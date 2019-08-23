 ЦВК зареєструвала 395 народних депутатів

Як повідомляється на сайті ЦВК в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 44 народні депутати, в тому числі 22 - від партії "Слуга народу", по 10 - від "Опозиційною платформи - За життя" і партії "Голос", по одному - від "Європейської Солідарності" і ВО "Батьківщина", передає Цензор.НЕТ.

Крім того, в одномандатних виборчих округах ЦВК зареєструвала 30 парламентарів.

"Таким чином, станом на 23 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 395 народних депутатів України: 210 - обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 185 - обраних в одномандатних виборчих округах", - сказано в повідомленні.

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Загалом у парламент 9-го скликання обрано 424 народні депутати.