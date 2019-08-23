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 Політика України
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Все про:Аваков (1211) МВС (1303) зброя (1388)

 МВС розриває контракт з керівництвом виробничого об'єднання "Форт": за результатами аудиту проводяться слідчі дії, - Аваков

Міністерство внутрішніх справ України розриває контракт з керівництвом державного науково-виробничого об'єднання "Форт" МВС України, після аудиторських перевірок буде проведено розслідування, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"За допущені прорахунки, неефективні управлінські рішення і правопорушення, які призвели до значних фінансових втрат, керівництво МВС прийняло рішення, і я підписав наказ про розірвання контракту з керівництвом і начальником науково-виробничого об'єднання заводу "Форт" Писаренком (Керівник заводу "Форт" Віктор Писаренко. - Ред.). Писаренко звільнений із займаної посади", - сказав він у п'ятницю під час розширеного засідання колегії МВС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр підкреслив, що "поліція проводить слідчі дії на підставі результатів аудиторської перевірки заводу".

У свою чергу директор департаменту внутрішнього аудиту МВС Олександр Грибовський пояснив, що це підприємство займається розробкою і виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів і спецзасобів. За його словами, останнім часом в МВС з різних джерел надходила інформація про можливі протиправні дії, на підставі якої було прийнято рішення про проведення позапланового аудиту на підприємстві.

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Грибовський зазначив, що в ході аудиту було встановлено "неефективне використання коштів на загальну суму 32,5 млн грн, із них такі, що вже привели до розтрат - на суму 24 млн грн".

Також, за його словами, на підприємстві систематично впродовж року несвоєчасно виплачувалася зарплата, і на 1 серпня сума заборгованості із зарплати становила 33 млн грн.

Крім того, Грибовський розповів, що частина отриманого обладнання для виробництва патронів не введена в експлуатацію, а державні кошти в сумі понад 1,5 млн грн були використані "на власні потреби підприємства".

Міністр внутрішніх справ України закликав у найкоротші терміни провести розслідування цих фактів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144430
 
 
 Топ коментарі
 
он и есть "нова влада", не понятно разве?
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Не сміши. Завод "Форт" - успішне підприємство, що виробляє доволі якісну зброю. Заважає він кацапам і підкацапникам. Будуть банкротити.
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Заворушився, невже нова влада залишить цього баригу при кориті?
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он и есть "нова влада", не понятно разве?
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Аваков -очень эффективный менеджер..Если ввести его в рамки закона ,будет служить эффективно.Теперь ему не быть роялем в кустах.Потому что монополия власти ,и у него нет выбора.
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...вася, это ты верно сказал - теперь для этого рояля появился достойный исполнитель... МВД разрывает контракт с руководством производственного объединения "Форт": по результатам аудита проводятся следственные действия, - Аваков - Цензор.НЕТ 5741 МВД разрывает контракт с руководством производственного объединения "Форт": по результатам аудита проводятся следственные действия, - Аваков - Цензор.НЕТ 9361

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пипец..будут здесь отавариваться..Beretta - італійська компанія з виробництва зброї.
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МВД разрывает контракт с руководством производственного объединения "Форт", и подписывает новый контракт с "Криворожским оружейным заводом им. И.В.Коломойского"..
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О , и Авакова прищучили ,приучают жить по закону.Давно пора. А то больно надменный.
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Не сміши. Завод "Форт" - успішне підприємство, що виробляє доволі якісну зброю. Заважає він кацапам і підкацапникам. Будуть банкротити.
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Смею возразить 33 млн долгов по зарплате-успешность предприятия?.Первыми уходят мозги.Остаются дворники и технички.
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Що таке 33 млн для такого підприємства? І ще треба з'ясувати, звідки вони виникли. Основним замовником у Форта є саме МВС. Два місяця по контракту бабки не перерахували - от і заборгованість. Про 1,5 ляма на нужди підприємства взагалі смішно читати. А якщо відверто, то скажу так: друг дитинства працює там інженером. За останні роки не нахвалиться на свій завод і свої ж профздобутки. Але харківському армяну то до сраки, він перезувся в повітрі і відробляє кредит довіри від бєні. Як-не-як, друзі...
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У мене теж там працюють багато знайомих та друзів (інженерами, технологами). Теж дуже і дуже добре відгукуються про завод.
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А с производителем рюкзаков контракт возобновят.
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ну рюкзаки это святое, мажор аваковский за рюкзаковское бабло с казино не вылазит
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Мабуть не поділилися надприбутками.
Жаба задавила.
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"Аудит" 5 лет проводился? Или все таки рюкзаков всеми методами пытается сохранить жопу в кресле, выслуживаясь перед новым хозяином? Шавка.
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кто-то мне может сказать, почему Глок в Америке стоит 400-500 долл., а у нас 2000 по официально закупке?
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Потому что США это страна свободных людей...а не РАБОВ!!!!
как наш Бандустан...
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Патамуша кушать всем хочется. Работать некому, а кушать все хотят.
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Из попереднього кабмина останется только один горец , на "а "начинается на "ов' заканчивается , любит рюкзаки с дельтой баньчить ), да ,зяблики ?)
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Досить підозріла історія , встановлено неефективне використання 32,5 млн , з них такі що привели до розтрат 24 млн . , певно в т.ч. 1,5 млн грн на власні потреби . Така каламуть може бути лише при "потрібному" аудиті . Сюди можна загнати навіть наднормативні запаси ТМЦ та Товари що ще не надійшли і фарбу на стіни .
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Вінницький завод "Форт" має найбільший цех з виготовлення стрілецької зброї в Україні і єдиний хто має лабораторію для її випробування. Виготовленна стрілецька зброя відповідає усім стандартам НАТО.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=AojnfT-FQ8M
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Схоже, що Собакєвічу не світить посада крутого чувака в уряді "прафффєсіаналов". Можливо рилом не вийшов , можливо занадто вумний для "слуг урода ". Якби там не було, а таки мундир Піночета доведеться йому в ломбард до Жульки занести доки сукно міль не погризла 😕
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вот так...делай пистолеты ментам...этими же пистолетами потом носом в кафель уложат МВС розриває контракт з керівництвом виробничого об'єднання "Форт": за результатами аудиту проводяться слідчі дії, - Аваков - Цензор.НЕТ 9437
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...походу, закупать МР-5 в Турции выгоднее, больше к пальчикам прилипает... МВС розриває контракт з керівництвом виробничого об'єднання "Форт": за результатами аудиту проводяться слідчі дії, - Аваков - Цензор.НЕТ 5601
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