EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  3228  20
Матеріали за темою:
Все про:ветерани (355) допомога (855) США (5295) Тейлор (37) Міністерство у справах вереранів (45)

 США готові надати підтримку, але Україна має визначитися з форматом Мінветеранів, - Тейлор

За допомогою Міністерства у справах ветеранів Сполучені Штати Америки зможуть надалі надавати підтримку волонтерам і ветеранам у цивільному житті.

Таку заяву зробив тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор на Міжнародному форумі "Там, де ти - там Україна", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сполучені Штати Америки націлені надавати підтримку Україні. За допомогою Міністерства у справах ветеранів ми зможемо надалі надавати підтримку волонтерам і ветеранам у цивільному житті. На сьогодні завданням для України є визначення формату діяльності міністерства", – наголосив Тейлор.

Він також зазначив, США готові підтримати Україну у тих програмах та проектах, які дозволять українським ветеранам отримати освіту та необхідне медичне забезпечення.

Також дивіться: Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідовувати, - Зеленський. ВIДЕО

"З боку США ми би хотіли задовольнити потреби ветеранів в одержанні нових навичок, котрі їм необхідні для виживання",– зазначив Тейлор.

Нагадаємо, відкриваючи нинішній форум, президент України Володимир Зеленський повідомив, що міністерство у справах ветеранів ліквідовано не буде, а кандидатуру на посаду міністра мають надати ветерани та волонтери.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144446
 
   
 Топ коментарі
 
Довистьобувлись. Американці змушені носом тикати "миролюбну" владу в необхідність вирішувати очевидні патання
 показати весь коментар
 
так вот кто за яйки схватил зеленую сопельку. Теперь ясно почему прозвучало "Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
пустой звук со штанов
 показати весь коментар
 
 
_____________________________________________________________________
Кацапы, а как ваши ветераны? Опять "самоваров" за город вывозите как после ВОВ?
 показати весь коментар
 
 
Тут больше интересны слова:
"Со стороны США мы бы хотели удовлетворить потребности ветеранов в получении новых навыков, которые им необходимы для выживания", - отметил Тейлор.

Что он имел ввиду, говоря про выживание?
 показати весь коментар
 
более 5.000 суицидов среди ветеранов в США, что тебе не понятно?
 показати весь коментар
 
 
Он также отметил, США готовы поддержать Украину в тех программах и проектах, которые позволят украинским ветеранам получить образование и необходимое медицинское обеспечение.

"Со стороны США мы бы хотели удовлетворить потребности ветеранов в получении новых навыков, которые им необходимы для выживания", - отметил Тейлор.
 показати весь коментар
 
 
Проще войти в войну, чем из неё выйти.(С)
 показати весь коментар
 
20 миллионов ветеранов разных войн (на 327 миллионов населения)
 показати весь коментар
 
слова слова от гаранта Будапешского меморандума.
 показати весь коментар
 
Какие-то весьма очевидные вещи глаголит штатовский неподоланный орел.
 показати весь коментар
 
так вот кто за яйки схватил зеленую сопельку. Теперь ясно почему прозвучало "Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский"
 показати весь коментар
 
 
Довистьобувлись. Американці змушені носом тикати "миролюбну" владу в необхідність вирішувати очевидні патання
 показати весь коментар
 
 
Вони на грані фолу пересмикнулись взад. США готовы оказать поддержку, но Украина должна определиться с форматом Минветеранов, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8859
 показати весь коментар
 
Тому Оборонна Доктрина Зє складається з однієї фрази :"Нєстрєлять" .
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору