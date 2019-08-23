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 Керівництво державних шахт привласнило понад півмільярда бюджетних коштів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила керівництво державних вугільних шахт на розкраданні понад півмільярда коштів держбюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Встановлено, що протягом 2016-2019 років посадовці ПАТ "Лисичанськвугілля", ДП "Мирноградвугілля", ДП "Шахта ім. М.С. Сургая", ДП "Первомайськвугілля", ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське № 1" організували механізм розкрадання коштів підприємств через процедуру державних закупівель", - йдеться в повідомленні.

Керівництво "прописувало" умови проведення тендерів шахтного обладнання під заздалегідь визначених переможців – підконтрольних фірм-прокладок. Потім вказаним вище підприємствам було перераховано понад 500 мільйонів гривень, які з використанням фінансових інструментів розподілялись між організаторами та учасниками протиправної оборудки.

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Задокументовано, що устаткування, необхідне для сталого функціонування шахт, не оновлювалось, а лише час від часу ремонтувалось. За висновком фахівців, через оборудку суттєво знижувалась ефективність роботи підприємств та створювались загрози життю та здоров’ю працівників.

У межах розпочатого кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває документування протиправної діяльності посадових осіб державних підприємств вугільної промисловості.

Відбуваються обшуки та низка інших слідчих дій для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Також дивіться: Чиновники "Укртрансбезпеки" у Львові торгували дозволами на міжнародні перевезення. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144440
 
 
 Топ коментарі
 
А потом посылают шахтёров в Киев касками стучать
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Любого руководителя, назначенного при соевом мародере, можно абсолютно точно арестовывать за воровство и коррупцию, честных людей в этой банде не может быть по определению.
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Вот вам и объяснение почему отечественный уголь так дорого стоит.
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А потом посылают шахтёров в Киев касками стучать
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Бо ці грощі з Київа і не виходили,їх крадуть ще по дорозі,і везуть у валізах Київським босам.
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Ці грощі возили до Ктїва,Насцаліку та Петрк Ляксєїчу,а хапанули як завжди стрілочників.
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Вот вам и объяснение почему отечественный уголь так дорого стоит.
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Парадокс: после совещания в ОПУ выяснилось, что формула «Роттердам+» обеспечиваем самую низкую стоимость закупки угля

По результатам совещания по вопросам энергетики, которое прошло в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, выяснилось, что формула «Роттердам+» обеспечивает для украинского государства самую низкую закупочную цену угля для украинского государства - 1741 гривну за тысячу килограмм. Соответствующий слайд на своей странице в «Фейсбук» опубликовал известный украинский журналист Юрий Бутусов. Чтобы можно было сравнить цены, то на украинских государственных шахтах уголь продается по 2500 гривен за тонну, а его реальная себестоимость достигает 3966 гривны за тонну, а если импортировать из ЮАР, то придется заплатить 1811 гривен за тонну, в Колумбии и США он стоит еще дороже - 1913 гривен за тысячу килограмм.

Бутусов подчеркнул, что выяснилось в ходе заседания, что украинское государство загружает на свои склады более 49 тысяч тонн угля в день, а его фактический расход достигает 73 тысяч тонн в день. И если не пополнять эти запасы, то их хватит всего до средины октября.

