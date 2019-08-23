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 Політика України
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Все про:громадянство (584) Зеленський (2459) паспорт (418) Офіс Президента (64)

 Зеленський надав громадянство України 11 іноземцям, які захищали територіальну цілісність держави

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Відповідно до документа, українські паспорти отримають 11 осіб. Серед них – Тимерхан Мунаєв, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва. Батько Тимерхана загинув під Дебальцевим у лютому 2015 року.

"Усі особи, яких прийнято до громадянства України згідно з цим указом, брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України на сході держави", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Грузинів, які одержали громадянство України за участь в АТО, затримали за розбійний напад. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144487
 
   
 Топ коментарі
 
В аннексированном Крыму в городе Ялта неизвестные раскрасили в сине-желтые цвета установленный у гостиницы "Ялта" знак. Об этом сообщила активистка из оккупированного Крыма Наталья Лютикова, которая опубликовала соответствующее фото

Зеленский предоставил гражданство Украины 11 иностранцам, защищавшим территориальную целостность государства - Цензор.НЕТ 532
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Ну звичайно ...
Ти хочешь, щоб хтось за тебе сидів під кулями в окопі і захищав Україну, бо ти сциш.
А коли треба дати притулок тим захисникам, бо їм додому шлях закритий - такі сцикуни починають верещати: "навіщо ще це лайно імпортувати"...
Дуже зручна позиція, диванний боєць.
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Зілєнский фашизд!! Не тім гражданство дає!! Надо тим, хто Пітра Аліксєіуача підтримує, а не тим хто за Украііну воюює!! Осьо не тим дав, і що ми маємо? Біспрідєл?
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В аннексированном Крыму в городе Ялта неизвестные раскрасили в сине-желтые цвета установленный у гостиницы "Ялта" знак. Об этом сообщила активистка из оккупированного Крыма Наталья Лютикова, которая опубликовала соответствующее фото

Зеленский предоставил гражданство Украины 11 иностранцам, защищавшим территориальную целостность государства - Цензор.НЕТ 532
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нещодавно двох новонавернених українців загриміло в нашю тюрму. тож Зе жгі єщьо
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У нас і своїх тітушок, як г**на. А хмельницький "квадрат" чого вартий. АТО-шників вважає лохами.
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От і я про те саме - своїх, хоч греблю гати, но навіщо ще це лайно імпортувати?
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Ну звичайно ...
Ти хочешь, щоб хтось за тебе сидів під кулями в окопі і захищав Україну, бо ти сциш.
А коли треба дати притулок тим захисникам, бо їм додому шлях закритий - такі сцикуни починають верещати: "навіщо ще це лайно імпортувати"...
Дуже зручна позиція, диванний боєць.
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Вот тут ошибочка небольшая вышла - оно как раз хочет , чтобы Украину никто не защищал .
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Елена!Тут на сайте обустроились фсбшные шавки,гавкающие по методичке.Пояснять им -пустая трата времени
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Їм можна давати вид на мешкання, але ніяк не громадянство. Не може іноземець, який не має поняття про Україну вирішувати як нам жити. Щодо куль та окопів, то більшість з цих іноземців на передовій не були. Вони постворювали батальйони на папері, виписали собі посвідчення і тепер зображають з себе захисників.
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В твою кацапскую тюрму,пошёл вон ,язык тебе бы вырвать!
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за вбивство Гандзюк ціла група атовців загриміла,і серед атовців зустрічаються різні люди.
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а юГик таких кацапам выдавал..не..? поясните, не пойму, кто же предатель..
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Было выдано чеченское тело, которое додумалось выложить в инстаграмме свои фотки на фоне черного флага ИГИЛ в Сирии, и которого ко всему вдобавок потом с потрохами сдала его-же жена.

