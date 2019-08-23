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 Суспільство
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Все про:контррозвідка (109) СБУ (4657) шпигунство, шпіонаж (335) найманці РФ (861)

 Контррозвідка СБУ викрила двох громадянок України в передачі найманцям РФ інформації про сили ООС

Контррозвідники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність двох громадянок України, які забезпечували терористичні угруповання так званої "ЛНР" розвідувальними даними про підрозділи, задіяні в операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Встановлено і в ході досудового розслідування отримано докази, що мешканка підконтрольної українській владі території Луганщини збирала інформацію про сили і засоби українських силових структур і збройних сил, які здійснюють відсіч збройної агресії проти нашої країни. Отримані дані вона передавала іншій громадянці України-найманці РФ так званої 4 омсбр 2 АК "НМ" терористичної організації "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Зараз обом громадянкам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ викрила агента ГРУ РФ Лазаренка, який працював на стратегічному підприємстві "МіГремонт": "Долар почав рости, мені потрібні були гроші". ВIДЕО

Матеріали справи передані до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144449
 
   
 Топ коментарі
 
В Юзовке ( Донецк) - до революции случился страшный тиф. Врачи как могли спасали рабочих. Но не видя быстрого результата лечения,рабочие думали,что те их специально умерщвляют. И по этой причине закидывали камнями. Так и сейчас. Только сейчас лекари - ВСУ.
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І нафіг нам такий домбас ? Колючий дріт і чотириметрову канаву з крокодилами на 20 років карантину . Здебілізоване кацапією населення вороже до України , яке обирає нам то бандита то бойків з вількулями . Хоча наші жмикрути за 5 років не спромоглися подавити частоти КацапТВ та Кацап радіо і дати щось на заміну . Не на часі , стеці гнилі , державники хапужні . І так 28 років , приходить одна гидь , а на зміну їй приходить ще паскудніша .
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Для обмінного фонду,може і згодяться...Хоча,кому вони нах у кацапії потрібні,видатковий матеріал,тіпа папіру туалетного...
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Какое лишение гражданства ? В ОП спикер Мендель вообще говорит что всу обстреливают мирных граждан , так что если она скажет что она просто послушалась Мендель и помогала защищать "защитникам Донбасса" мирное население от фашистов с ВСУ ей ещё и награду дадут с ОП Контрразведка СБУ уличила двух гражданок Украины в передаче наемникам РФ информации о силах ООС - Цензор.НЕТ 8678
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раз ОП такой добрый у нас, напиши письмо и попроси мозга себе, хотя забей, не приживется
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видимо резидента Медведчука веселят подобные новости
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В Юзовке ( Донецк) - до революции случился страшный тиф. Врачи как могли спасали рабочих. Но не видя быстрого результата лечения,рабочие думали,что те их специально умерщвляют. И по этой причине закидывали камнями. Так и сейчас. Только сейчас лекари - ВСУ.
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Як не дивно, але ви повністю змалювали ситуацію. Тепер такі вихідці з України є навіть у Німеччині та інших європейських країнах.
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Для обмінного фонду,може і згодяться...Хоча,кому вони нах у кацапії потрібні,видатковий матеріал,тіпа папіру туалетного...
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та у рошения только толково воровать умеет, в США это не приемлют, не надо спрашивать у дохлого пса ничего...
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І нафіг нам такий домбас ? Колючий дріт і чотириметрову канаву з крокодилами на 20 років карантину . Здебілізоване кацапією населення вороже до України , яке обирає нам то бандита то бойків з вількулями . Хоча наші жмикрути за 5 років не спромоглися подавити частоти КацапТВ та Кацап радіо і дати щось на заміну . Не на часі , стеці гнилі , державники хапужні . І так 28 років , приходить одна гидь , а на зміну їй приходить ще паскудніша .
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Думаєте, що 20 років карантину досить буде? Ці метастази вже не на одне покоління, на жаль. (((
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Ці метастази вже не на одне покоління, на жаль. (((

Какие все смелые! А когда в Донбассе людей в копанки Ефремов загнал, а СБУи МВД крышей у бандюков были при януковиче и К,ни кто о Добассе не беспокоился!
Нет ребята, все не так, все не так ребята!...
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Та шо Вы гаварите???
На дотаціях Донбас був весь час. Чи при Ющенко та Тимошенко прем"єрах не виплачували шахтарям заборгованості по зарплатах? І чому має влада "беспокоится о Донбасе"? А чому не за Запоріжжя чи Львів? Чи "данецкие" не з того тіста, що вся Україна? А Януковича хто обрав: бандіт, но свой. А "Путин введи!" хто кричав? Ось і мають те, що мають! На жаль!
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СТОП ВОЙНЕ ! О каком возвращении Крыма, ставшим военноморской базой паРАШИ можно сейчас и в ближашие 20 лет говорить? Ни сил ни средст ни желания сгореть в пепле войны с паРАШЕЙ за Крым, заселённый орками НЕТ!!Это уже "Чернобыльская зона Отравленная ***** на долгие долгие годы!! И не надо бросать в топку войны патриотов украинцев на отвовоевание Крыма и ОРДЛО!! Это уже гангрена на здоровым теле Украины! Только "ампутация",,,Отгородиться китийской стеной и отдать все эти помойки параше!! Но не "автономией" ОРДЛО в Украине а полным её отсечением !!Насущная потребность страны- отстроить дееспособное процветающее европейское государство на тех территориях, которые есть!
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Повесить этих тварей на площади, без суда и следствия, другого наказания для них нет!
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по 17 грн штрафу вгатити - шоп знали як Родіну продавать!
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алє, контрразвєдка, а как насчьот медвєдчюка, бойка, шуфрічя, новінського?
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Этими девушками оказались Грицак , Полторак и Матиоз .
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Таких тварей продажных предателей нужно не передавать полиции, а делать над ними самосуд, иначе их всеравно выпустят, а некоторые ребята из-за них погибли.
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Про чужі воші та свої гниди дуже доречно до цього випадку.
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А хенералов не уличила которые давали команды где колонне делать остановки , чтобы кацапы лучше могли прицелиться...
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