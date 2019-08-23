 Зеленський звільнив 18 голів РДА в зв'язку з закінченням терміну повноважень п'ятого президента України

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Так, звільнені глава Андрушівської РДА Катерина Курсон, глава Баранівської РДА Микола Вельчинський, глава Ємільчинської РДА Ігор Євтушок, голова Житомирської РДА Сергій Микитюк, голова Коростишівської РДА В’ячеслав Поліщук, голова Лугинської РДА Наталя Кірійчук, глава Любарської РДА Костянтин Чернецький, голова Малинської РДА Дмитро Кисельчук, глава Народицької РДА Віктор Пащук, глава Овруцької РДА Юрій Дивинський, глава Попільнянської РДА Роман Суботенко,глава Пулинської РДА Віктор Байда, глава Радомишльської РДА Світлана Ковальчук,, голова Романівської РДА Олексій Капінус, глава Ружинської РДА Людмила Біляк, голова Хорошівської РДА Галина Ширченко і глава Чуднівської РДА Олександр Лаврук.
Також з посади голови Маневицької РДА Волинської області звільнений Андрій Линдюк.
Усі вони звільнені у зв'язку із закінченням терміну повноважень п'ятого президента України.
Новости с "Зеленский уволил" и вот уже зебильчики ссуться от величия царя.
Ведь уволил кого-то, полюбе плохого, - от у нас царь какой, дерзкий))
Могут и задуматься)
Как собачки Павлова на лампочку, - текут слюни и машут хвостиками от восторга.