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 Політика України
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Все про:ГПУ (3171) Дніпропетровщина (588) Нацполіція (8085) патрульна поліція (918) Глуховеря (7) ДБР (446)

 ДБР повідомило про підозру ексначальнику Дніпропетровської поліції Глуховері, - ГПУ

Генпрокуратура повідоила про підозру колишньому начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в організації незаконного затримання поліцейських патрульної поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

"Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного затримання поліцейських Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, що вчинено в інших особистих інтересах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за фактом перевищення влади, що супроводжувалось насильством, застосуванням зброї і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, а також за фактом впливу у будь-якій формі на працівників правоохоронного органу, з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків та добитися прийняття незаконного рішення, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343, ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371 КК України", - повідомили в ГПУ.

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Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань 23.08.2019 за погодженням з Генеральною прокуратурою України, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру колишньому начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343, ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371 КК України.

"Встановлено, що 11.09.2018 року начальник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області з метою уникнення його водієм відповідальності за скоєне адміністративне правопорушення та перешкоджання поліцейським патрульної поліції у оформленні вказаного правопорушення, перевищуючи свої службові повноваження, за попередньою змовою з іншими працівниками Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, організував із застосуванням зброї та насильства незаконне силове затримання поліцейських Управління патрульної поліції, які перебували на добовому чергуванні та завершували оформлення адміністративних матеріалів щодо водія начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, який скоїв адміністративне правопорушення", - йдеться в повідомленні.

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На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"За результатами досудового розслідування буде надана оцінка діям усіх працівників Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які брали участь у затриманні поліцейських патрульної поліції. Досудове розслідування триває", - додали у відомстві.

Зазначимо, що з травня 2017 року по липень 2019 начальником поліції Дніпропетровщини був Віталій Глуховеря.

Нагадуємо, раніше був оприлюднений запис того, як в 2018 році спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.

Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144437
 
   
 Топ коментарі
 
Это всё мелочи на фоне тех потоков, которые стекались к нему: наркотрафик, игровые автоматы, газовые заправки, металлолом, сигареты, тендера и т.д.
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Порохосрань заскавчала.
У соєвого дебіла боротьба з коррупцією та панібратством (яку примножив пєтя офшоренко) в методичці зветься "Кацапизация страны"... З якою дурнею ти сою жреш, що тебе так глючить?
P.S. Дойде черга і до пєтіних суддів.
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не может такого быть, рошеносрань клялась шо просто переведут в другую область...
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Прийшов час не тільки рибку ловити.
Прийшов час саджати.
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Если бы все случаи нарушения законности полицией рассматривались, гляди они бы и законы зауважали...
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Это всё мелочи на фоне тех потоков, которые стекались к нему: наркотрафик, игровые автоматы, газовые заправки, металлолом, сигареты, тендера и т.д.
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не может такого быть, рошеносрань клялась шо просто переведут в другую область...
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Кацапизация страны на марше. Указал сцарь перстом побежали опричники.
А вот судей окружного суда от которых убытков в мильйон раз больше сцарь не видит в упор
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Порохосрань заскавчала.
У соєвого дебіла боротьба з коррупцією та панібратством (яку примножив пєтя офшоренко) в методичці зветься "Кацапизация страны"... З якою дурнею ти сою жреш, що тебе так глючить?
P.S. Дойде черга і до пєтіних суддів.
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До чого дійде справа зебілоїд?))) Якщо у тебе оцей цирк з конями - боротьба з корупцією то ти просто тупе поліно. Всі суддді ОАСК після візиту до офесу "президента" лишились на своїх посадах а тобі згодували дешеве лайно "увальнєніє карупціонєра па-путінські" ти й раденьке.
Збави Боже Україну від дебілів...
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Зебілоїд - ти! А знаєш чому? Бо отой "цирк з конями - боротьба з корупцією" пєтя вальцман-офшоренко анонсував 5 років тому, і дебіли типа тебе вірять, що корупції в Україні вже немає.
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Йшло б ти лісом, путо) Для мене маркером боротьби з корупцією був Окружний суд, те що він повним складом на місцях краще всього характеризує "боротьбу" від узеленських. Вилизуй їм далі. Вальцман ..ля)))
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Я, на відміну від таких як ти дебіло-зебілів, вірю реальним діям, а не словам! То вам, соєвим імбецилам пєтя локшини на вуха навісив і ви тепер повсюди сказки разказуєте про його "досягнення", після яких Україна буде ще невідомо скільки з того лайна вилазити.
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ти тупий? От тобі "реальна справа" - всі судді ОАСК на своїх посадах після візиту до ОП. Що тобі ще треба?
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Яке ж ти тупе! Взагалі розумієш, про що мова?
Я написала відповідь на коммент по статті, а тепер ти мені про якесь ОАСК...
Якщо нема чого по темі відповісти - "Йшло б ти лісом, путо) "...
P.S. І зав'язуй рошеновою соєю бавитись - від неї тупіють! Краще Світоч вживай.
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Мова про те що підміняють реальну боротьбу з корупцією голімим піаром "аля Лукашенка".
Попробуй зрозуміти...
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Так само, як у декого про "Вальцмана".
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всего делов.... назначат клоуна 20 лет из циркового училища, потянет!
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Закончится это все общественными разговорами...А вот изучить досконально его декларацию возможно много интересного всплывет.
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блин, я думал его действительно за что-то уголовное взяли, а тут зеле отчитаются и адьес)))
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Схоже, фразою: "я думал ", - ти занадто перебільшив свої можливості.
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перекрестись и не напрягай клаву...
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Зачетно, тебя опустили ниже плинтуса!
Обтекай.
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Руки прочь от Глуховери! Он честь имеет!
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От коли гебеер закінче слідство,та направить справу до суду,тоді і розкажете... ДБР повідомило про підозру ексначальнику Дніпропетровської поліції Глуховері, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9924 Але,боюсь,що або падишах помре,або віслюк здохне...
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Все отобрать , оставить квартиру и дать пенсию 2500 гр , пусть живет .
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ДБР повідомило про підозру ексначальнику Дніпропетровської поліції Глуховері, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3917https://www.unian.net/incidents/10658076-ne-bylo-lica-sploshnoe-chernoe-mesivo-vskrylis-podrobnosti-zhestokogo-ubiystva-devushki-podrostkom-v-harkove.html
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Ну скажем так уже не плохо, начало так сказать не плохо! но скок уже было таких начал, хотелось бы увидеть не токо начало а и завершение! Т.Е. СУД И ПОСАДКУ лет на 10!!
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Что-то, опять не так?

«Непонятно зачем, почему, отчего
Я тебя повстречал ни с того, ни с сего...
Я тебя повстречал и утратил покой,
непонятно зачем, не известно, на кой…»
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