 Зеленський провів зустріч із керівництвом Світового конгресу українців, - Офіс президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував Конгресу за діяльність, спрямовану на захист суверенітету і територіальної цілісності України.

"Я вдячний вам за потужну інформаційну політику у питанні протидії поверненню Росії до "Великої сімки", – зазначив Президент.

Було акцентовано на необхідності продовження об’єднаних зусиль всієї української громади у світі з метою посилення політичного та санкційного тиску на країну-агресора.

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"Ваш успіх – у наших інтересах. Бо ваш успіх – це успіх України", – наголосив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, подякувавши Главі держави за активний діалог з українською громадою.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальші спільні кроки щодо реалізації окремих ініціатив у політичному та гуманітарному напрямах.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив: "Повернення Україні Криму, припинення боїв на Донбасі і звільнення в'язнів Кремля стане сигналом готовності РФ знову посісти місце в G8".

Напередодні Трамп заявив, що з прихильністю розглянув би повернення Росії до Великої вісімки, якби хтось виступив із відповідною ініціативою. Американські ЗМІ повідомили, що президент Франції Макрон та Трамп домовились запросити Росію на конференцію Великої сімки наступного року.

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Емманюель Макрон 19 серпня провів зустріч із російським колегою Володимиром Путіним у Франції. За підсумками, зокрема, він заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України. У відповідь, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила: "Росія не зможе повернутися в G7 без поліпшення ситуації в Україні". Її підтримав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон: "Достатнього обґрунтування для повернення Росії в G7 ще немає".