЕТ 3524.есть же разница
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Эх, гыга, хтозна - хтозна, скорее, это ты бабулька-кацапедка. И дрисч писал от м.р., а потом оказался Галей! Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України, - голова зернової асоціації Горбачов - Цензор.НЕТ 8802
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Там сидять вороги. Через їхні захмарні тарифи вантажі почали возити фурами, розбиваючи дороги по всій України.
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А ты соевый как то и не заметил, что схемы "злочынойы" влады как работали при демократ ах Порося и К так и работают до сих пор....
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Давно пора вже навести порядок на залізній дорозі!
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Конечно. Это удар и по тем и по другим. Одни потеряют барышы другие больше ше украдут. Так, что "благодетель" мечется прежде всего о своих супер прибылях, а не о экономике или Украине
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Это не на экономике скажется,а на карманах различных "горбачевых"? Толкают они зерно в основном на за границу,а там цены от них не зависят. "Горбачевы" боятся соснуть и не достроить себе по десятой вилле.
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