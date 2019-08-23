 Розслідування проти екснардепа Крючкова у справі "Запоріжжяобленерго" зевершено, - НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"23 серпня 2019 року підозрюваним та їх захисникам надано матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акту та скеруванням до суду", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що підозрювані організували схему, за якою споживачі замість того, аби сплачувати за електричну енергію фактичному постачальнику — ПАТ "Запоріжжяобленерго" (60% акцій належить державі), перераховували кошти посереднику ПрАТ "ХК "Енергомережа". А вже посередник мав розрахуватися з енергопостачальником. Проте, за наслідками такого посередництва споживачі сплатили для ПрАТ "ХК "Енергомережа" понад 196,82 млн грн, а те в свою чергу перерахувало для ПАТ "Запоріжжяобленерго" 1,7 млн грн — замість очікуваних 346,22 млн грн.

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Нагадаємо, Крючков був затриманий у Німеччині за запитом українських правоохоронців рік тому. Журналістам він повідомив, що передавав 50-75% прибутку від корупційної схеми президенту Петру Порошенку і його соратнику нардепу Ігорю Кононенку. 15 квітня Крючков був екстрадований в Україну.

За версією слідства, Крючков є організатором схеми, за якою ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали шкоди на загальну суму понад 346 мільйонів гривень.

15 квітня екстрадованого в Україну екс-нардепа Крючкова затримали детективи НАБУ.

Президент Петро Порошенко заявив, що екстрадиція Крючкова - це передвиборчі технології штабу Зеленського. Сам екс-нардеп заявив, що Порошенко нібито дав доручення про порушення провадження НАБУ проти нього.

17 квітня Солом'янський районний суд Києва заарештував Крючкова на 45 діб із заставою 7,11 млн грн. Сторона обвинувачення наполягала на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн. Також колишнього парламентарія зобов'язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

На Цензор.НЕТ вийшла стаття про передісторію і свідчення Дмитра Крючкова, надані в суді.