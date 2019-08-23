 Якщо є потреба, звичайно, ми підключимося, - Волкер заявив про готовність США приєднатися до "нормандського формату"

"Якщо є потреба в більш широкому форматі, звичайно, ми підключимося. При цьому ми повністю підтримуємо "нормандський формат", - сказав Волкер агентству BNS у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Так він прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського включити в "нормандську групу" з переговорів, що складається з представників України, Франції, Німеччини та Росії, ще й представників США і Великої Британії.
"Як я завжди говорив, проблемою цих зустрічей є не формат, а політична воля Росії провести в життя свої зобов'язання щодо Мінських угод", - сказав спецпредставник США.
"Що б ви не робили для створення умов для реального миру і щоб Росія виконувала Мінські угоди, ми готові приєднатися і допомогти", - додав він.
Корреспондент.biz, Сегодня, 11:42https://korrespondent.net/business/companies/4132302-tranzyta-haza-cherez-ukraynu-ne-budet-naftohaz.