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Все про:НАБУ (2078) Крючков (35) Запоріжжяобленерго (3)

 Розслідування проти екснардепа Крючкова у справі "Запоріжжяобленерго" зевершено, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування проти колишнього народного депутата Дмитра Крючкова і колишнього в.о. голови правління ВАТ "Запоріжжяобленерго" Ігоря Корніленкова, підозрюваних у завданні збитків ВАТ "Запоріжжяобленерго".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"23 серпня 2019 року підозрюваним та їх захисникам надано матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акту та скеруванням до суду", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що підозрювані організували схему, за якою споживачі замість того, аби сплачувати за електричну енергію фактичному постачальнику — ПАТ "Запоріжжяобленерго" (60% акцій належить державі), перераховували кошти посереднику ПрАТ "ХК "Енергомережа". А вже посередник мав розрахуватися з енергопостачальником. Проте, за наслідками такого посередництва споживачі сплатили для ПрАТ "ХК "Енергомережа" понад 196,82 млн грн, а те в свою чергу перерахувало для ПАТ "Запоріжжяобленерго" 1,7 млн грн — замість очікуваних 346,22 млн грн.

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Нагадаємо, Крючков був затриманий у Німеччині за запитом українських правоохоронців рік тому. Журналістам він повідомив, що передавав 50-75% прибутку від корупційної схеми президенту Петру Порошенку і його соратнику нардепу Ігорю Кононенку. 15 квітня Крючков був екстрадований в Україну.

За версією слідства, Крючков є організатором схеми, за якою ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали шкоди на загальну суму понад 346 мільйонів гривень.

15 квітня екстрадованого в Україну екс-нардепа Крючкова затримали детективи НАБУ.

Президент Петро Порошенко заявив, що екстрадиція Крючкова - це передвиборчі технології штабу Зеленського. Сам екс-нардеп заявив, що Порошенко нібито дав доручення про порушення провадження НАБУ проти нього.

17 квітня Солом'янський районний суд Києва заарештував Крючкова на 45 діб із заставою 7,11 млн грн. Сторона обвинувачення наполягала на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн. Також колишнього парламентарія зобов'язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

На Цензор.НЕТ вийшла стаття про передісторію і свідчення Дмитра Крючкова, надані в суді.

Розслідування проти екснардепа Крючкова у справі Запоріжжяобленерго зевершено, - НАБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144435
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕбобы! Начинайте апплодировать стоя!))))
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Кому?Тебе?Шоколада нет, питайся овсянкой!
PS по теме-надеюсь хоть этого прищучат.
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все, исключительно все облэнерго это коррупционная клоака
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Кому?Тебе?Шоколада нет, питайся овсянкой!
PS по теме-надеюсь хоть этого прищучат.
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Смотри не порви щеки от гордости за свой пост))))))
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Твои сексуальные фагтазии просто поражают!))))
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Лайно тільки для таких як ти пов'язано з сексом, збочинець.
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...а ты откуда это знаешь? Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9112 Личный опыт?
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...вася, я смотрю, очень любишь ты расписываться за других... Запомни хорошую поговорку - не учи других мыть руки, когда сам в грязи по уши... Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7056
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...маленький ты еще и глупый, чтобы указывать мне, что мне делать... Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1959
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...а, так вас двое за клавой? Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9190 Кто сейчас пишет - старий чи дурний? Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6273
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??? ЗЕбоба...ти у мамы с детства такой...УПОРОТЫЙ?)))
или в детстве че с тобой приключилось?)))
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...по-моему, его "коммент" 23.08.2019 16:06 ярко характеризует его мотыжное детство... Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3891 Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4263
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Вірно.
Вам краще між собою поспілкуватися - один рівень.
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Увы, вася, но ты нам в общении не ровня из-за своего уровня IQ, прими соболезнования в этой связи... Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7566
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Геракле!
Шоколад у Стеця закінчився..
Переходиш на собачі какашки? Розслідування проти екснардепа Крючкова у справі "Запоріжжяобленерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9113
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все, исключительно все облэнерго это коррупционная клоака
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Петро Олексійович теж каже "Не я". - дитсадок, група похилого віку.
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...понял, и тот лично тебе все это рассказал... Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2195
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...ога-ога, через самые правдивые СМИ во всем мире...
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...а еще говорят, что на маскве кур доят - веришь, вася? Кстати, ты кто из двух - старий чи дурний? Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1496
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на Прямому труба не хоче срати. Не звизди.
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А йому нічого не треба говорити. Мають довести, є презумпція невинуватості.
Уяви, сусід украв на роботі, скажімо, моток кабелю і продав, а коли злапали, заявив що він це зробив, бо ти його залякав і йому наказав украсти, а гроші всі віддав тобі.
Як тобі таке?
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Не треба, це вірно.
Але ж він каже.
За язика його ніхто не тягнув.
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Він це хто?
А він хоче щоб йому запропонували "угоду зі слідством": типу, я кажу те що вам потрібно про того, про кого ви просите, а ви мені деєте умовний термін. Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6620
Думаєте таке неможливо?
Як на мене, то це очікуване використання "особливостей" КПК ім. портнова-Ківалова у зведенні політичних рахунків. Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6620
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ну якщо крючков дасть дууже правильні і кошерні свідчення проти кононека і пєці- то навіть обіцяють індулігенцію
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Подвиги преза-"патриота" начали всплывать...
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та не...то методы нечистоплотной политической борьбы зелебеней начинают тонуть Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 502
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и вскрывать рошеновское ворвство ??? неожиданно... ты точно ничего не перепутал ?
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Так що, а той оговор (на кононенка!), який зробив оцей кадр - підтвердився, чи ні?
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Тепер він каже, що його катував і так примусив красти Порошенко
Чого не видумаєш щоб отримати умовний термін! Расследование против экс-нардепа Крючкова по делу "Запорожьеоблэнерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7797
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Як тільки Пєтя повернеться з 'норвезької рибалки',очікувані "очні ставки'-Крючков-Суркіс-Кононенко-ПОРОШЕНКО Розслідування проти екснардепа Крючкова у справі "Запоріжжяобленерго" зевершено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7676
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Кстати, поправьте Зевершено на Завершено. Как-то несерьёзно выглядит.
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