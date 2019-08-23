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Все про:діти (1641) Дніпропетровськ (1115) Нацполіція (8085)

 Опікунка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика в Дніпрі, - Нацполіція

У Дніпрі жінка, яка мала на вихованні чотирьох малолітніх дітей, тримала 8-річного хлопчика на ланцюгу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції в Дніпропетровській області.

"У ході розслідування поліція встановила жінку, яка мала на вихованні чотирьох малолітніх дітей - 4, 6, 8 і 13 років. Для трьох малолітніх дітей жінка є опікуном. Зараз проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення обставин злочину", - йдеться в повідомленні.

21 серпня співробітники ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей прибули для перевірки анонімного повідомлення про насильство над дітьми. Під час відвідування родини вони виявили 8-річного хлопчика із зав’язаними очима, прикутого ціпком до дивану та обмотаного скотчем. Хлопчика звільнили та направили для проходження судово-медичної експертизи. З ним працюють психологи.

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Інших дітей також вилучили з родини та помістили до центру соціально-психологічної реабілітації

Зараз за місцем їх проживання за проводяться обшуки та інші слідчі дії.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського ВП відкрито три кримінальні провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 127 (катування) та 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі деталі справи.

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Опікунка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика в Дніпрі, - Нацполіція 01
Опікунка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика в Дніпрі, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144443
 
 
 Топ коментарі
 
На кічу паскуду. На суворий режим.
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"Для трех молодых детей женщина является опекуном."
Источник:https://censor.net.ua/n3144443

Тьху, кацапське "наречие"! Опекунка держала на цепи 8-летнего мальчика в Днепре, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6415
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тварей за издевательства над детьми нужно четвертовать. Сука деньги таким образом зарабатывала
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Этот случай ярко демонстрирует пробелы в нашем законодательстве. Детей раздают на опекунство, но никто не интересуется как они живут с опекунами. Их там насилуют и морально и физически, но никому нет до этого дела. Нужно менять законы и дети отданные опекунам должны наблюдаться государственными комиссиями каждые 3 мес до их взросления, а потом у детей должны быть телефоны, куда бы они могли звонить в случает насилия над ними. Это касается и детей из обычных неблагополучных семей.И когда уже повысят ответственность за издевательства над детьми? Что мы за государство,если нам не нужны дети и они нас мало волнуют?Нигде такого наплевательского отношения к детям нет.
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десятки людей об этом знали но не сообщали, видимо думали что это нормально или пофигизм.
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Я и говорю, люди стали жестокими и равнодушными, детей даже не жалеют.
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тварей за издевательства над детьми нужно четвертовать. **** деньги таким образом зарабатывала
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"Для трех молодых детей женщина является опекуном."
Источник:https://censor.net.ua/n3144443

Тьху, кацапське "наречие"! Опекунка держала на цепи 8-летнего мальчика в Днепре, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6415
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Редактор, наверное, онлайн-переводчиком пользовался.
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Це все православана сім'я.Куди там тій нещасній Гейропі,до Україні.
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Служби у справах дітей нічого самі не роблять.
Тільки по сигналу.
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так...але здається коли мають прийомних дітей, то хтось з тої комісії має перевіряти їх житлові умови і як до них там ставляться (може раз у рік...чи на півроку...). чи то мені так хочеться??
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Закопать живой суку!
Ребёнка готов усыновить
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вам треба почитати Руську правду - звод законів Київської Русі, там ще й не такі цікавинки для злочинців знайдете, типу утоплення в мішку з котом, собакою і змією і т.п. але зараз 21 сторіччя і застосувати в європейській країні щось з таких покарань - означало б назавжди забути про вступ до Євросоюзу і стати країною-ізгоєм
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Із змією то якось негуманно по відношенню до винуватця . А от з котом зовсім інша річ .
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ХЗ. Если бы в 14 году мы руководствовались руськой правдой, то ни Карловку, ни Пески, наверно не освободили бы ...
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Наказание должно быть адекватным .Теперь эту сучку посадить на цепь и показывать как тварь.
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начиталась, мабуть, як виховують дітей в Сінгапурі, і вирішила тут застосувати передовий світовий досвід...
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Взяли бы фотку показали на сайте, чтоб вся Украина знала эту тварь в лицо.
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Ну так в чому проблема- тепер цю суку на ланцюг,і нехай сидить,паскуда...
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Охереть... В том Днепре вообще есть здоровые?
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Вот что там в ******** голове происходить такое должно?
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Коментарі майже такі,як в москалів,коли в них трапляються подібні випадки.
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Играйся дальше в Ывропейскую толерастию.. гопота любит толерастов лупить.
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777 c1ce1aa7 Але тут гопоти більше і робить вона більше злочинів,ніж там.
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До конца жизни эту тварь посадить на цепь и в клетку
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прикованного палкой к дивану
Палка = переклад ціпка, а прикутий був цепью, тобто ланцюгом. Перекладачі = ватніки...
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надо её перемотать скотчем и примотать кислородный баллон на спину и в море где нибудь отпустить, пусть Кусто привет передаёт...
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