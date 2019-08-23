 Аудит "Укроборонпрому" має завершитися навесні 2020 року, керівніків підприємств концерну перевірять на поліграфі, - заступник секретаря РНБО Кривонос

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Укрінформ.

"Головне моє завдання - довести проведення аудиту до реальної реалізації. Тому що попередній уряд зробив все, щоб цього не здійснити. Аудит виявить всі економічні проблеми, а поліграф, головне, щоб зміг виявити в керівництві підприємств "Укроборонпрому" тих людей, які були штучно поставлені проросійськими силами і які штучно звалювали наші підприємства в безодню, з якої зараз дуже важко підніматись", - сказав Кривонос.

На його переконання, в багатьох випадках оборонні підприємства штучно знищувались різними людьми, "аби вони не були конкурентоспроможними, не мали державних замовлень, щоб ці заводи не давали ту продукцію, яка потрібна нашій державі, нашим ЗСУ".

Він наголосив, що проблеми, які випливли зараз на поверхню зі скандалами всередині "Укроборонпрому", існували значно раніше, але про них мовчали. Крім того, не ухвалювалось жодних рішень - ні позитивних, ні негативних. Наразі ж кадрові питання щодо керівництва окремих підприємств концерну вже вирішуються, повідомив Кривонос.

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Відповідаючи на запитання, на якому етапі зараз аудит і коли він закінчиться, Кривонос сказав: "Це питання зараз опрацьовується, і я думаю, можливо, до кінця року по певних напрямках закінчиться раніше, а деякі будуть довше розглядатись. Я думаю, що до весни 2020 року аудит буде виконаний за всіма напрямками".

Стосовно реформування "Укроборонпрому", то заступник секретаря РНБО зазначив, що на сьогодні існує кілька точок зору на це питання, які мають свої плюси та мінуси. "Не проблема розігнати ("Укроборонпром" - ред.), а що буде далі? Тому що проблема "Укроборонпрому" полягала у тому, що відповідальності за успішність підприємств юридично не було, це була та організація, що "зрізала купони", а підприємства крутились як могли, і з тих підприємств ще й брали гроші, що вони працюють", - наголосив він.

Допоки ж питання реформування знаходиться ще в процесі обговорення, то РНБО планує в найкоротший час відновити роботу підприємств, які штучно знищувались, наголосив Кривонос.

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня проект "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирьохсерійного проекту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптімумспецдеталь".