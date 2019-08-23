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 Політика України
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Все про:G-7 (177) G8 (30) Яценюк (1497)

 Яценюк звернувся до G7 і нового керівництва України: Не можна допустити фатальних помилок

"Торг "мовчазних поступок" навколо відновлення формату G8 без звільнення українських територій - це сигнал про те, що тактика умиротворення агресора може взяти гору над стратегією довгострокового миру в Європі. Бажання досягти "швидких результатів" за всяку ціну може привести до катастрофи", - підкреслив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк

Про це він написав у блозі на Цензор.НЕТ

Яценюк зазначив, що упродовж останніх п’яти років я вів діалог з керівництвом усіх держав-членів Групи Семи та Європейського Союзу: "На посаді глави уряду і після цього я мав честь підтримувати постійний контакт з нашими партнерами. Вважав обов’язком зміцнювати найважливіше - міжнародну коаліцію на захист і підтримку України та єдність нашої спільної позиції проти агресії Росії".

"Напередодні саміту Групи Семи у Франції звертаюся до наших партнерів і водночас до нового керівництва України. Ми всі хочемо миру. Те, що переговори з Росією знаходяться у мертвій точці, - це не вина України чи Заходу. Це - вина і відповідальність Росії", - написав Арсеній Яценюк.

Нове керівництво України, за його словами, дало зрозуміти, що вірить в шанс змінити позицію Кремля. Проте, п'ять останніх років "нас добре навчили, що задля миру замало доброї волі України і Заходу: "Кремль розраховує використовувати цю добру волю, щоб завести нас в пастку фатальних помилок".

Перша потенційна помилка, підкреслив він, - це відмова від жорсткої політики колективного тиску: "Мовляв, вам, лідери Росії, ніхто не загрожує, вгамуйтеся. Кремль буде вдячний за такий підхід: бачите, тиск не працює. А якщо тиск не працює, то й відповідальності за злочини немає".

"Друга потенційна помилка - покласти все на одну шахівницю, тобто ув’язати стратегічні питання, які мають на меті стримати агресора, з його локальними і тактичними поступками", - написав лідер НФ.

"Кремль не грає у шахи. І він не визнає ані правил, ані одного формату гри. Для війни він приберіг багато площадок", - підкреслив він.

Арсеній Яценюк зазначив, що Росія атакувала не тільки Україну: "Кремль уже давно здійснив свідомий замах на цивілізовані принципи міжнародних відносин. Про це свідчать трагедії Молдови, Грузії, Сирії".

Послаблення санкцій та міжнародної ізоляції Кремля має залежати не від його кількох вимушених "добрих" жестів, а від припинення злочинів і понесення за них відповідальності, підкреслив Арсеній Яценюк: "З точки зору України, це означає повернення окупованих територій, відшкодування наших великих втрат і збитків, поваги до нашого національного суверенітету та кордонів".

"Натомість Росії дають зрозуміти - ви поступіться хоч у чомусь, і вам багато зарахується. Кремль буде вдячний – політика агресії, міжнародного тероризму та викрадення людей приносить непогані результати і залишається безкарною", - написав він.

Цей сигнал, до речі, добре помітять не лише у Москві. Його запам’ятають всюди, де міжнародне право захочуть підмінити силою.

"І, нарешті, є третя пастка, яка значною мірою стосується самої України. Жодні політико-дипломатичні домовленості не повинні паралізувати міжнародну активність Києва і змусити мовчати", - підкреслив лідер НФ.

Він пояснив, що після провалу Будапештського меморандуму і за відсутності будь-яких реальних гарантій безпеки Україна має лише кілька засобів боротьби з агресором: "Це насамперед наша армія. Це - наша активна дипломатична робота і єдність із стратегічними партнерами на основі спільної відданості міжнародному праву. Це - внутрішня єдність національних політичних і громадських сил. І, найважливіше, це – правда, яку вголос кажемо світові".

"Торг "мовчазних поступок" навколо відновлення формату G8 без звільнення українських територій – це сигнал, що тактика умиротворення агресора може взяти гору над стратегією довгострокового миру у Європі", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Таких помилок не можна допускати, зазначив він: "Росії не місце в Групі Семи. Агресивному Кремлю не місце в Раді Безпеки ООН. Нинішньому режиму в Росії не місце у цивілізованому міжнародному співтоваристві аж доти, доки не відновляться порушені ними права і суверенітет інших народів".

