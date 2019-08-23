 Сподіваюся, що не буду трудовим мігрантом і працюватиму в Україні, - Рева

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він повідомив під час підсумкової пресконференції в п'ятницю.

"Я вам точно скажу, що я буду працювати. В Україні, звичайно. Я сподіваюся, що не буду трудовим мігрантом, я поважаю цих людей, але буду працювати в Україні. Я нікуди не втечу ... Житиму і працюватиму в Україні", - заявив Рева.

На уточнення, чи розраховує він на посаду вже в новому уряді, Рева відповів: "Я - не нове обличчя. Навіть пластична операція мені вже не допоможе".

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