 Зеленський надав громадянство України 11 іноземцям, які захищали територіальну цілісність держави

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Відповідно до документа, українські паспорти отримають 11 осіб. Серед них – Тимерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. Батько Тимерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року.
"Усі особи, яких прийнято до громадянства України згідно з цим указом, брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України на сході держави", - йдеться в повідомленні.
Ти хочешь, щоб хтось за тебе сидів під кулями в окопі і захищав Україну, бо ти сциш.
А коли треба дати притулок тим захисникам, бо їм додому шлях закритий - такі сцикуни починають верещати: "навіщо ще це лайно імпортувати"...
Дуже зручна позиція, диванний боєць.
Принцип "враг моего врага - типа друг" тут уже не прокатил. На Западе уже косо начинали смотреть.
надеюсь вы понимаете, что это несколько нивелирует вышесказанное вами..?
Грузины Тенгиз Занадзе и Левани Хуцишвили которым Зеленский предоставил гражданство, задержаны за вооруженное нападение и разбой
Среда, 21 Августа 2019, 09:53
https://kv.npu.gov.ua/news/rozbij/za-zuxvalij-napad-na-privatnogo-*************-policziya-kijivshhini-zatrimala-grupu-inozemcziv/
Всі інші публікації на сайтах, в яких вказуються прізвища не є достовірними (можна вважати фейк).
"Грузин, получивших гражданство Украины за участие в АТО, задержали за разбойное нападение. ФОТОрепортаж
В Киевской области задержали троих бывших сотрудников МВД Грузии, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины.
О задержании сообщил на своей странице в Facebook руководитель Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ."
https://censor.net.ua/photo_news/3143975/gruzin_poluchivshih_grajdanstvo_ukrainy_za_uchastie_v_ato_zaderjali_za_razboyinoe_napadenie_fotoreportaj
Информацию с именами дали многие издания кроме ЦН.
Да и если бы это был фейк, то его опроверг бы Саакашвили. Названные были его соратниками в Грузии.
Як швидко і скільки з цих зашелестять за ґрати?
Перейдите по ссылкам, какой источник называет якобы фамилии.
Да и потом, в пресс-службе написано, что они имеют ВРЕМЕННЫЙ вид на жительство, а Указом президента дается Гражданство (вам нужно обьяснять отличие ВНЖ от гражданства?)
Там в статье всегда указана ссылка на Фейсбук - источник, я по ней всегда перехожу и вам советую. В посте официальном нет имен.
1. Торговля с паРашей
2. Разорвать дипотношения...
Можно получить хоть одну вменяемую ссылку на официальный источник, что задержанных зовут именно ТАК? Не пост в фб от хрен знает кого, не какой-то крохотный сайт грузинский (русскоязычный). А источник?