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 Політика України
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 ЦВК зареєструвала 395 народних депутатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні в п'ятницю зареєструвала 75 народних депутатів України.

Як повідомляється на сайті ЦВК в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 44 народні депутати, в тому числі 22 - від партії "Слуга народу", по 10 - від "Опозиційною платформи - За життя" і партії "Голос", по одному - від "Європейської Солідарності" і ВО "Батьківщина", передає Цензор.НЕТ.

Крім того, в одномандатних виборчих округах ЦВК зареєструвала 30 парламентарів.

"Таким чином, станом на 23 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 395 народних депутатів України: 210 - обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 185 - обраних в одномандатних виборчих округах", - сказано в повідомленні.

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Загалом у парламент 9-го скликання обрано 424 народні депутати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144441
 
 
 Топ коментарі
 
твой порося уже наспасался за5 лет
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не успеет тебя свыня спасти так как сядет на нары
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И вси Зрадныкы (((( Окромя Святого Пэтра!
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Надеюсь что Порох с ЕС спасет нас от зебилов и опзж
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твой порося уже наспасался за5 лет
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коментар відмічено як спам  
 
не успеет тебя свыня спасти так как сядет на нары
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если у человека осталось 8% мозга - надеяться уже не на что.
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Сколько песиков?
Так спрашиваю, чисто поржать😀
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И вси Зрадныкы (((( Окромя Святого Пэтра!
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Да, их мало, но главарь у них в зеленой рясе. Ряса принадлежит масковскаму сатанату, если шо.
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ЦВК зареєструвала 395 народних дармоїдів...
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Этих депутатов и 100 штук хватило бы с головой.
Предыдущие все равно на работе постоянно прогуливали.
Зачем их столько?
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А не дохрена ли этих дармоедов, на наши шеи???
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