 Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України, - голова зернової асоціації Горбачов

Як передає Цензор.НЕТ, про це, після наради між представниками УЗ і бізнесу, OBOZREVATEL повідомив президент зернової асоціації Микола Горбачов. На його думку, норми в новому договорі не відповідають у повному обсязі запитам ринку і не задовольняють учасників зернового ринку, зокрема. Представник зернового бізнесу вважає, що дискусію слід продовжити.

"На сьогодні ми бачимо, як українська залізниця використовує своє монопольне становище і ставить нас фактично перед фактом:"Або ви укладаєте договір в тому вигляді, в якому ми вам пропонуємо, або ви просто не можете користуватися послугами залізниці", - заявляє Горбачов.

Президент зернової асоціації зазначив, що хоча діалог з представниками УЗ в останні 4 роки налагодився, результативності це не дає. Тому асоціація звернулася до Міністерства аграрної політики, щоб відомство допомогло їм налагодити продуктивний діалог з представниками залізниці.

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"На нашу думку, залізниця повинна розвивати економіку, а не тільки боротися за власну ефективність. Якби це було приватне підприємство, яке боролося виключно за свої економічні показники, у нас би не було питань. Але в зв'язку з тим, що це підприємство державне і належить усім громадянам України, то і розвивати вони повинні всю економіку країни", - вважає він.

За його словами, нові норми створять непрогнозованість щодо подачі вагонів, доставки і експорту зерна, що негативно позначиться на українській економіці.

"Україна щороку вирощує дедалі більше зерна. Минулого року це було понад 92 млн тонн, з яких 54 млн тонн ми вивезли на експорт. Цього року ми очікуємо врожай ще вище, і, відповідно, експорт у нас теж буде вище. А проблеми з логістикою нікуди не зникають", - пояснив Горбачов.

Він також зазначив, що сільськогосподарська галузь приносить 40% валютних надходжень до бюджету країни, і будь-які обмеження незмінно вплинуть і на курс долара в тому числі. До того ж, будь-яка непрогнозованість призводить до того, що ринок стає дисконтними. Таким чином дії УЗ можуть перетворити нашу країну на країну з дисконтними цінами на зерно.

"Ми домовилися зустрітися на початку вересня і визначити додаткові питання, які можуть бути вирішені з боку УЗ для задоволення зернового ринку", - додав Горбачов.

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Як відомо, ПАТ "Укрзалізниця" затвердило новий порядок плати за використання вантажних вагонів, згідно з яким, в період користування вагонами з 7 до 48 годин вантажовідправник зобов'язаний оплачувати погодинну ставку, а починаючи з 49 години вантажовідправник зобов'язаний додатково компенсувати ПАТ УЗ втрату доходу через перенесення наступної вантажний операції.

Таким чином, втрати українських вантажовідправників, в разі впровадження такого договору, становитимуть близько 3 млрд гривень на рік.