 "Від вакуумного апарату залежить відрізати руки, ноги чи ні", - волонтерка Юсупова просить допомогти бійцям у Житомирському військовому госпіталі. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже потрібен вакуумний апарат для Житомирського госпіталю, у них один для всіх, без нього, зовсім туго і часто залежить відрізати руки ноги чи ні. Якщо хтось купить, подарує, буде круто, якщо будуть два апарати, буде величезна допомога для багатьох поранених і травмованих воїнів", - пише волонтерка.
За словами Юсупової, черга на вакуумну терапію розписана на 10 днів вперед.
Вартість хорошого апарату - 61 тисяча гривень.
Реквізити для допомоги: 4627 0551 5008 4795, Ветвицька Наталія (Юсупова), ПриватБанк.
Это называется благотворительность, +100 к карме и вложений в свою страну, эти траты списываются с налогов и соответственно нет никаких затрат.