 Горбатюк розповів про три інкриміновані Януковичу злочини у справі про розстріли на Майдані

Про це повідомив в інтерв'ю Радіо НВ начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає Цензор.НЕТ.

"Це віддання наказів. У тих підозрах інкримінується відання наказів на застосування правоохоронцями насильства поза рамками законодавства, застосування зброї, не передбаченої внутрішніми інструкціями (мається на увазі заряджання мисливськими набоями)", — повідомив Сергій Горбатюк.

В рамках епізоду "штурму Майдану" 18−19 лютого президенту-втікачеві інкримінують незаконну організацію антитерористичної операції, а також віддання наказів про використання штатної нарізної вогнепальної зброї щодо невизначеного числа протестуючих з метою залякування і розгону мітингів, додав він.

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"І на етапі 20 лютого — саме те застосування зброї до невибіркового кола осіб — уже містить ознаки терористичного акту", — завершив Горбатюк.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ. Такий вирок суд оголосив 24 січня 2019 року. Кримінальне провадження щодо В.Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою через те, що обвинувачений перебуває на території РФ.

Ключовим доказом для суду став лист Януковича Путіну, датований 1 березня 2014 року, в якому він просив ввести в Україну російські війська.

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Водночас суд визнав його невинуватим у пособництві в порушенні територіальної цілісності. Згідно з рішенням суду, обвинувачення не довело, що Янукович був поінформований про кінцеву мету РФ - анексію Автономної Республіки Крим і зміну меж території України.

За державну зраду експрезидента засуджено до 13 років ув'язнення, а за пособництво у веденні агресивної війни - до 12 років. Отже, загальний термін відбування ув'язнення для Януковича становить 13 років. Час відбування терміну має відраховуватися з моменту затримання винуватця.

Під час ухвалення вироку суд врахував те, що Віктор Янукович не має судимості (судимість, яка була в експрезидента, погашена), здобув вищу освіту і не перебуває на обліку в нарколога. Також судді врахували його тривалий і успішний кар'єрний шлях і позитивну характеристику, яку дала підсудному Ганна Герман.

1 березня Оболонський суд направив до апеляційного суду підсумки від адвокатів 6 апеляцій на вирок Януковичу.

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6 березня апеляційний суд повернув вирок у справі про держзраду В.Януковича з апеляційними скаргами його адвокатів в Оболонський суд для розгляду заяв про виправлення описок та про роз'яснення вироку.

20 березня Оболонський суд відмовив захисту Януковича в задоволенні заяв про роз'яснення вироку у справі про держзраду на підставі того, що вирок "викладено чіткими і зрозумілими словами і пропозиціями". Також суд відмовив адвокатам у виправленні описок у вироку у цій справі.

Крім того, суд закликав захист Януковича не подавати необґрунтованих заяв і не перешкоджати цим розгляду вироку в апеляційному суді.