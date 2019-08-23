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 Політика України
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Все про:Волинь (344) Житомирщина (440) Зеленський (2459) звільнення (620) РДА (115)

 Зеленський звільнив 18 голів РДА в зв'язку з закінченням терміну повноважень п'ятого президента України

Президент Володимир Зеленський 23 серпня звільнив 17 голів районних держадміністрацій Житомирської області та одного - Маневицької РДА Волинської області.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Так, звільнені глава Андрушівської РДА Катерина Курсон, глава Баранівської РДА Микола Вельчинський, глава Ємільчинської РДА Ігор Євтушок, голова Житомирської РДА Сергій Микитюк, голова Коростишівської РДА Вячеслав Поліщук, голова Лугинської РДА Наталя Кірійчук, глава Любарської РДА Костянтин Чернецький, голова Малинської РДА Дмитро Кисельчук, глава Народицької РДА Віктор Пащук, глава Овруцької РДА Юрій Дивинський, глава Попільнянської РДА Роман Суботенко,глава Пулинської РДА Віктор Байда, глава Радомишльської РДА Світлана Ковальчук,, голова Романівської РДА Олексій Капінус, глава Ружинської РДА Людмила Біляк, голова Хорошівської РДА Галина Ширченко і глава Чуднівської РДА Олександр Лаврук.

Також з посади голови Маневицької РДА Волинської області звільнений Андрій Линдюк.

Усі вони звільнені у зв'язку із закінченням терміну повноважень п'ятого президента України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков звільняє керівників поліції у Львівській, Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144459
 
 
 Топ коментарі
 
Так ЗЕбилы как раз и голосовали за своего царя, шоб сделать ротацию свиней у корыта. У них вон Петя главный враг, а Портнов, Шефир, Бабломойский, Разумков, Богданчик аферист свои в доску патриоты и самые чеснейшие люди. ЗЕбилятня это те же кацапы рабы. Им не Украина нужна, им царь нужен.
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Ещё не всех клоунов и администраторов Шапито 95 пристроил. Или у шефа Бени есть ещё парочка водителей, охранников, и секретуток которых надо пристроить на тёплые места?? Ну ничего ЗЕбобик как раз над этим работает..
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А вот мне интересно не "уволил", а "назначил" - там, наверняка полный зоопарк из фотографов, горничных 1м75см и других пахарей умственного труда. Зеленский уволил 18 глав РГА в связи с окончанием срока полномочий пятого президента Украины - Цензор.НЕТ 9441
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Це не реформа - це заміна своїх на чужих. Реформа - прибрати РДА взагалі, районні ради можуть самі створювати виконкоми.
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Так ЗЕбилы как раз и голосовали за своего царя, шоб сделать ротацию свиней у корыта. У них вон Петя главный враг, а Портнов, Шефир, Бабломойский, Разумков, Богданчик аферист свои в доску патриоты и самые чеснейшие люди. ЗЕбилятня это те же кацапы рабы. Им не Украина нужна, им царь нужен.
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Ви де гавнопорохоботи, як писать то вони везде а в житті небачев ніодной людини щоб за цьго підара шоколадного голосувала. Мені даже інтнресно що зробив цей шоколадний мудак що так одибілив людей.
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Уявляєте? Є люди які не дивляться Сватів і Слугу народу.
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А що порох робив коли прийшов до влади імбецил споминай. Він хіба своїх бариг не ставив. Перш ніж воняти подивись що твій ідон чесності і патріотизма робив.
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Ещё не всех клоунов и администраторов Шапито 95 пристроил. Или у шефа Бени есть ещё парочка водителей, охранников, и секретуток которых надо пристроить на тёплые места?? Ну ничего ЗЕбобик как раз над этим работает..
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Кстати такая неказистая политтехнология.
Новости с "Зеленский уволил" и вот уже зебильчики ссуться от величия царя.
Ведь уволил кого-то, полюбе плохого, - от у нас царь какой, дерзкий))
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А вот мне интересно не "уволил", а "назначил" - там, наверняка полный зоопарк из фотографов, горничных 1м75см и других пахарей умственного труда. Зеленский уволил 18 глав РГА в связи с окончанием срока полномочий пятого президента Украины - Цензор.НЕТ 9441
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"Назначил" то зебилам неинтересно, не тот заряд енергии.
Могут и задуматься)
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та це зєлєпоц "льогко" робить...звільняти не камні тягати....ще може у Хвантані побігати, при цьому жеручи шаурму...Брехати своїм хрипло-гундявим противнючим голосом, як Троцький-також майстер...а от навіть з бамажки щось прочитати українською, або не завчену речуху, а від себе щось сказати- одразу бє-бє-бє...
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Ай-яй-яй, сколько уважаемых людей разом отправили в эротический тур по паркану на три буквы)))
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От кстати образцовий образец как должен реагировать зебил на "Зеленский уволил".
Как собачки Павлова на лампочку, - текут слюни и машут хвостиками от восторга. Зеленский уволил 18 глав РГА в связи с окончанием срока полномочий пятого президента Украины - Цензор.НЕТ 8688
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