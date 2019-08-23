EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  4244  97
Все про:Держприкордонслужба (2219) Луценко (2600) Черновецький (424) Окружний адмінсуд Києва (14)

 Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон

Ексмер Києва Леонід Черновецький звернувся до Окружного адміністративного суду з проханням заборонити генпрокурору Юрію Луценку виїжджати за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва.

"Позивач просить суд в інтересах народу України заборонити Юрію Луценку виїзд за кордон з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на посаді Генерального прокурора відразу після його звільнення", - йдеться в повідомленні.

Також Черновецький вимагає зобов'язати Державну прикордонну службу України обмежити виїзд генпрокурора за кордон.

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Також дивіться: Через схеми КМДА в 2006-2011 рр. незаконно відчужена нерухомість на 500 млн грн, частину об'єктів уже заарештовано, - Луценко. ФОТО

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього міського голову Києва Леоніда Черновецького. Згідно з інформацією на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Розшук", Л.Черновецького розшукує СБУ як особу, що переховується від органів прокуратури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144482
 
   
 Топ коментарі
 
аха-ха))) льоня, зебіли і окружний суд. Яке трогатєльне єдінєніє)
 показати весь коментар
 
Бандит в тюрьме, клоун в цирке но жисть вносит коррективы...
 показати весь коментар
 
Инопланетяне вернулись уже в политику, а не только рыги и сепары.... Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу - Цензор.НЕТ 668
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
аха-ха))) льоня, зебіли і окружний суд. Яке трогатєльне єдінєніє)
 показати весь коментар
 
 
Прежняя власть не посадила Леню Космоса, так вот пусть теперь Леня Космос и посадит Луценка. Будет у него второй срок. Идиотов надо учить.
 показати весь коментар
 
 
Бандит должен сидеть с тюрьме. Это основной закон цивилизованного общества.
 показати весь коментар
 
 
Бандит в тюрьме, клоун в цирке но жисть вносит коррективы...
 показати весь коментар
 
 
Ой не говори, Пэця до сих пор на свободе.. яке прикре непорозуміння ))
 показати весь коментар
 
 
А свинарник і луцик це не єдінєніє? Що ж ти рохкаєш в один бік веприк. Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу - Цензор.НЕТ 4209
 показати весь коментар
 
 
Да ужритесь уже там! Вы фсех победили! Мы все рады за вас всех!
 показати весь коментар
 
 
А ти тут яким боком? До тебе хто звертався ковбой зі свиноферми? Якщо ніхто, то й не рохкай.
 показати весь коментар
 
 
Громадянин Ізраелю про щось просить в Українського суду...
 показати весь коментар
 
 
Так він вже у Грузіі рисовався...А громадянство у нього марсіанське.
 показати весь коментар
 
 
Воно еще обрезанное не сдохло от коксу ля я балдею всякий хлам и мусор вылазит из своих накроманско еврейских притонов Привет дефективный ты как Леня Космос прилетел обратно на Землю дебилоид ********.. тебя ***** повесить надо прямо на Южном мосту посредине Днепра... Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу - Цензор.НЕТ 6465
 показати весь коментар
 
 
Для начала этому ворюге Черновецкому не мешало бы самому отсидеть лет десять.пятнадцать,а уже потом свои советы давать.
 показати весь коментар
 
Боится шо Юла по пьяни снова ему жало начистит)))))))))
 показати весь коментар
 
 
Инопланетяне вернулись уже в политику, а не только рыги и сепары.... Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу - Цензор.НЕТ 668
 показати весь коментар
 
 
Україна для інопланетян. Хто знає, чого тарілки перестали літати ?
 показати весь коментар
 
О,нарик взбодрился. А я думал,что он сдох от передоза. Лавры портнова покоя не дают? Или опять в мэры Киева решил податься?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я прям не знаю, це зрада чи перемога. Срочно дайье мнєніє порохососа, шоб роз'яснив сітуацію!!
 показати весь коментар
 
 
вы слышали что-либо про активность черновецкого при Порохе?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ніоднократно. Значіт Чірновєцкій враг зебілов! Спасібо за пояснєніє.
 показати весь коментар
 
 
при Порохе черновецкий уехал на Грузию, сидел там и не высовывался
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ніхто і нє споріт))
 показати весь коментар
 
 
вы сделали ни на чем не основанный вывод о том что "Значіт Чірновєцкій враг зебілов! "
 показати весь коментар
 
 
Обратись за поддержкой и разьяснениями на сру. весну козломордый, там твои помогут.
И кстати ЗЕбил - Днепропетровска давно нет, декомунизировали тебя совковый отборос..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Очінь содержательний ответ от новенького порохососа. Всегда рад почитать тупой выперл про мой ник))
 показати весь коментар
 
 
Она обещала носить передачки Петру, теперь придется еще носить и его куму Луцику! Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу - Цензор.НЕТ 8415
 показати весь коментар
 
 
во...теперь суды и просьбы отдельных бывших граждан выполняют Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу - Цензор.НЕТ 7739.доборолись,мля ,с каркаркаррупцией
 показати весь коментар
 
 
пересижував. Тепер на зеленому конику повертається
 показати весь коментар
 
 
Та вроде в Грузии живет,з Саакашвили наверно «Ркацители» хренячат.
 показати весь коментар
 
 
ойййй. саахов при зебілі вже з Голандії до Києва перебрався...
 показати весь коментар
 
в Батумі, в екзилі. Ми грузинам не видали міхо; а вони нам - космоса.
 показати весь коментар
 
Абсолютно обоснованная просьба + и потроха тоже.
 показати весь коментар
 
 
Странно.
А должен был бы попросить ограничить
ему полёты в космос.
 показати весь коментар
 
 
Та Югик как напридумывает делов(Бабченко,Савченко),шо может скоро и до космоса
добратся.
 показати весь коментар
 
вы впервый раз заметили фарс в украинской политике?
 показати весь коментар
 
яке відношення поц чірнавєтсцкій має до України? Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон - Цензор.НЕТ 8764 і її політики? Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон - Цензор.НЕТ 2524
 показати весь коментар
 
Разве?
По-моему, вы и раньше здесь тусили Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу - Цензор.НЕТ 1708
 показати весь коментар
 
 
ахахаха)))запомнил ,зараза,как ему Луцик в "самое дорогое,что есть у мужчины" врезал
 показати весь коментар
 
 
Леонид Михайлович Черновецкий (евр. рас. לייוֹנִד בֵּן מִיכָאֵל צ׳עֶרנוֹוועֶצקִי марсианин
 показати весь коментар
 
 
А брехати НЕ ТРЕБА!! ашкєназі чєрновецький НІКОЛИ не казав що він релегійний... тому бути євреєм НЕ МОЖЕ.. та й ідіш=материнську мову ашкєназів він краще розуміє ніж івріт Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон - Цензор.НЕТ 458 Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон - Цензор.НЕТ 458
 показати весь коментар
 
есть уголовное дело? бред чистой воды...
мало ли какие у кого хотелки.
я бы запретил зеленке пиСССАть в фейсбуке и есть шаурму..., публично..))))))))
а ЧО такая же херня..))))))))))))))))))))
если примут к производству то это уже за пределами здравого смысла ))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
югик только отмазывал,теперь за отмазы будет сидеть -
заслужил 100%
 показати весь коментар
 
 
Типа- тут и своих "кацманавтов" хватает?
🤗
 показати весь коментар
 
Один из депутатов Верховной Рады рассказал любопытную историю. Приходит на прием к Леониду Михайловичу женщина, пострадавшая от очередной строительной аферы в столице, начинает жаловаться и просить помощи. Приблизительно на середине ее монолога Черновецкий с невозмутимым лицом начинает сползать под стол и через несколько секунд скрывается под ним полностью. Женщина слегка шалеет, но все же пытается подыскать для себя хоть какое-то разумное объяснение удивительному поступку градоначальника: ну, мало ли, может, шнурки ни с того ни с сего у человека развязались и надо срочно… А мэр все не вылезает! Долго. Наконец, с тем же выражением глубочайшего спокойствия на физиономии Леонид Михайлович возносится из своего убежища, удобно размещается в кресле и говорит: «Все, я за вас помолился. Бог сказал мне, что квартира вам не нужна». На этом прием закончился…
 показати весь коментар
 
 
Получается что он уделил ей достаточно внимание, в отличии от других.
 показати весь коментар
 
Открытие ипподрома в Киеве: «Я сегодня буду в 6 часов проводить там (на ипподроме) репетицию. Я сам буду участвовать в забеге и мои заместители. Это интересно. Я сам буду принимать участие. Я выберу поспокойнее лошадь, потому что киевлянам нужен живой, здоровый, улыбающийся мэр. Я вас всех приглашаю. Есть элитные кони, там собаки, кстати, будут бегать - это друзья людей, потому их надо поддерживать, благородно их разводить. Поэтому это в поддержку животных, которых я люблю, и население Киева».
 показати весь коментар
 
это уже какой то гребанный цирк :рыги,которые строчат заявы ни о чем и зебилы,которые собираются , дружно жрут очередное говно,веря шо кого то посадят - и так каждый день ,все сто дней
 показати весь коментар
 
 
То, что старая власть запела, то не доверяет своим судам и ГБР - это хороший знак! Ждем заявлений, что в тюрьмах плохо кормят!
 показати весь коментар
 
 
все зебилы ждуны - это веселый знак!Так как вот вот вам и ждать будет совсем нечего -каждый день мы наблюдаем,как вы обтекаете от того,что вас очередной раз нае... Черновецкий просит Окружной админсуд Киева не выпускать Луценко за границу - Цензор.НЕТ 2992
 показати весь коментар
 
Луцык не зря упирался в свою должность! Нормальные люди писали заявы, а на что он надеется - непонятно! Впереди его ждет только позор, да еще с пинками! А там вспомнят и покрывательство и развал дел...
 показати весь коментар
 
Народ вы что забыли драку луцика и космоса ногами под столом? Космос сидит в Грузии и боится , что югик ему яйца отобьёт ,как обещал , если появится в Грузии.
 показати весь коментар
 
 
Закроют выезд как гражданину Украины или и как гражданину Панамы?
 показати весь коментар
 
Сами себя перегрызут, молодец Зеленский, меньше работы будет, шо значит ЮМОРИСТ.
 показати весь коментар
 
Из какой жопы вылез Лёня?
Летят они все на Зелю, как мухи на ........
 показати весь коментар
 
 
Если Черновецкий в розыске ,то почему его до сих пор не арестовали ?
 показати весь коментар
 
 
он невидимка и сквозь стены может проходить Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон - Цензор.НЕТ 9143
 показати весь коментар
 
Луценко решил тянуть срок за всех . Семья будет жить в достатке . А Юрию Витальевичу не привыкать .Арьергад .
 показати весь коментар
 
Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.
 показати весь коментар
 
Потрібно заборонити виїзд за кордон баризі та основним підбарижникам.
А ще краще - арештувати їх щоб не втекли.
 показати весь коментар
 
А де краще відключити інтернет в палаті черновецького в міській дурці, в якій він перебуває на даний час 😕
 показати весь коментар
 
 
Что самое забавное, такие персонажи, как Портнов и Черновецкий своими маразматическими обращениями в суд больше всего компроментируют именно Зеленского, его команду и его сторонников. Маразм-то разгулялся не по детски - значит, среда способствует.
 показати весь коментар
 
 
У Черновецкого самый крупный девелоперский бизнес в Киеве, но все неофициально. Распологается его центральная контора в АйКю центре, возле Дружбы Народов. Огромная часть незаконных и уродливых строек в Киеве - детище Черовецких. Пока этот выродок, надзиратель из харьковской зоны, был мером - ни хрена в Киеве не делалось, полный занепад. И эта тварь еще указани дает. Да там на три пожизненных у него.
 показати весь коментар
 
 
помітно і неозброєним оком що перемога зеленого ватного клоуна спрвокувала появу величезної кількості таких же блазнів, феєричних ідіотів і просто божевільних смислом життя яких стало когось не пускати за кордон, когось садити. Світовим психіатрам ще потрібно буде ретельно вивчити це божевілля що трапилося в Україні після прпиходу до влади зеленого клоуна і дати відповідну назву посадочним потугам зебілоїдів.. Синдром посадочного щастя чи щось на кшталт того..
 показати весь коментар
 
 
круговорот политики в Украине: "реформаторы" не посадили ни одного вора, теперь воры будут сажать "реформаторов".
 показати весь коментар
 
хряк, людку с собой взять не забудь!!!! а то ее в крыму запер и не показуешь а ей тоже покрасоваться хочется....
 показати весь коментар
 
не, ну просто "любо-дорого посмотреть", как за последние 100 дней падаль разной степени опущенности и гнили подняла свою бошку и чего-то там стала требовать Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон - Цензор.НЕТ 1757 под дружное ржание и повизгивание "зе-лектората"... портновы-ефремовы-черновецкие-дубинские-бужанские..., теперь как черви лезут из-под всех плинтусов и зловонных щелей. Видимо электорат, променявший свое достоинство на кривляния шута этого достоин... Но Народ Украины - нет!
 показати весь коментар
 
 
Альо!! марамої!! "меґів" ґубігнатарів та віце=царів в УКРАЇНІ НЕ ІСНУЄ Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон - Цензор.НЕТ 3123 а те що поц льоня=космас досі не в псих-лікарні щиро здивувало... Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон - Цензор.НЕТ 7623
 показати весь коментар
 
Классная идея
Леню в космос.
Югу до буцыгарни.
 показати весь коментар
 
Ніхрена собі! Черновецький щось вимагає?! Блін, що ж то твориться і цій державі, то піпець...
 показати весь коментар
 
это обкуренное еще живо? А посадить падлюгу надо ... было...
 показати весь коментар
 
Что может быть эпичнее разборок космоса с бывшим генитальным прокурором?)))
Я ставлю на Лёню) Черновецький просить Окружний адмінсуд Києва не випускати Луценка за кордон - Цензор.НЕТ 3650
 показати весь коментар
 
льоня ты обкурился или кокса нанюхался? тебя тоже как то просили - леня, не езжай закордон мы тебя в Украине засудим... а ты поц что тогда сделал в Изаиль убежал потом в Грузию потом опять в Израиль.... так что ты хочешь поц если сам такой незаконопослушный??? короче леня пошел на йух мы уж тут сами без теб разберемся.....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору