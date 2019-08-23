 Фільм "Додому" про батька, що їде в Крим ховати загиблого на Донбасі сина, висунули від України на "Оскар"

Про це повідомив український оскарівський комітет у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Світова прем'єра "Додому" відбулася в програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю цього року. Крім того, на Одеському кінофестивалі картина отримала гран-прі, розділивши його з фільмом грузинського режисера Левана Акіна.
Фільм Алієва також потрапив до лонглиста премії Європейської кіноакадемії, шортлист оголосять 9 листопада.
Цього року "Додому" був єдиним фільмом, який брав участь у нацвідборі комітету.
У головних ролях - Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов. Герой картини Мустафа, втративши старшого сина внаслідок бойових дій на сході України, вирішує поховати його на Батьківщині - в Криму.
Картина виходить в український прокат 7 листопада.
Номінанти на премію "Оскар" будуть оголошені 13 січня 2020 року. Церемонія нагородження відбудеться в Лос-Анджелесі 9 лютого 2020 року.
А в прокате окупит эту *******.
Вот почему нельзя нормальных режиресеров из сша пригласить и норм фильм снять???
Ибо не ведают они, что творят!!!
И не надо мой комсентарий в спам лепить. Вам на это права не давали.