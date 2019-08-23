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 Політика України
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Все про:G-7 (177) Зеленський (2459) Світовий конгрес українців (45) Офіс Президента (64)

 Зеленський провів зустріч із керівництвом Світового конгресу українців, - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував Конгресу за діяльність, спрямовану на захист суверенітету і територіальної цілісності України.

"Я вдячний вам за потужну інформаційну політику у питанні протидії поверненню Росії до "Великої сімки", – зазначив Президент.

Було акцентовано на необхідності продовження об’єднаних зусиль всієї української громади у світі з метою посилення політичного та санкційного тиску на країну-агресора.

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"Ваш успіх – у наших інтересах. Бо ваш успіх – це успіх України", – наголосив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, подякувавши Главі держави за активний діалог з українською громадою.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальші спільні кроки щодо реалізації окремих ініціатив у політичному та гуманітарному напрямах.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресора потрібно примусити поважати світовий порядок, - у посольстві України в США стурбовані можливістю повернення РФ у G7

Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144447
 
   
 Топ коментарі
 
Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 22 мин.22 минуты назад

Відразу не повірив, пішов на Упячку, а вони дійсно пишуть, що на Софіївській площі підняли Зеленського. Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента - Цензор.НЕТ 887 Але джерело не дуже надійне.

Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента - Цензор.НЕТ 7512
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А при чем тут Зеленский к украинцам? Пусть проводит встречу со всемирным конгрессом малоросов
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В перекладі на "загальнозрозумілий" - цитуючи висловлювання Зеленського, 25% висловлювали йому неповагу, та підривали його "президентський авторитет"... А він сам, своїми "висловлюваннями", неповагу до себе, не викликає?
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Пока своими высказываниями и действиями он взымает легкое недоумение медленно но верно перерастающее в недоумение сильное. Но это пока. С 1-го сентября это недоумение будет медленно но неуклонно перерастать в злобу, затем в ненависть. Ну, янукович за то в курсе
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А при чем тут Зеленский к украинцам? Пусть проводит встречу со всемирным конгрессом малоросов
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Илона, иди уже домой, смена закончилась. Премий всё равно не будет.
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Да. А Илона хочет работать в две смены
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В Україні сьогодні День Прапора напередодні Дня Незалежності - скорочений робочий день, а у вас?
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"я русскоязычный еврей проживающий на Украине". можно сразу на 2х стульях
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Ти точно нічого спільного з Україною не маєш.
Ні прапора, ні мови, ні поваги до України.
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Куме,навіщо ви берізку рубаєте? Така молоденька, а ви її геть! - Ой, куме, серце кров'ю обливається, але прийдуть москалі, побачать і скажуть: "Родіна"
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Дмитрий‏ @dmitriypaut

Чудеса манипуляции. Ещё позавчера более 50% украинцев хотели в НАТО, а сегодня КМИС рассказал, что за внеблоковый статус фсьо больше и больше. Ад вас ждёт. Ну на худой конец, карьер
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потому что посмотрели на Макрона с Трампом и сказали: та ну его нафиг
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 22 мин.22 минуты назад

Відразу не повірив, пішов на Упячку, а вони дійсно пишуть, що на Софіївській площі підняли Зеленського. Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента - Цензор.НЕТ 887 Але джерело не дуже надійне.

Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента - Цензор.НЕТ 7512
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Нехай покищо не знімають - завтра подивлюсь. Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента - Цензор.НЕТ 8832
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К чортиній матері цей ваш Всесвітній конгрес українців! верніться в Україну і живіть тут, а не будете встановлювати свої правила( типа : за цілісність України), дивись скільки вчителів у свті нас повчають! а чи не приїхали ви вимагати залишити свою Супрун і надалі в.о. міністра охорони здоров"я?!
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Багато з них в 90-х і приїхали... Сотні, якщо не тисячі. Але виявилося, що влада, яка складалася з екс-комуняк, їх тут не ждала. Бо діаспора - свідомі українці, чиї батьки свого часу боролися з комуняками! І навіть паспорти діаспорі давати не хотіли, зате русскаязичним жителям Данбасу видали паспорти автоматично!

І да, деякі все ж відкрили бізнес тут. Віннер-Форд створила діаспора, першу студію дубляжу фільмів створив діаспорянин Батрух, власник Житомирських ласощів - з діаспори і ще багато таких прикладів є.
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Про Житомирські Ласощі,це дуже цікава тема.Пашинський відібрав їх,а що зараз з законним власником?
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Это те, которые любят Украину издалека?))
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Це ті, хто українську знає краще за тебе!
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Украинским языком я владею в совершенстве, за меня не беспокойтесь. Но знание языка не делает украинцем. Из-за рубежа вещать о любви к стране, это ни о чем.
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Так вони ******* Україну ! На відміну від КУПИ тієї мерзоти , що живе в Україні і НЕНАВИДИТЬ ні культуру , ні історію , ні мову українців ! І немало цієї мерзоти зараз в
Парламенті Україні як депутати, дякуюючи зебілам та малоросам !!
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Главная мерзота, которая на воплях о патриотизме и лозунгах 5 лет грабила страну, получила достойную оценку украинцев, так что все ок.
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Ха ха ха ! Тільки свинопаси можуть вибрати в воючій країні гетьманом клована
і то не українця по національності , котрий не раз відкошував від служби в армії і називав
Україну повією ! От такі твої ці твої " українці" і ти з ними разом !
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Кто же тогда выбрал олигарха после революции, которая ставила целью изменить систему, в которой правили олигархи? Не подскажешь? Вот такой и результат получили - Крым просрали, скорее всего тупо продали (история еще это покажет), на донбассе допустили войну. Вот что значит выбрать алчного, жадного купца-барыгу. Хватит, уже наелись.
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петро так любе українську Мову,що його син мойша ГАВАРИТ ПА РУСКИ))
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Це тому ви прогнали єврея Вальцмана і обрали етнічного українця в презеденти?
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Та ні, це ті які допомога лу українській армії вистояти у війні з Московією. Це ті які закуповували за власні кошти снайперські гвинтівки та тепловізори.
Но кацапской саранче этого не понять.
☹️
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Украинской армии все помогали и помогают, хотя бы тем, что платят военный сбор, который дает миллиарды гривен каждый год.
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Це чергова зрада , на думку порохосос1в . Зе повинен зустр1чатися лише з мордвою .
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Мордва в ЗЕ команді, з нею не треба зустрічатись. Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев, - Офис президента - Цензор.НЕТ 2342
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Представляю внутренние ощущения Украинцев при встрече с укгаинцем.
До чего же ты докатилась, Украина!!!
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А він що посоромився і не підказав керівництву Світового конгресу українців, що Україна нагадує йому "повію". А православні Українські віруючі , і видно через те , що вони не іудеї, всі вони для нього "термоса".
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Тільки казамордим не зрозуміти-в них щелепа зрощена-бе та бе-е-е!На жаль гниди пітер-расні в змозі охмурити багатьох діаспорян через олігарх ТВ та барижні гроші,але то-таке,свої -розберуться без х"ла парашного та гнид-мародерів .
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Щось мені підказує,що цей конгрес хоче нам і надалі впарювати супруниху,вважаючи її еталоном діаспори.
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А треба впарювати челябинську Богатирьову і перестати відсікати голови медмафії?
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