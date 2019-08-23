 З 25 серпня зелену картку не продаватимуть і не поповнюватимуть у 10 касах столичного метрополітену

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Місто впроваджує електронний квиток, тому картка метро не буде продаватися і не буде поповнюватися в деяких касах", - йдеться в повідомленні.

Картка метро не буде продаватися і не буде поповнюватися на станціях: "Хрещатик" (центральний вихід); "Театральна"; "Майдан Незалежності"; "Академмістечко" (вихід в магазин NOVUS); "Лісова" (вихід до ТЦ "Даринок"); "Арсенальна"; "Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан"); "Сирець"; "Почайна" (вихід до проспекту Степана Бандери); "Площа Льва Толстого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робота станцій метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" 24 серпня зміниться

"У цих касах можна придбати і поповнити Kyiv Smart Card. Водночас, ви зможете використовувати раніше записані поїздки, скориставшись безконтактної карткою метро як зазвичай", - повідомили в метрополітені.

Нагадаємо, в квітні цього року київський метрополітен повідомив, що повністю відмовиться від жетонів з 1 листопада.