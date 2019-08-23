 США готові надати підтримку, але Україна має визначитися з форматом Мінветеранів, - Тейлор

Таку заяву зробив тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор на Міжнародному форумі "Там, де ти - там Україна", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Сполучені Штати Америки націлені надавати підтримку Україні. За допомогою Міністерства у справах ветеранів ми зможемо надалі надавати підтримку волонтерам і ветеранам у цивільному житті. На сьогодні завданням для України є визначення формату діяльності міністерства", – наголосив Тейлор.
Він також зазначив, США готові підтримати Україну у тих програмах та проектах, які дозволять українським ветеранам отримати освіту та необхідне медичне забезпечення.
"З боку США ми би хотіли задовольнити потреби ветеранів в одержанні нових навичок, котрі їм необхідні для виживання",– зазначив Тейлор.
Нагадаємо, відкриваючи нинішній форум, президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністерство у справах ветеранів ліквідовано не буде, а кандидатуру на посаду міністра мають надати ветерани та волонтери.
Кацапы, а как ваши ветераны? Опять "самоваров" за город вывозите как после ВОВ?
"Со стороны США мы бы хотели удовлетворить потребности ветеранов в получении новых навыков, которые им необходимы для выживания", - отметил Тейлор.
Что он имел ввиду, говоря про выживание?
"Со стороны США мы бы хотели удовлетворить потребности ветеранов в получении новых навыков, которые им необходимы для выживания", - отметил Тейлор.