Принцип "враг моего врага - типа друг" тут уже не прокатил. На Западе уже косо начинали смотреть.
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вижу вам ниже очень понравился ответ на мой вопрос некой не совсем адекватной мадам (?)..
надеюсь вы понимаете, что это несколько нивелирует вышесказанное вами..?
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Случайно задел Зеленський надав громадянство України 11 іноземцям, які захищали територіальну цілісність держави - Цензор.НЕТ 1871 Ну а чеченское тело было реально в неадеквате. И слава богу, что от него избавились. Нам еще проблем из-за ИГИЛ не хватало.
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не знаю , насколько "тело" должно было быть не меньше уровня бени ладена, чтоб выдача кацапам это был единственный выход из ситуации..
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"Украина - плацдарм ИГИЛ", "Украина укрывает боевиков ИГИЛ" - правда, это были бы зачетные заголовки в западной прессе? Нам бы это очень помогло
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в харьковской области продажные прокуроры выдали не одного этого ингуша,недавно хотели чеченца выдать представитель диаспоры выступал на ютуб-канале Александра Беспалого не знаю помогло или нет.
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и какие признаки моего предательства наблюдаются..?
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Оно необучаемо)))))
Грузины Тенгиз Занадзе и Левани Хуцишвили которым Зеленский предоставил гражданство, задержаны за вооруженное нападение и разбой
Среда, 21 Августа 2019, 09:53
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Двоє з чотирнадцяти. І менше, ніж за два місяці...
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Ще не всі мають лексуси"Трое злоумышленников в масках ворвались в один из домов садового кооператива в с. Артемовка Бориспольского района. Там они напали на хозяина, его жену и связали их. Затем нападавшие похитили ценные изделия, крупную сумму денег, завладели автомобилем "Лексус" и с награбленным имуществом поехали в неизвестном направлении. Полицейские задержали злоумышленников во время проведения оперативных мероприятий на трассе Киев-Борисполь", - говорится в сообщении.
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Совсем что ли? Это ж фейк, вы хоть немного по ссылкам переходить научитесь, особенно "Агенство Грузии" не официальный источник.
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На офіційному сайті Нац.Поліції прізвищ не названо.
https://kv.npu.gov.ua/news/rozbij/za-zuxvalij-napad-na-privatnogo-*************-policziya-kijivshhini-zatrimala-grupu-inozemcziv/

Всі інші публікації на сайтах, в яких вказуються прізвища не є достовірними (можна вважати фейк).
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меня поразило, что под постом ФБ Шора, где такое утверждение, никто даже не спросил про источник... Всем пофиг, главное что тему для критики запустить.
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Так это тоже неофициальный источник, да еще и без ссылок. Официальный - это полиция, МИД, государственное ИА типа Укринформ, и т.д.
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Страница начальника полиции Киева подходит?

"Грузин, получивших гражданство Украины за участие в АТО, задержали за разбойное нападение. ФОТОрепортаж

В Киевской области задержали троих бывших сотрудников МВД Грузии, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины.

О задержании сообщил на своей странице в Facebook руководитель Нацполиции Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ."

https://censor.net.ua/photo_news/3143975/gruzin_poluchivshih_grajdanstvo_ukrainy_za_uchastie_v_ato_zaderjali_za_razboyinoe_napadenie_fotoreportaj
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Там есть довольно узнаваемые фото.
Информацию с именами дали многие издания кроме ЦН.

