 Сподіваюся, що не буду трудовим мігрантом і працюватиму в Україні, - Рева

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він повідомив під час підсумкової пресконференції в п'ятницю.
"Я вам точно скажу, що я буду працювати. В Україні, звичайно. Я сподіваюся, що не буду трудовим мігрантом, я поважаю цих людей, але буду працювати в Україні. Я нікуди не втечу ... Житиму і працюватиму в Україні", - заявив Рева.
На уточнення, чи розраховує він на посаду вже в новому уряді, Рева відповів: "Я - не нове обличчя. Навіть пластична операція мені вже не допоможе".
Так вы, пида"асы, и есть трудовые мигранты. Здесь накосили, а жить - домой, в калифорнию.
Ты должен, тварь, сидеть в тюрьме, а где-то там мигрировать.
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И даже пересадка мозга