Докерувались зебилы. Тож перед тем, как начиать трындеть о "мародерах", сначала нужно было сесть и просчитать, а уже потом и рот открывать.
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Вот вам и объяснили почему такой дорогой отечественный уголь.
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Мне приходилось бывать на Донбассе до 2013 года. Доежал до Луганска. И тогда это был секрет Полишинеля. И копанки, и смотрящие, и отмывание угля из копанок на госшахтах, и прочее - все это было уже давно. Откуда вы думаете взялись Ахметка, Янык, Звягильский, Ефремов и прочая донецко-луганская быдлота. И "доннбасский нарид" с менталитетом рабов.
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Я вам открою точно такую же тайну Карлсбадской пещеры: что янтарь на Волыни, что песок на Киевщине, что кругляк на Закарпатье, точно так же, оттуда, с тех времён. И что, кого выбирал тамошний "народ"?
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По данным социологии Зелю выбрали те-же самые 12,5-13 млн. совков, что и в 2010 году выбрали Яныка. С небольшими +\- измерениями. Любители "Сватов" и "квартала" 5-ти летней свежести, "уставшие от войны". Только в 2914 году у них был небольшой перепуг, но потом опять попустило.
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Раз уж мы коснулись темы выборов, то кто выбирал Порошенко?54% присланных с Марса?
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"... Только в 2914 году у них был небольшой перепуг, но потом опять попустило...."
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Выходит, результат перепуга-это 5ти летнее президенство Порошенко, я правильно понимаю?
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Мы здесь обсуждаем типа выборы или уголек?
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Начали вообще с угля, потом вы про выборы скромно изволили написать. Мне, как бы, всё равно, "куля в лоб так куля в лоб", хоть влияние Жана Поля Сартра на экстенционализм можно обсудить, я не против.
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Любого руководителя, назначенного при соевом мародере, можно абсолютно точно арестовывать за воровство и коррупцию, честных людей в этой банде не может быть по определению.
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Там 90% сидить ще янеком і ахметкою призначені . В ******** туди ще руки не дійшли , на другій каденції може і поміняв .
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Еще при позднем Кучме Марчук рассказывал, что серьезно рассматривался вопрос закрытия шахт Добасса, т.к. польский уголь (поляки тогда еще не закрывали своих шахт) гораздо качественне и дешевле. И продается уже мытым, без мусора. Но так и не решились. А зря, Донбасс сожрал охренительное количество денег в виде субсидий в угледобычу. Было проше и намного дешевле просто на шару платить шахтерам пособия и позакрывать шахты. И не было бы тогда у этих придурков мании великих работников и мифа о "кормильцах страны". Не было бы Яныка и прочих донецких бандюков у власти.
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Сейчас лднровцы сделали то, на что не решилась в своё время Украина. Но это только на Донбассе. А львовские шахтёры?
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регулярно бастують, стучать касками, вимагають оплати в 4000грн за кожну вибобуту ними тону...
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СБУ разоблачила....)))) на любое госпредприятие заходи, ВСЕ тендеры выписаны под "определенного поставщика"! бородатое чмо c ProZorro прекрасно знает что это фуфло!
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Абсолютно верно! Вся система власти, выстроенная соевой камарильей, основана на тотальном воровстве, коррупции, откатах и крышевании нелегальных денежных потоков. Все, что нужно знать об любом руководителе из БПП - это только то, что он вор и должен сидеть в тюрьме. Без исключений.
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ПЗДЦ, зубожилое проживающее в зассанной хрущевке и ударенное телевизором по башке! ты когда родилась? при Кучме за решение вопроса платили 1000$, при Ющенко умножили на три, типа как за риск 3$, но главное, что вопрос не решали все равно. потом при Януковиче еще умножили на 2, но решалось день в день. с 2014 сделали максимально, что бы у человека не было контакта с исполнителем. ты получала справки? ставила авто на учет, делала документы на квартиру, загранпаспорт, ЧП, ТОВ, счет в банке, отчеты, растаможка... работает день в день. бабло рубят вехзде и во всем мире, от директора до президента.
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Какая же кончита((( вылезло на трон на крови и просто овощную систему воровства поставило под себя, Слава украинскому народу выбросившему рошенодерьмо на помойку !!!
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17 июля 2019 ЭП Прощай, Кононенко, здравствуй, Коломойский? Угольная отрасль поменяла "куратора"



В угольном секторе происходит "зачистка" - на смену команде Игоря Кононенка приходят люди, которых связывают с Игорем Коломойским. Некоторые госпредприятия уже переключились на работу с группой "Приват".....
Как стало известно ЭП, с первых дней июля роль "смотрящего" примерил на себе другой донецкий бизнесмен - Виталий Беляков. Широкой публике это имя ничего не скажет, но на рынке оно очень хорошо известно....

Прямых доказательств связи Белякова с Коломойским действительно нет. Тем не менее, факты свидетельствуют о том, что выгоду от "отставки" Кропачева получает преимущественно группа "Приват".....
В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", Покровский и Марганецкий ГОКи. Коломойский не видит ничего особенного в том, что его предприятия стали основными контрагентами, и объясняет эти отношения экономикой.
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брехло, ты ж только вчера коломойше свет по 5 копеек продал, новый бред врешь ??? ну радует шо хоть воровство рошена никто не опровергает)
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На зебил разрыв шаблона. Только не перегори от перенапряжения одноклеточное. А то у тебя снова 57 будет больше 354.

Вот же Порох проклятый жадный "мародер". Только в отличие от Бениной куклы Зели этот "барыга" Порох до сих пор вкладывает в армию, хоть уже и не президент и вроде как ему это уже ни к чему:

28.07.2019 Ukrainian Military Pages. Roshen збудував ще один будинок для військових

Корпорація «Roshen» за п'ять місяців звела двоповерховий житловий будинок для військових Калинівського військового арсеналу з використанням енергоощадних технологій.

Будинок загальною площею 1200 кв.м. розрахований на проживання близько 50 осіб та має 16 квартир, зокрема 12 двокімнатних, кілька одно- і трикімнатних. Квартири умебльовані шафами та шафами-купе. Мають повний комплект сантехніки, пральні машини, кухні із вбудованими варочними поверхнями, духовками та витяжками, а також посудомийна машина і холодильник.

Після передачі будинку на баланс квартирно-експлуатаційного відділу, житлова комісія військової частини сформує список щасливих новоселів.

