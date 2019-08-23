 США готові надати підтримку, але Україна має визначитися з форматом Мінветеранів, - Тейлор

Таку заяву зробив тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор на Міжнародному форумі "Там, де ти - там Україна", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сполучені Штати Америки націлені надавати підтримку Україні. За допомогою Міністерства у справах ветеранів ми зможемо надалі надавати підтримку волонтерам і ветеранам у цивільному житті. На сьогодні завданням для України є визначення формату діяльності міністерства", – наголосив Тейлор.

Він також зазначив, США готові підтримати Україну у тих програмах та проектах, які дозволять українським ветеранам отримати освіту та необхідне медичне забезпечення.

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"З боку США ми би хотіли задовольнити потреби ветеранів в одержанні нових навичок, котрі їм необхідні для виживання",– зазначив Тейлор.

Нагадаємо, відкриваючи нинішній форум, президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністерство у справах ветеранів ліквідовано не буде, а кандидатуру на посаду міністра мають надати ветерани та волонтери.