"Бажання досягти "швидких результатів" за будь-яку ціну можуть призвести до катастрофи. Лише єдність України і Заходу проти великої спільної загрози та послідовні дії з притягнення агресора до відповідальності були і залишаються безальтернативним шляхом до справжнього миру", - написав Арсеній Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144485
 
   
 Топ коментарі
 
А кто такой нынче этот кроль? Я тоже могу обратиться к этому джи 7 только кто там нас с Сенькой слушать то будет? Яценюк обратился к G7 и новому руководству Украины: Нельзя допустить фатальных ошибок - Цензор.НЕТ 6648
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как кто ? это кулявлобное ничтожество бакайцынюк, строитель стены плача с намордовией и один из виновников сдачи крыма русне.
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А кто такой нынче этот кроль? Я тоже могу обратиться к этому джи 7 только кто там нас с Сенькой слушать то будет? Яценюк обратился к G7 и новому руководству Украины: Нельзя допустить фатальных ошибок - Цензор.НЕТ 6648
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Ну раз у вас с зеленским времени не нашлось приходится Сене.
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Сєня моджахед. А ти хто?

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Молодец, Арсений! Воевал еще до отжатия Крыма!
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как кто ? это кулявлобное ничтожество бакайцынюк, строитель стены плача с намордовией и один из виновников сдачи крыма русне.
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На мою думку, дуже шкода, що, як Викажете кроль, "нынче никто". Вас і мене точно б не слухали, а ось Яценюка так!
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Так его уже послушали сотня искренних но не самых умных мужчин на майдане которым он говорил - *якщо куля в лоб то коля в лоб*! Они получили кулю в лоб а он отдохнул потом за их счет на Майями.
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зебіли навіть не вірять, що Яценюка і Порошенка (і не тільки - ще Турчинова, Луценка, Гонтарєву, Смолія, Климпуш, Клімкіна, і не тіки!) на Заході поважають. А зебіла - зовсім ні...
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Луценко, його дружину і сина оголосили «персонами нон грата» в США - соцмережі
11:12 11.06.2019

Стало відомо про те, що Юрій Луценко, його дружина Ірина Луценко і син Олександр оголошені «персонами нон грата» в США.
Відповідне повідомлення в ФБ розмістив відомий публіцист і політолог Ростислав Демчук.

«Коли прийшла звістка з Кіпру, що там суд заарештував більше 800 мільйонів доларів США Ріната Ахметова - поставився до цього стримано.
Але коли прийшла новина з Вашингтона, що Рінату Ахметову заборонений в'їзд в США, а за цим прийшла інформація, що і Юрій Луценко, і його дружина Ірина Луценко, і син Олександр оголошені «персонами нон грата» в США - на душі стало якось веселіше », - написав Демчук.
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21:00, 3 июля 2017

Экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на прием в резиденцию Посла США по случаю Дня независимости пришел как агент 007 - в больших солнцезащитных очках Яценюк звернувся до G7 і нового керівництва України: Не можна допустити фатальних помилок - Цензор.НЕТ 6005 Яценюк звернувся до G7 і нового керівництва України: Не можна допустити фатальних помилок - Цензор.НЕТ 2355
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Усе енти бывшие, проворовавшиеся, чегота патом
такие вууумныя становятца???
Наверна ,када срок светит...
🤗
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29.05.18 09:56 Торг с Путиным унижает Европу, - Яценюк
https://censor.net.ua/news/3068529/torg_s_putinym_unijaet_evropu_yatsenyuk

