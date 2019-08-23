 Контррозвідка СБУ викрила двох громадянок України в передачі найманцям РФ інформації про сили ООС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Встановлено і в ході досудового розслідування отримано докази, що мешканка підконтрольної українській владі території Луганщини збирала інформацію про сили і засоби українських силових структур і збройних сил, які здійснюють відсіч збройної агресії проти нашої країни. Отримані дані вона передавала іншій громадянці України-найманці РФ так званої 4 омсбр 2 АК "НМ" терористичної організації "ЛНР", - йдеться в повідомленні.
Зараз обом громадянкам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Матеріали справи передані до суду.
Какие все смелые! А когда в Донбассе людей в копанки Ефремов загнал, а СБУи МВД крышей у бандюков были при януковиче и К,ни кто о Добассе не беспокоился!
Нет ребята, все не так, все не так ребята!...
На дотаціях Донбас був весь час. Чи при Ющенко та Тимошенко прем"єрах не виплачували шахтарям заборгованості по зарплатах? І чому має влада "беспокоится о Донбасе"? А чому не за Запоріжжя чи Львів? Чи "данецкие" не з того тіста, що вся Україна? А Януковича хто обрав: бандіт, но свой. А "Путин введи!" хто кричав? Ось і мають те, що мають! На жаль!