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 Події, Суспільство
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Все про:день народження (64) Кличко (682) Столар (5)

 Кличко привітав з днем народження "директора Києва" Столара, дружбу з яким публічно заперечував. ВIДЕО

У мережі з'явився фрагмент відеозапису застілля, на якому мер Києва Віталій Кличко піднімає тост за дружбу зі скандальним забудовником Вадимом Столаром, хоча раніше в ЗМІ він заявляв протилежне.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікувало інформагентство УНІАН.

"Здорово, що друзі всі зібралися. Вадиме Михайловичу, спасибі тобі велике, що зібрав всіх друзів. Пропоную тост за друзів!", - заявив Кличко, звертаючись до Столара під час застілля.

Водночас, за даними джерела, застілля відбувалося за кордоном, куди Кличко прилетів на день народження Столара. Це також підтверджується кадрами з відео, на якому Кличко говорить тост Столару на честь його дня народження: "Ну і за нашою традицією... Напевно тут "русаки" є і ще хтось, щоб розуміли, звідки ми... Будьмо!". Таким чином, зазначає джерело, можна припустити, що Кличко приїхав на свято цілеспрямовано, а не потрапив на нього випадково, проходячи повз.

І все б було добре, але на початку серпня в інтерв'ю виданню LB.ua Кличко заявив, що не може назвати Столара другом.

"Я знайомий з тисячами людей. Друзів у мене... пальців однієї руки вистачить. Тому я не назву Столара другом", - заявив Кличко. - "Він - не мій друг. Не чиновник Київської міської адміністрації і не депутат Київради. Столар - бізнесмен, у нього якісь свої проекти. Його, як і Микитася, інших забудовників намагаються прив'язати до Кличка. Але це неправда. Я знайомий з усіма забудовниками в Києві, з усіма бізнесменами в місті. Але називати їх всіх моїми друзями - перебільшення. І говорити, що я відстоюю їхні інтереси - маніпуляція, не більше. Питати когось, чому він пішов в ту партію, а не в іншу, я теж не можу. Це особисте рішення кожного, вони зі мною не радяться", - додав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Києвом керує Столар, про це знає будь-який чиновник чи бізнесмен, - Ткаченко

Нагадаємо, в 2017 році журналісти програми "Схеми" повідомляли, що Віталій Кличко літав на приватному літаку разом з керівником "Укрбуду" Максимом Микитасем і Вадимом Столаром. У розслідуванні говорилося про те, що Кличко і Микитась разом прилетіли з Неаполя. У коментарі програмі "Схеми" мер Києва повідомив, що за оренду чартеру платив Микитась. За словами Кличка, він випадково зустрів забудовника на вулиці в Неаполі та погодився придбати квиток на чартер, тому що мав переліт зі "стикуванням", а Микитась летів прямим рейсом.

Зазначимо, українського бізнесмена, скандального забудовника і політика Вадима Столара нерідко називають "тіньовим мером Києва" і "головним рішалою" у столиці, який має величезний вплив на мера Віталія Кличка. За даними ЗМІ, без його відома не проходить жодне важливе рішення міської влади у фінансовій і, зокрема, будівельно-земельній сфері. Що стосується його політичної діяльності, то він був обраний нардепом двічі – у 2010 році до парламенту 6-го скликання по мажоритарці від Партії регіонів, а в 2019 році потрапив у Раду за списком партії ексрегіоналів "Опозиційна платформа – За життя", лідерами якої є Юрій Бойко, Вадим Рабінович і кум Путіна Віктор Медведчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про політ на чартері з Микитасем і Столаром: Якщо я з кимось лечу, це не означає, що ми друзі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144465
 
   
 Топ коментарі
 
Здорово было бы,чтобы друзья все вместе сели на нары.
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І тільки дурні на "Цензурі" гризуть одне одному горлянки. В той час, як "За життя! ", "ПЕС" та інші "віталіки" гуляють ща одним столом, сміючись з дурнів, які реально вірять їх словам.
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Вот и закончилась слава тупого боксера....
Как легко продать честь.
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Ну а что ожидать от криминального педалика. такой он клячко. Ах да пецю лн также прокинул... иудушка. не забудьте проголосовать за педалика
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А за него и раньше не голосовали. 17% киевлян в 2015 году. Да и то, потому как остальные партии были в сговоре и выставили левых кандидатов без рекламы.
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Виталя,а ка же Фирташ или уже не дружбан?
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О чем Вы? Кличко гулял по прекрасному европейскому городу и решил заглянуть в ресторан... а там его схватили, приволокли за стол и заставили тосты говорить!
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Забавным теперь будет иск Клячи к 1+1. Что наговаривают на него. А это ведь они говорили о его связи со Столаром (кстати, это основатель Элиты-центра).
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беларус тебе шо в твоей рашке бл.дей не хватает?
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шо виталик, знову обісратушки? ну і яка тепер тобі довіра?
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Віталію Володимировичу, це прокол і зальот. Мерство, до побачення.
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А что вы ожидали от кума Шухрича и Мертвечука?
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А почему бы одному благородному дону Этинзону не полизать яйца представителю своей породы дону Столлару с мечтой о долларе?
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