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 Суспільство
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Все про:Нацполіція (8085) Князєв (344) ОТГ (45)

 Проєкт "Поліцейський офіцер громади" охопить 30 тисяч населених пунктів і 27,5 мільйонів українців, - Князєв

Основна мета проєкту "Поліцейський офіцер громади" - забезпечити кожну територіальну громаду офіцером, який живе і працює на її території.

Про це голова Національної поліції повідомив 23 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Сергій Князєв наголосив, що окремим важливим напрямом роботи відомства є налагодження належного рівня превентивної роботи. Відтак цьогорічним нововведенням поліції став початок реалізації пілотного проєкту "Поліцейський офіцер громади".

"Основна мета проєкту – забезпечити кожну територіальну громаду офіцером, який живе та працює на її території. На сьогодні реалізацію проєкту розпочато у шести регіонах – Волинській, Кіровоградській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. Загалом планується охопити 30 тисяч населених пунктів та 27,5 мільйонів громадян", – повідомив глава Нацполіції.

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Сергій Князєв додав, ще одним аспектом налагодження превентивної роботи є реалізація підходу "community рolicing" та відкриття поліцейських станцій.

"На сьогодні вже понад 130 таких дільниць успішно функціонує в регіонах держави. Ще 150 заплановано відкрити до кінця року. Позитивний вплив очевидний, адже ми посилюємо поліцейську присутність у найвіддаленіших місцях", – зазначив Голова Нацполіції.

Водночас Сергій Князєв наголосив, що при реалізації вказаних проєктів важлива взаємодія поліції з органами місцевого самоврядування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144471
 
 
 Топ коментарі
 
шерифов выбирает громада, и ЗП им платит громада! а у нас этот офицер назначается с верху и ЗП ему идет сверху! Отседова вопрос кого этот офицер будет больше слушать громаду или того кто ему платит ЗП?!!
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Милицейская реформа. как выяснилось, заключалась в том, чтобы за вагон бабла переодеть старых мусоров в новую форму и назвать их полицейскими (любители понтов аж обкончались от слова "cop"). Теперь инновция - ещё за один вагон переименовать участкового в полицейского офицера громады..
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Если его назначают, какой же он тогда " офицер громады"?
Так мент обычный)
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Полномочия будут у них,взятки для отправки бабла наверх с чего и с кого будут собирать эти новоназначенцы?
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Громада вже є три роки, а мєнта громади ще не бачив.
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Милицейская реформа. как выяснилось, заключалась в том, чтобы за вагон бабла переодеть старых мусоров в новую форму и назвать их полицейскими (любители понтов аж обкончались от слова "cop"). Теперь инновция - ещё за один вагон переименовать участкового в полицейского офицера громады..
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А раніше воно називалось- дільничний інспектор... участковий,пля..
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Идея неплохая) по типу шерифов в штатах
Но что получится в итоге?
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шерифов выбирает громада, и ЗП им платит громада! а у нас этот офицер назначается с верху и ЗП ему идет сверху! Отседова вопрос кого этот офицер будет больше слушать громаду или того кто ему платит ЗП?!!
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А вот это очень резонное замечание. К сожалению люди не требуют себе права выбирать местного полицейского и местного судью, права на короткоствол и адекватных законов о самообороне. Такие требования были бы признаком зрелости общества.
Что касается Авакяна, то он выслужился перед Зе на выборах, и наверняка будет министром еще 5 лет.
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Ага . Он вже до параду водомети притягнув . Прямо на параді все і почнеться ?
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кто то из великих говорил
ВЛАСТЬ НЕ ОТДАЮТ ЕЕ БЕРУТ!!
так что на самом деле этот офицер это просто смотрящий (тот же участковый), чтобы так сказать знать кто в данной громаде настроен против власти!!
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Если его назначают, какой же он тогда " офицер громады"?
Так мент обычный)
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да вот такой, назначенный офицер! это же не громада сказала что он их офицер, а начальник ментов сказал что они назначат офицеров громады!! я же тоже могу сказать что я ваш ПАПА!!
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/// Проект "Полицейский офицер громады" охватит 30 тысяч населенных пунктов и 27,5 миллионов украинцев, - Князев - Цензор.НЕТ 1952 Проект "Полицейский офицер громады" охватит 30 тысяч населенных пунктов и 27,5 миллионов украинцев, - Князев - Цензор.НЕТ 3379
22 августа на улице Кондратюка, в Днепре, прохожие стали невольными свидетелями настоящего цирка. Дело в том, что по улице, возле дома №1, бегал голый мужчина, бросался на людей и залезал на автомобили.К счастью, неподалеку патрулировали бойцы Нацгвардии, которые задержали буйного негодяя, применив к нему спецсредства и затем поместили в автомобиль, ожидая скорую. В машине мужчина продолжал буянить - пытался выломать дверь и нападал на правоохранителей. На сгибе руки у мужчины виднелся след от инъекции. Возможно, он находился в состоянии наркотического опьянения. Также, из-за того, что задержанный систематически падал (!!!) и врезался во все существующие на его пути преграды, мужчину передали медикам измазанного кровью.

https://youtu.be/MYop3kqREb0
https://youtu.be/crErJp0bRb8
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Законів під цю поліцію нема, збори в раійвідділах по два рази на день, як завжди, реалізація нормальної ідеї через ж..
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Чем больше полицейских, тем меньше всяких злодиев.В идеале всем дать погоны и пистолет.
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