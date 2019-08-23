 Проєкт "Поліцейський офіцер громади" охопить 30 тисяч населених пунктів і 27,5 мільйонів українців, - Князєв

Про це голова Національної поліції повідомив 23 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Сергій Князєв наголосив, що окремим важливим напрямом роботи відомства є налагодження належного рівня превентивної роботи. Відтак цьогорічним нововведенням поліції став початок реалізації пілотного проєкту "Поліцейський офіцер громади".

"Основна мета проєкту – забезпечити кожну територіальну громаду офіцером, який живе та працює на її території. На сьогодні реалізацію проєкту розпочато у шести регіонах – Волинській, Кіровоградській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. Загалом планується охопити 30 тисяч населених пунктів та 27,5 мільйонів громадян", – повідомив глава Нацполіції.

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Сергій Князєв додав, ще одним аспектом налагодження превентивної роботи є реалізація підходу "community рolicing" та відкриття поліцейських станцій.

"На сьогодні вже понад 130 таких дільниць успішно функціонує в регіонах держави. Ще 150 заплановано відкрити до кінця року. Позитивний вплив очевидний, адже ми посилюємо поліцейську присутність у найвіддаленіших місцях", – зазначив Голова Нацполіції.

Водночас Сергій Князєв наголосив, що при реалізації вказаних проєктів важлива взаємодія поліції з органами місцевого самоврядування.