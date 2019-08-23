EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство, Шоу-бізнес
  1856  16
Все про:Оскар (21) фільми (152) Сейтаблаєв (20)

 Фільм "Додому" про батька, що їде в Крим ховати загиблого на Донбасі сина, висунули від України на "Оскар"

Національним претендентом на "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм" цього року буде "Додому" кримськотатарського режисера Нарімана Алієва.

Про це повідомив український оскарівський комітет у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Світова прем'єра "Додому" відбулася в програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю цього року. Крім того, на Одеському кінофестивалі картина отримала гран-прі, розділивши його з фільмом грузинського режисера Левана Акіна.

Фільм Алієва також потрапив до лонглиста премії Європейської кіноакадемії, шортлист оголосять 9 листопада.

Цього року "Додому" був єдиним фільмом, який брав участь у нацвідборі комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фільм режисера-дебютанта Алієва "Додому" потрапив до лонглиста "Європейського Оскара", - Держкіно

У головних ролях - Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов. Герой картини Мустафа, втративши старшого сина внаслідок бойових дій на сході України, вирішує поховати його на Батьківщині - в Криму.

Картина виходить в український прокат 7 листопада.

Номінанти на премію "Оскар" будуть оголошені 13 січня 2020 року. Церемонія нагородження відбудеться в Лос-Анджелесі 9 лютого 2020 року.

Фільм Додому про батька, що їде в Крим ховати загиблого на Донбасі сина, висунули від України на Оскар 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144455
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошая новость. Чем больше информации о наших проблемах, тем будет меньше желающих помириться с хуйлом.
 показати весь коментар
 
Якщо у головній ролі Ахтем Сейтаблаев, то обов'язково буду дивитися. Я впевнений, що це буде культурна подія для України. Ксенофобів і відомих кротів прошу не дивитися.
 показати весь коментар
 
Черговий привід для "кацапні" поверещать про "русофобію"... (Я дивуюсь, як це вони не почали "срать камінням" проти британського телеканалу - вони повідомили, що починають знімать телесеріал про КГБ-шне і ОПГ-шне минуле Путіна...).
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хорошая новость. Чем больше информации о наших проблемах, тем будет меньше желающих помириться с ******.
 показати весь коментар
 
 
Якщо у головній ролі Ахтем Сейтаблаев, то обов'язково буду дивитися. Я впевнений, що це буде культурна подія для України. Ксенофобів і відомих кротів прошу не дивитися.
 показати весь коментар
 
 
Черговий привід для "кацапні" поверещать про "русофобію"... (Я дивуюсь, як це вони не почали "срать камінням" проти британського телеканалу - вони повідомили, що починають знімать телесеріал про КГБ-шне і ОПГ-шне минуле Путіна...).
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Как можно на чужой трагедии себе оскар выпрашивать?
 показати весь коментар
 
 
Много ли фильмов есть, где режиссёр снимает собственную трагедию?Я вот только один такой знаю.
 показати весь коментар
 
 
Зрозуміло, що є де-які нації в Середній Азії з відсталим розвитком, тому вони не розуміють багатьох речей и сприймають чужу трагедію як засіб щось випрошувати.
 показати весь коментар
 
для тебя чужая трагедия, а для нас родная.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И он получи Оскар!!!
А в прокате окупит эту *******.
Вот почему нельзя нормальных режиресеров из сша пригласить и норм фильм снять???
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
так всё таки, у человека горе. Бога побойтесь!!!
 показати весь коментар
 
Цікаво буде подивитись цей фільм.А про Українців,захисників України є щось,а то виходе що Україну боронять лише Кримчани,у кількості 10 осіб.
 показати весь коментар
 
Вас щойно розморозили після десятирічної сплячки?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Прости Господи им пригрешения их......
Ибо не ведают они, что творят!!!
 показати весь коментар
 
Как можно на чужой трагедии себе оскар выпрашивать?

И не надо мой комсентарий в спам лепить. Вам на это права не давали.
 показати весь коментар
 
Буду регулярно проверять, и если надо - регулярно повторять сей пост.
 показати весь коментар
 
Я вам уже задал вопрос. Вы почему то не отвечаете.
 показати весь коментар
 
для тебя все чужое кроме "русского кровожадного мира"
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору