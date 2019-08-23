 Керівництво державних шахт привласнило понад півмільярда бюджетних коштів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Встановлено, що протягом 2016-2019 років посадовці ПАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Шахта ім. М.С. Сургая", ДП "Первомайськвугілля", ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське № 1" організували механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру державних закупівель", - йдеться в повідомленні.
Керівництво "прописувало" умови проведення тендерів шахтного обладнання під заздалегідь визначених переможців – підконтрольних фірм-прокладок. Потім вказаним вище підприємствам було перераховано понад 500 мільйонів гривень, які з використанням фінансових інструментів розподілялись між організаторами та учасниками протиправної оборудки.
Задокументовано, що устаткування, необхідне для сталого функціонування шахт, не оновлювалось, а лише час від часу ремонтувалось. За висновком фахівців, через оборудку суттєво знижувалась ефективність роботи підприємств та створювались загрози життю та здоров’ю працівників.
У межах розпочатого кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває документування протиправної діяльності посадових осіб державних підприємств вугільної промисловості.
Відбуваються обшуки та низка інших слідчих дій для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
По результатам совещания по вопросам энергетики, которое прошло в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, выяснилось, что формула «Роттердам+» обеспечивает для украинского государства самую низкую закупочную цену угля для украинского государства - 1741 гривну за тысячу килограмм. Соответствующий слайд на своей странице в «Фейсбук» опубликовал известный украинский журналист Юрий Бутусов. Чтобы можно было сравнить цены, то на украинских государственных шахтах уголь продается по 2500 гривен за тонну, а его реальная себестоимость достигает 3966 гривны за тонну, а если импортировать из ЮАР, то придется заплатить 1811 гривен за тонну, в Колумбии и США он стоит еще дороже - 1913 гривен за тысячу килограмм.
Бутусов подчеркнул, что выяснилось в ходе заседания, что украинское государство загружает на свои склады более 49 тысяч тонн угля в день, а его фактический расход достигает 73 тысяч тонн в день. И если не пополнять эти запасы, то их хватит всего до средины октября.
Докерувались зебилы. Тож перед тем, как начиать трындеть о "мародерах", сначала нужно было сесть и просчитать, а уже потом и рот открывать.
В угольном секторе происходит "зачистка" - на смену команде Игоря Кононенка приходят люди, которых связывают с Игорем Коломойским. Некоторые госпредприятия уже переключились на работу с группой "Приват".....
Как стало известно ЭП, с первых дней июля роль "смотрящего" примерил на себе другой донецкий бизнесмен - Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно....
Прямых доказательств связи Белякова с Коломойским действительно нет. Тем не менее, факты свидетельствуют о том, что выгоду от "отставки" Кропачева получает преимущественно группа "Приват".....
В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения экономикой.
Вот же Порох проклятый жадный "мародер". Только в отличие от Бениной куклы Зели этот "барыга" Порох до сих пор вкладывает в армию, хоть уже и не президент и вроде как ему это уже ни к чему:
28.07.2019 Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових
Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.
Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.
Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.
А вот менеджмент живет как при совдепе - ворует на "родном заводе"!!!
А ну, зебіли, які на ставці - коліться, сволочі.
03.12.2014 (no.pdf 693) Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.
10 млрд гривен, из бюджета Украины, было распилено на оккупированной территории. (из 12 млрд)
Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.
Из статьи усматривается:
1. До сентября "По оценкам Минэнергоугля, бюджетные выплаты угольщикам Донбасса ... примерно 1 млрд грн..." в месяц. Заложено 12 млрд на год.
2. "...средняя себестоимость добычи тонны угля на государственных шахтах составляла около 1,5 тыс. грн (с НДС), с учетом чего дотация была равна около 0,5 тыс. грн за тонну, то на середину ноября средняя себестоимость превысила 2 тыс. грн." Т.е. при курсе 8грн за дол США угольстоил, по мнению клептоманов, 250дол США. На 15.11.2014 года при курсе 15,41 уголь стоил 2000/15,41=130 дол США. При этом уголь из ЮАР, при доставке на электростанцию, стоит 86 дол США.
3. "Он напомнил, что в результате конфликта на Донбассе число подконтрольных государству шахт сократилось с 90 до 36..." и эта ситуация зафиксировалась на июнь 2014 года.
Указанное выше, типичная схема создания вишенки на тортике и её поедание не выходя из киевского кабинета. Пока Украину заливает кровью и все просят кредиты.
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И по Виннице почти такую же схему раскрыли, ремонт своими силами, а деньги за ремонт на левую фирму. Схема еще с 90- х . Но тогда КРУ выявляло и передавало в милицию.
Как чиновники, которые не могут наладить работу гос.предприятий , могут управлять государством. Показатель должен эффективности- если аналогичное предприятие у частника работает с прибылью, то должен быть аудит с наказанием виновного чиновника и дира гос.фирмы.