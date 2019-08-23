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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6414) Метрополітен (372) карта (47)

 З 25 серпня зелену картку не продаватимуть і не поповнюватимуть у 10 касах столичного метрополітену

З 25 серпня зелена картка метро не буде продаватися і поповнюватися в 10 касах київського метрополітену.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Місто впроваджує електронний квиток, тому картка метро не буде продаватися і не буде поповнюватися в деяких касах", - йдеться в повідомленні.

Картка метро не буде продаватися і не буде поповнюватися на станціях: "Хрещатик" (центральний вихід); "Театральна"; "Майдан Незалежності"; "Академмістечко" (вихід в магазин NOVUS); "Лісова" (вихід до ТЦ "Даринок"); "Арсенальна"; "Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан"); "Сирець"; "Почайна" (вихід до проспекту Степана Бандери); "Площа Льва Толстого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робота станцій метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" 24 серпня зміниться

"У цих касах можна придбати і поповнити Kyiv Smart Card. Водночас, ви зможете використовувати раніше записані поїздки, скориставшись безконтактної карткою метро як зазвичай", - повідомили в метрополітені.

Нагадаємо, в квітні цього року київський метрополітен повідомив, що повністю відмовиться від жетонів з 1 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144479
 
 
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ЗЕлена карта це минуле із старим дізайном.
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Киевсмарткара реально тормознее.. и стоит 50грн.
Пользовался ей, но вернулся на ЗЕленую - она шустрее.
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Зелёный цвет нынче не в моде ... Порохоботское метро . .
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Фух-х ...!! Та закройте его нафиг , уже совсем . А то скоро придумаете в метро пускать только по отпечаткам пальцев .. .
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пропоную індентифікацію.по відпечатках сідниць
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Єгород впроваджує ****** у єметро. Єспасібо Єзелеєнському.
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