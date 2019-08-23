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 Економіка, Події
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Все про:Донецька область (2301) водопостачання (303) Енергоринок (9)

 Донецька область може залишитися без води через дії ДП "Енергоринок", - Романенко

Донецька область може залишитися без води через те, що державне підприємство "Енергоринок" збирається заарештувати рахунки компанії, яка забезпечує електроенергією КП "Вода Донбасу" і держшахти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав координатор Центру "ДІЙ-Краматорськ" Андрій Романенко.

"А це не тільки шахтарі без зарплати, а й перспектива затоплення шахт і підтоплення населених пунктів", - пише Романенко. Все - через те, що державне підприємство "Енергоринок" зводить нанівець багатомісячні зусилля уряду щодо збереження водопостачання регіону.

На думку активіста, ця ситуація може призвести не тільки до побутових, а й до військово-політичних наслідків.

"Ми ж всі уявляємо риторику Росії і бойовиків, якщо "Україна відключить молоді республіки від водопостачання"(...) Або дуже важливо повернути в переговорний процес одного "сильного і досвідченого фахівця з Донбасу і Росії?".

Андрій Романенко також повідомив, що через борги за електроенергію Води Донбасу, за цю ж електроенергію з ДП "Енергоринок" не може розрахуватися оператор системи розподілу (ВСР) - ПЕС "Енерговугілля".

"Згідно з правилами роботи енергосистеми України, розрахунки проходять безпосередньо. Як тільки ВСР отримує гроші від свого клієнта, він автоматично перераховує їх в ДП "Енергоринок". Борги клієнта КП "Вода Донбасу" означають автоматичні борги ВСР перед "Енергоринком". Дивлячись на це, ДП "Енергоринок" вирішив заарештувати рахунки ПЕС "Енерговугілля", тим самим заблокувавши його роботу і залишивши без електроенергії "Воду Донбасу" і держшахти. Це може статися вже у вівторок", - написав Романенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники почали підвозити воду в район Лисичанська, де відключили водопостачання через борги, - ДСНС

Громадський активіст підкреслив, що дії ДП "Енергоринок", суперечать логіці дій і політики КМУ щодо КП "Води Донбасу", які  уряд системно веде з березня 2019 року: "Так, з одного боку Кабінет міністрів робить все можливе, щоб "Вода Донбасу" продовжувало функціонувати, а підконтрольне йому підприємство ДП "Енергоринок" не звертає на це уваги і погрожує відключити його від електроенергії".

Романенко в своєму пості також звернувся до голови Донецької ОДА Павла Кириленка і зазначив, що його попередник навіть отримував розпорядження Кабміну розібратися з цією ситуацією.

"Чи знає і розуміє масштаби проблеми керівництво ДП "Енергоринок" про те, що відбувається? Чи знає про це Кабінет Міністрів, прем'єр Гройсман? Чи знає про це профільний віцепрем'єр-міністр Кістіон і міністр ЖКГ - Геннадій Зубко?", - підкреслив проблему Романенко.

Як повідомлялося раніше в ЗМІ, Кабмін робив низку спроб врятувати ситуацію. Так, 27 березня В. Гройсман підписав постанову, в якій рекомендував укласти договори на поставку за вільними цінами з боку Укрінтеренерго. Однак, незважаючи на рекомендацію Кабміну, договір між КП "Вода Донбасу" і "Укрінтеренерго" так і не був укладений.

Також читайте: Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 13 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС

На початку квітня на нараді за участю НКРЕКП, Міністерства економрозвитку і енергентики, а також Донецької ОДА було прийнято рішення в п'ятиденний термін вирішити проблеми Води Донбасу шляхом реструктуризації та погашення заборгованості за електроенергію.

Пізніше, 18 квітня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман в рамках візиту до Маріуполя заявив, що Мінрегіон і Донецька адміністрація повинні знайти вирішення проблеми з поставками води "Водою Донбасу" і стабілізувати ситуацію. При цьому вже в квітні в деяких містах Донецької області спостерігалися серйозні проблеми з водопостачанням.

Так, 23 травня 2019 року, внаслідок відключення через заборгованість без водопостачання повністю або частково залишилися мешканці понад 30 населених пунктів області.

14 червня на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав доручення, згідно з яким треба відновити енергопостачання знеструмлених об'єктів "Води Донбасу" і забезпечити компанії отримання статусу "захищеного споживача".

