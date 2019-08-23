 Проєкт "Поліцейський офіцер громади" охопить 30 тисяч населених пунктів і 27,5 мільйонів українців, - Князєв

Про це голова Національної поліції повідомив 23 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
Сергій Князєв наголосив, що окремим важливим напрямом роботи відомства є налагодження належного рівня превентивної роботи. Відтак цьогорічним нововведенням поліції став початок реалізації пілотного проєкту "Поліцейський офіцер громади".
"Основна мета проєкту – забезпечити кожну територіальну громаду офіцером, який живе та працює на її території. На сьогодні реалізацію проєкту розпочато у шести регіонах – Волинській, Кіровоградській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. Загалом планується охопити 30 тисяч населених пунктів та 27,5 мільйонів громадян", – повідомив глава Нацполіції.
Сергій Князєв додав, ще одним аспектом налагодження превентивної роботи є реалізація підходу "community рolicing" та відкриття поліцейських станцій.
"На сьогодні вже понад 130 таких дільниць успішно функціонує в регіонах держави. Ще 150 заплановано відкрити до кінця року. Позитивний вплив очевидний, адже ми посилюємо поліцейську присутність у найвіддаленіших місцях", – зазначив Голова Нацполіції.
Водночас Сергій Князєв наголосив, що при реалізації вказаних проєктів важлива взаємодія поліції з органами місцевого самоврядування.
Но что получится в итоге?
Что касается Авакяна, то он выслужился перед Зе на выборах, и наверняка будет министром еще 5 лет.
ВЛАСТЬ НЕ ОТДАЮТ ЕЕ БЕРУТ!!
так что на самом деле этот офицер это просто смотрящий (тот же участковый), чтобы так сказать знать кто в данной громаде настроен против власти!!
Так мент обычный)
22 августа на улице Кондратюка, в Днепре, прохожие стали невольными свидетелями настоящего цирка. Дело в том, что по улице, возле дома №1, бегал голый мужчина, бросался на людей и залезал на автомобили.К счастью, неподалеку патрулировали бойцы Нацгвардии, которые задержали буйного негодяя, применив к нему спецсредства и затем поместили в автомобиль, ожидая скорую. В машине мужчина продолжал буянить - пытался выломать дверь и нападал на правоохранителей. На сгибе руки у мужчины виднелся след от инъекции. Возможно, он находился в состоянии наркотического опьянения. Также, из-за того, что задержанный систематически падал (!!!) и врезался во все существующие на его пути преграды, мужчину передали медикам измазанного кровью.
https://youtu.be/MYop3kqREb0
https://youtu.be/crErJp0bRb8