Да и если бы это был фейк, то его опроверг бы Саакашвили. Названные были его соратниками в Грузии.
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украинцы ветераны АТО не совершают преступлений?
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Зачем к своим гражданам добавлять еще и чужих, нарушающих закон?
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участие в АТО и в боевых действиях две большие разницы
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Найцікавіше,не сама участь новоспечених громадян в важких злочинах,а факт приховування від громадян даного випадку. І те,що ця новина сплила в двох-трьох укрЗМІ,вже після появи в грузинських виданнях(, говорить про досить обширну цензуру (чи самоцензуру). Недорогенькі.
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Ну значит количество разбоев увеличится.
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Уважаемые пенсионеры, не забывайте, что до 25 числа каждого месяца вам нужно иметь остаток на ваших картах не менее 500 грн, чтобы оплатить пенсии вашим израильским коллегам
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Двоє з попередніх чотирнадцяти вже скоїли кримінальний злочин
Як швидко і скільки з цих зашелестять за ґрати?
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Думал, что уже двое людей фейк постят, а это оказывается вы один повторяетесь.
Перейдите по ссылкам, какой источник называет якобы фамилии.
Да и потом, в пресс-службе написано, что они имеют ВРЕМЕННЫЙ вид на жительство, а Указом президента дается Гражданство (вам нужно обьяснять отличие ВНЖ от гражданства?)
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То ви не вырете найчеснышому ЦН? https://censor.net.ua/photo_news/3143975/gruzin_poluchivshih_grajdanstvo_ukrainy_za_uchastie_v_ato_zaderjali_za_razboyinoe_napadenie_fotoreportaj
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Потому что в данной статье хорошая годная информация от начальника полиции киевской области приправлена фейком.
Там в статье всегда указана ссылка на Фейсбук - источник, я по ней всегда перехожу и вам советую. В посте официальном нет имен.
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Остались две зрады:
1. Торговля с паРашей
2. Разорвать дипотношения...
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А забрать гражданство у двоих грузин, которые после получения оного были повязаны за разбой?
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Гражданство наёмникам? Это мудрая политика? Недостаточно в стране своих "псов войны"?
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ну они же как бы не наемники, а друзья, генацвали и все такое...
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Ключевое слово - как бы. Заплатят - и тебе башку отрежут.
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А чеченцы еще круче, чем грузины. Грузины меньше убивают. А для чеченов чем больше неверных хлопнул, тем с больше девственниц в муслимском раю выдадут... Зеленский предоставил гражданство Украины 11 иностранцам, защищавшим территориальную целостность государства - Цензор.НЕТ 4985
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Ты так восторгаешься, словно сам мусульманин. Ты для них тоже ведь - неверный, гяур. Ты для них тоже объект для увеличения количества девствениц.
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А, що за секретна інформація ,де повний список осіб, яким ти надав громадянство???
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Щоб не вичислили потім,коли по криміналу будуть проходити.
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Перейти на сайт президента і подивитись - релігія не дозволяє?
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По поводу грузин задержанных, которым не дали гражданство.

Можно получить хоть одну вменяемую ссылку на официальный источник, что задержанных зовут именно ТАК? Не пост в фб от хрен знает кого, не какой-то крохотный сайт грузинский (русскоязычный). А источник?
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и у грузин ваххабитские бороды почему-то. Впрочем, чего не сделаешь ради маскировки...
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Им за ссылки на официальные источники не платят. Им платят за срач.
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Охерел народец совсем,то орали шо Петя паспорта не дает,а теперь что Зеля таки дает-ваша Галя балована.. Зеленский предоставил гражданство Украины 11 иностранцам, защищавшим территориальную целостность государства - Цензор.НЕТ 459
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Главное чтобы гражданством направо и налево не раскидывались
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У України є лише одна зрада - постійна дурепа в голові.
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Зілєнский фашизд!! Не тім гражданство дає!! Надо тим, хто Пітра Аліксєіуача підтримує, а не тим хто за Украііну воюює!! Осьо не тим дав, і що ми маємо? Біспрідєл?
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Мародёр, ****, пять лет не мог пасту купить для ручки...
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Добре. хоч цих 11 воїнів барига не встиг кремлядям екстрадувати
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ах як сьогодні співав мародьор про перемоги шоколадної банди на прямому Зеленський надав громадянство України 11 іноземцям, які захищали територіальну цілісність держави - Цензор.НЕТ 6125
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Скільки з цих підуть банки бомбити??? Чи вони будуть для путєна пошту та тєлєграф захоплювати???
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Давня русская традиція ....Чим далі від фронту, тим більше "ветеранів і учасників"!
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А Порошенко в нарушение Конституции Украины только лишал гражданства и в совокупности за все грехи "пролетел" на выборах. С чем поздравляю всех граждан Украины и лишенных гражданства тоже.
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Скопирую некоторые комментарии,и сброшу человеку который на меня недовольно смотрел, когда я просил не лезть не в своё дело, пусть посмотрит что о нём думают люди.
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