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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:армія (2545) допомога (855) волонтери (505)

 "Від вакуумного апарату залежить відрізати руки, ноги чи ні", - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям у Житомирському військовому госпіталі. ФОТО

Житомирський військовий госпіталь потребує апарату для вакуумної терапії ран.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже потрібен вакуумний апарат для Житомирського госпіталю, у них один для всіх, без нього, зовсім туго і часто залежить відрізати руки ноги чи ні. Якщо хтось купить, подарує, буде круто, якщо будуть два апарати, буде величезна допомога для багатьох поранених і травмованих воїнів", - пише волонтерка.

За словами Юсупової, черга на вакуумну терапію розписана на 10 днів вперед.

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Вартість хорошого апарату - 61 тисяча гривень.

Реквізити для допомоги: 4627 0551 5008 4795, Ветвицька Наталія (Юсупова), ПриватБанк.

Від вакуумного апарату залежить відрізати руки, ноги чи ні, - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям у Житомирському військовому госпіталі 01
Від вакуумного апарату залежить відрізати руки, ноги чи ні, - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям у Житомирському військовому госпіталі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144461
 
 
 Топ коментарі
 
такое г как ты точно нарожаешь кацов... боюсь ты это уже сделало
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А сколько зеля на Трускавец ухайдохал? Вот и считай. (с)
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1/100 стоимости концерта 95 квартала.
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да всем им плевать, бабы еще нарожают
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такое г как ты точно нарожаешь кацов... боюсь ты это уже сделало
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Да не. Это не волонтер. Это доктор мед наук. А что такое этот вакуумный аппарат? Его нет в больницах Украины? Странно все это.
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Опять с миру по нитке? В чьем ведомстве военный госпиталь на Житомирщине и где,мать их,деньги?
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А Педро ше шось там бурмотів про стандарти НАТО )))
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Пи₴деть - не мешки тягать! Во всем цивилизационном мире принято заниматься благотворительностью...Кто может и хочет, тот поможет! Тебя же никто не заставляет помогать...Только не надо гадить, если сам ни на что не годен!
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К чему ты это высрала? При чем здесь благотворительность к содержанию армии-прямой обязанности государства,которое между прочим распоряжается деньгами из наших налогов.
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Это - не на содержание армии !!!! И не надо свое дерьмо по Цензору размазывать.! Сразу видно, что ты зе-дебил, которому все должны... И на счёт налогов : такие как ты обычно либо сидят на шее государства....или гривну заплатят - а развоняются на всю тысячу.
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Да будет тебе известно, военные госпитали находятся в ведомстве МО Украины. Что это,если не содержание армии? Или раненые бойцы для тебя недобойцы и их обеспечивать всем необходимым армия не обязана? Тупая шаболда. И при чем здесь зеля со своей ватной кодлой? И чего вообще у тебя так пукан полыхает,шкура?
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Слушай, зе-дебил! Я пять лет как могу помогаю армии и не тебе, придурку, учить меня куда тратить мои личные деньги! Так что хавало закрой и тихонько зарабатывай себе на корочку хлеба на Цензоре...
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Идиотка невменяемая,я тебя сюда не звал и знать тебя не знаю. Ты прилезла сюда и начала извергать свои фекалии. Иди отсюда с миром,чума.
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Нінка - неадекватна тьотка. Мабуть клімакс почався. )
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лучше деньги на новый офис и его украшение потратить
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То нужно, как мой тесть.Чтобы батюшка не украл ,тесть покупал на собранные деньги нужную церковную утварь и отдавал в церковь батюшке.Батюшка очень обижен был.
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Петенька со своей семьей на арендованном чартере полетел на рыбалку в Норвегию. Так сколько там вакуумный аппарат стоит?
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1/100 стоимости концерта 95 квартала.
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А сколько зеля на Трускавец ухайдохал? Вот и считай. (с)
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Петя вам уже ничего не должен. От слова совсем.
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хочется верить, что новый генпрокурор на этот вопрос таки ответит..
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сивочолий казав що армія у нас всім потрібним забезпечена, аж НАТО завидує )
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Петя взял из бюджета 1 миллиард 700 миллионов грвен в этом году, и полетел на рыбалку. Зеленский не брал ничего, и к управлению Минздравом он все еще не имеет отношения. За вакуумный аппарат путь спасибо Супрун говорят.
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главное сделать прививку от кори, а остальное глупости..дикий вы..
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Из серии "Сказки на ночь".... (Давай рассказывай, что Беня создал свой проект "слуга народа" из любви к Украине, а не из-за любви к деньгам)
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В Украине немало весьма богатых бизнесменов, почему они не подарят?
Это называется благотворительность, +100 к карме и вложений в свою страну, эти траты списываются с налогов и соответственно нет никаких затрат.
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В Украине богатые бизнесмены налогов не платят, платят только лохи.
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https://alexmed.pro/meditsinskaya-mebel-i-tekhnika/otsasyvateli-/portativnyy-meditsinskiy-aspirator-new-aspiret/?gclid=CjwKCAjwnf7qBRAtEiwAseBO_AGn6VYUjesZRf3oBt3vBJjGeRjqWKJ8hK9NT1CZhoiqGqNIFfOElBoCkB0QAvD_BwE
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