А 25 червня асоціація "Укрводоканалекологія" закликала Кабмін негайно вжити заходів щодо врегулювання ситуації з знеструмлення об'єктів "Води Донбасу", для чого, на їхню думку, необхідно скликати РНБО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144484
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, якщо вони не платять - то чому ми за них маємо платити? Вони волали "путен,введи" - нехай хоч за це відповідають! Навіть на підконтрольній території.... За зажопи з ригами/зебілами галасували? Нехай відповідають своїм карманом! А нє - то без води!
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Да ладно , дамбас же Украину кормит , не может быть !
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Референдум проводили? Тепер пийте мочу.(Москаль)
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это же какой то кошмарь. Ужас. дамбасня без воды будет. А оплачивать услуги дамбасяне не пробовали?
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Прежняя власть поила и снабжала водой сепаров и оккупантов практически бесплатно, так может новая власть прекратит это безумие?
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Крыму на самом деле из-за этого воду и отключили, что те ни копья за нее не платили.
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отключение воды на крысм была частной инициативой патриотов. К стати последний водопровод от скважины на титан отключили только в прошлом году.
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+, Россия не платит Украине за водоснабжение Крыма "в силу политических причин" 22 апреля 2014
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а какже завтрак на границе,прекратить стрелять и сойдемся посредине? Донецкая область может остаться без воды из-за действий ГП "Энергорынок", - Романенко - Цензор.НЕТ 6991зеля опять наврал?
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тху, тху на тебя, середину не трогай Донецкая область может остаться без воды из-за действий ГП "Энергорынок", - Романенко - Цензор.НЕТ 5402
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Это точно! Хорошо моим котам, да?! ****, языком умылся, по-большому и малому- в наполнитель сходил... Шо там ещё? А ничего вроде бы. А вот людям- таки вода нужна. Я эти угрозы давно слышу, видать кому-то очень надо в тонусе народ держать. Ню-ню... Да, кстати, у меня нет ни цента долгов, за коммуналку.
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Ну, якщо вони не платять - то чому ми за них маємо платити? Вони волали "путен,введи" - нехай хоч за це відповідають! Навіть на підконтрольній території.... За зажопи з ригами/зебілами галасували? Нехай відповідають своїм карманом! А нє - то без води!
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Референдум проводили? Тепер пийте мочу.(Москаль)
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та не один там референдум. Підприємства віджали... банки розграбили..., ой, та там цілий букет на довічне кожному.
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Донецкая область может остаться без воды///

Та и хер с ней.
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именно так. пущай дамбасня себе воды в норах дамбаса нароет.
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И действительно, что же это получается, танки , грады и самоходки нарыли в шахтах, а воду не могут? Донецька область може залишитися без води через дії ДП "Енергоринок", - Романенко - Цензор.НЕТ 141
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Не вся Донецкая область, а территория захваченная ордами москавитов.
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Я не против если и лнр
Они там сообразительные
Перейдут на стекломой
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ща свиношныри в тему насыпятся и начнут блеять что тамжынашилюди - переместители грузов, мызамыр.
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Еслі у Ігорь Валєріча прибуло то десь убуде.
Закон збереження шари.
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Да ладно , дамбас же Украину кормит , не может быть !
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"Мы же все представляем риторику России и боевиков, если "Украина отключит молодые республики от водоснабжения" (…) Источник: https://censor.net.ua/n3144484
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Всего то. ВЫрубай. Донецкая область может остаться без воды из-за действий ГП "Энергорынок", - Романенко - Цензор.НЕТ 808
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Я так посмотрю, что всем весело. Мне срать на дыры с лугандониями. А вот когда в Мариуполе вода исчезнет, вот тогда посмотрим на итоги... Все посмотрим. А последствия этого- все ощутят. Особенно на тех хочется посмотреть, кому сейчас особо весело.
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Я семью кормлю и котов. И сам пожрать ********. И никому в карману и тарелки- не заглядываю.
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а в Марику сепарів нема, чи як?
Нічого, поживуть з карточною системою на питну воду! І нехай погудять разом з рижою мраззю!
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Так я ж и говорю: веселись, придурок! Или приезжай в Мариуполь и сепаров лови. Шо, не хочешь? Не удивил.
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своолочі, зебіли, ви 73/43% нагаласували - тепер розхльобуйте! Ви платіть за них, суки позорні
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зебіли, такі як ти. На карточну систему, мразь!
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Т.е. нет других вариантов поставки воды, как кроме из оккупированной территории ? Думаю именно из-за угрозы отмены поставки воды на оккупированную территорию, и не производили прокладку резервной трубы на подконтрольную территорию
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А зачем Даунбасу вода? У них же есть "божья роса". Эти иждивенцы и вымогатели надоели. Воруют, пьют и просят...
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Это ЧЕЙ млять активист?

По мнению активиста, эта ситуация может привести не только к бытовым, но и к военно-политическим последствиям.
"Мы же все представляем риторику России и боевиков, если "Украина отключит молодые республики от водоснабжения"??????????????????
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активіст? зебільний він. Doctor Solt чи Андрей Шевченко 73396fdd; втім, яка різниуця, під яким шпигунським кліком.
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Пусть жители выгонят инородный элемент или пьют божью росу.
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Так из-за чего этот Романенко воет,не пойму? Что дырляндия без воды останется? А не шел бы он лесом?
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да и насрать на лугандонцев. Как-бы с ордило и так все понятно. НО вот чьмошники живущие на подконтрольной територии, которые даже не за зебила проголосовали, а за опозицыонщиков за смерть, этих тварей нада кошмарить каждый день. Пусть без воды посидят, конденсат попьют Донецька область може залишитися без води через дії ДП "Енергоринок", - Романенко - Цензор.НЕТ 7548
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Самые "несчастные" области (Луганская и Донецкая) те, где больше всего крадут., а люди там должны понимать, что крадут местные князьки прежде всего у них, у их детей, у их будущего, а не просто у Украины. Кто ворует тот должен сидеть только в тюрьме, других вариантов в Украине у них не должно быть.
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Ну, кормильцы, как вас любимый Ахметов стрижет? По старой привычке. Шары не будет, в кассу!
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Что то не слышно депутатов-рагоаналов избранных донецкой областью чтобы они хоть чем то переживали за своих избирателей кроме как гаварить па рузки
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