 МВС розриває контракт з керівництвом виробничого об'єднання "Форт": за результатами аудиту проводяться слідчі дії, - Аваков

"За допущені прорахунки, неефективні управлінські рішення і правопорушення, які призвели до значних фінансових втрат, керівництво МВС прийняло рішення, і я підписав наказ про розірвання контракту з керівництвом і начальником науково-виробничого об'єднання заводу "Форт" Писаренком (Керівник заводу "Форт" Віктор Писаренко. - Ред.). Писаренко звільнений із займаної посади", - сказав він у п'ятницю під час розширеного засідання колегії МВС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр підкреслив, що "поліція проводить слідчі дії на підставі результатів аудиторської перевірки заводу".

У свою чергу директор департаменту внутрішнього аудиту МВС Олександр Грибовський пояснив, що це підприємство займається розробкою і виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів і спецзасобів. За його словами, останнім часом в МВС з різних джерел надходила інформація про можливі протиправні дії, на підставі якої було прийнято рішення про проведення позапланового аудиту на підприємстві.

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Грибовський зазначив, що в ході аудиту було встановлено "неефективне використання коштів на загальну суму 32,5 млн грн, із них такі, що вже привели до розтрат - на суму 24 млн грн".

Також, за його словами, на підприємстві систематично впродовж року несвоєчасно виплачувалася зарплата, і на 1 серпня сума заборгованості із зарплати становила 33 млн грн.

Крім того, Грибовський розповів, що частина отриманого обладнання для виробництва патронів не введена в експлуатацію, а державні кошти в сумі понад 1,5 млн грн були використані "на власні потреби підприємства".

Міністр внутрішніх справ України закликав у найкоротші терміни провести розслідування цих фактів.