Керівництво державних шахт привласнило понад півмільярда бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 9526
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Ну шо. Понять і простіть дєрзкіх чиновників чи як??
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разве роттердам+ не покрывает эти издержки????))
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слухай, ну ти не зебіл, невже ти досі ще не вкурив, що Ротердам+ навпаки, обмежував максимальну ціну вугілля; а, відповідно, і тарифи на електроенергію?
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это порохоботам в школе иканомики так рассказывают???)
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ааааа, виноват, значить, ти зебіл... бумзнать...
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Самое интересное, что трудовая этика работяг уже давно изменилась.
А вот менеджмент живет как при совдепе - ворует на "родном заводе"!!!
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Так ведь "госпредприятия" - первый признак совдепии...
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"... трудовая этика работяг уже давно изменилась...." - ты с Марса или с Луны. Тянут все подряд, что надо и что нахрен не надо. Лишь-бы спионерить. Не помогают даже кучи камер. Единицы работяг не воруют.
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Интересно, а шахтеры не хотят сходить касками постучать под дома этих воровитых уродов?А не хотят шахтеры поступить умнее и нанять детективов, чтобы выяснить тех, кто стал конечным бенифициаром этой и многих других афер? И потом к ним прийти?..
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а ты видела живого шахтера хоть раз в жизни?
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А ці теж розкахуть, що їх катував та примусив красти особисто Порошенко? Це зараз модно. Керівництво державних шахт привласнило понад півмільярда бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 813
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А что по этому поводу скажет Михаил Волынец? Выведет шахтеров на улицу касками стучать?
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Что скажет ему Ренат Леонидович, то скажет и он, председатель независимого профсоюза горняков блджад.
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А какой-то шахов вчера у зели денег на шахты требовал. То есть,из бюджета Украины. Видать жаба задавила,что мимо него всё идет. А че? Нормально пристроились. Деньги украдут и заливаются крокодильими слезами о тяжелой судьбе несчастных шахтеров. А тем дурачкам в уши надуют,что во всем киевские власти виноваты. Прекрасная схема.
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При янеку на дотації шахтам щорічно виділяли десь 12 млрд. грн , при курсі 8 грн/бакс . Де дівались ті гроші один ахмєтов знає . Хоча і ще багато хто , але всі мовчать бо "благодєнствують" .
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Скоріше всього при пороху його подвинули з потоків,а тепер,коли вітер змінився верещить,щоб пошвидше набити кишені.
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а чому еіхто з юзерів не задається проблемою: якого хфедя цю корупційну справу розкривало СБУ, якщо такі речі - прерогатива НАБУ?
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це чо, зебільну ботоферму на цензорі примусили лайкати власним висерам?
А ну, зебіли, які на ставці - коліться, сволочі.
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Гуйня. Так само пецєлюби лайкають колєг та колєжанок.
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Были времена

03.12.2014 (no.pdf 693) Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.

10 млрд гривен, из бюджета Украины, было распилено на оккупированной территории. (из 12 млрд)
Правительство предлагает сократить расходы госбюджета-2014 угольщикам на 3 млрд грн из-за агрессии на Донбассе.
Из статьи усматривается:
1. До сентября "По оценкам Минэнергоугля, бюджетные выплаты угольщикам Донбасса ... примерно 1 млрд грн..." в месяц. Заложено 12 млрд на год.
2. "...средняя себестоимость добычи тонны угля на государственных шахтах составляла около 1,5 тыс. грн (с НДС), с учетом чего дотация была равна около 0,5 тыс. грн за тонну, то на середину ноября средняя себестоимость превысила 2 тыс. грн." Т.е. при курсе 8грн за дол США угольстоил, по мнению клептоманов, 250дол США. На 15.11.2014 года при курсе 15,41 уголь стоил 2000/15,41=130 дол США. При этом уголь из ЮАР, при доставке на электростанцию, стоит 86 дол США.
3. "Он напомнил, что в результате конфликта на Донбассе число подконтрольных государству шахт сократилось с 90 до 36..." и эта ситуация зафиксировалась на июнь 2014 года.
Указанное выше, типичная схема создания вишенки на тортике и её поедание не выходя из киевского кабинета. Пока Украину заливает кровью и все просят кредиты.
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А что так только по шахтам. А по мэрам сколько инфо было и ноль наказания .
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Задокументирован тот факт, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось. Источник: https://censor.net.ua/n3144440
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И по Виннице почти такую же схему раскрыли, ремонт своими силами, а деньги за ремонт на левую фирму. Схема еще с 90- х . Но тогда КРУ выявляло и передавало в милицию.
Как чиновники, которые не могут наладить работу гос.предприятий , могут управлять государством. Показатель должен эффективности- если аналогичное предприятие у частника работает с прибылью, то должен быть аудит с наказанием виновного чиновника и дира гос.фирмы.
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