Что ещё ты скажешь про Яценюка, зеб?
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Ты же прррекрасно знаешь куда тебе идти??!
Че спрашиваешь??
🤗
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Лахта, это был риторический вопрос на твой срач про Яценюка, сообразительный ты наш.
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То, что Вы называете воровством, это сугубо внутренняя политика Украины.
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тварь, пришла к власти на том, что понизить тарифы, что зек ворует и пришли .................
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Хорошо наобращался, на всю жизнь хватит. Еще и детям останется.
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Цей реХформатор з буцігарні маляви пише, чі на островах маєтся?
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Яценюка в двери выгоняют , а он в окно лезет . Иди Сеня на пуй со своими советами- обращениями . Неужели мало наворовано ?
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Яйценюх лузер з рейтингом НУЛЬ. Чим він відрізняється від Кінаха чи Єханурова??? Яценюк звернувся до G7 і нового керівництва України: Не можна допустити фатальних помилок - Цензор.НЕТ 8316
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Из какого плинтуса это чмо вылезло???? А где оно было при захвате Крыма, агрессии РФ на Донбассе???? Теперь вылезло кого то учить.....
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У меня нет *****, и никогда не было. Это у соевых дебилов, одна заезжая пластинка....
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Всё по методичке, дибил твоё *****, запомни
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Отвали недоразвитый, мне с пр дураками вроде тебя не интересно....
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Обратись лучше к всевышнему - он к тебе ближе и может быть быстрее услышит!
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А в якій партії воно нині, це недоколихане паскудне створіння?
Якщо я вірно зрозумів у ВР сєні не буде?
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Арсений, умнее всех здесь сидящих. Квакайте.
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Валентина, Сеня с миллиардом долларов в Америке, а ты с грязной жопой в Украине. Квакай.
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неа..
розумніший всіх у НФ ПАН Бурбак..
правда ,у 'вузькій спеціалізації'..
купу років на митниці показувати ліс-кругляк як дрова...
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Та навіть не знаю, у кого рейтинг не нуль. У всіх.
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Лидер народного фронта ? а что это за партия,на выборах ее нет ,подЗАБОРНАЯ что ли партия ?
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Ну министр мвд в правительстве зебобиков будет именно от этой партии...😀 так что попей зеленки...с горя...
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яке сильне звернення!
через блог до лідерів G7...


Пане яценюк..Рекомендую ще його розмістити на сайті Петицій До Президента Яценюк звернувся до G7 і нового керівництва України: Не можна допустити фатальних помилок - Цензор.НЕТ 5402
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Кроль сгинь и не высовывайся или мало накрал ?
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А кто оно такое сейчас, это чучело, чтобы к кому-то "обращаться"? Главный черт проворовавшейся партии, которой по ходу нет? Бывший премьер-"стеностроитель", фигурант будущих уголовных дел по корррупции и присвоению госсредств?
Так и я могу "обратиться". И прислушаться ко мне причин будет куда больше, ибо за мною нет такого "шлейфа" "подвигов".
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Ну во-первых, чучело,это ***** твоё, а во-вторых, свою страну нужно защищать, любыми способами, а не срать,на каждом углу
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Яценюк звернувся до G7 і нового керівництва України: Не можна допустити фатальних помилок - Цензор.НЕТ 4041

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США уведомили о вступлении в силу второго пакета санкций по делу Скрипалей. Санкции, в частности, предполагают ограничения на операции с госдолгом России. Соответствующий документ управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, вступающий в силу 26 августа 2019 г., размещен на сайте Федерального реестра США .
Напомним, первый пакет санкций из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был введен в августе 2018 года.
В уведомлении о новых санкциях говорится, что США требуют от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты России. Американским банкам будет запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России . Яценюк звернувся до G7 і нового керівництва України: Не можна допустити фатальних помилок - Цензор.НЕТ 3961
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Посмотрим, как Зе будет договариваться с Пу-Ху, если поедет в Намаз-кву, значит будет целовать капыто )(уйла, если на нейтральной территории-- то еще так себе...
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Кролик..живой... пуля не нашла еще своего героя, а жаль ....хороший был бы повод рюмашку дернуть
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Как только у украинского политика появляется куча хейтеров и куча обидных прозвищ, значит этот политик на правильном пути!
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яйценюх- хня слинява
рейтинг з 22% на 0,2% міг опустити лиш справжній ШКІДНИК і ВОРОГ українського народу.
Тюрма- найкраще місце для такої гниди довічно.
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Яценюк як прищ на задниці - вискакує завжди несподівано )))
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А може, краще обміняти Кроліка-Кулявлоба на того ж Олега Сєнцова? Уявляєте, шановні колеги, яка всєнародна радість станеться на расєї? Скільки москалів потоне у боярі (або через бояру - несуттєво)?
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