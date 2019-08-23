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 Політика України
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Все про:ВР (5359) коаліція (262) Разумков Дмитро (148)

 Коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Ради 29 серпня, - Разумков

Коаліційна угода буде підписана на засіданні Верховної Ради 9-го скликання 29 серпня, стверджує голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Згідно з процедурою, як це передбачено українським законодавством, угоду буде підписано 29 серпня", - сказав він журналістам уКиєві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разумков також зазначив, що незабаром після цього буде призначено новий уряд.

"Українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом", - сказав Разумков.

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Голова партії "Слуга народу" підкреслив, що "прем'єром буде той, кого підтримає коаліція".

"Я знаю точно, що перед новою Радою має скласти повноваження діючий склад Кабміну. ​​І, виходячи з того порядку денного, який буде підготовлено ​​на депутатській робочій підгрупі, ми будемо виносити ті питання, щодо яких дійдемо згоди", - пояснив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144427
 
   
 Топ коментарі
 
Вроде как пока только ЗаЖо собрались в коалицию. Остальные мараться не хотят.
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А Слуг не хватает или надо с кем-то разделить ответственность?
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у меня ощущение, что в школе хотят провести день самоуправления. когда из старшеклассников выбирают директора, завуча, учителей, и один день они изображают из себя педагогический коллектив. всего ОДИН день! но за их спинами стоят профессионалы, и все безобразие можно прекратить сразу, в случае чего. а тут...
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їх справа- запропонувати Коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Ради 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 7312

звичайно з умовами
1)ніяких Ахмєтовихкоханців на стороні
2)слухатись Разумковачоловіка..
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Вроде как пока только ЗаЖо собрались в коалицию. Остальные мараться не хотят.
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Ну с кем-то же будет коалиция, раз речь о соглашении идёт.
"Голос" - оно и есть голос; кому они нужны ? ПЕС - лютые враги. Остаются ЗаЖо*ники и Газпром.
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Юлєчка погоджується,але взяти її ризиковано...
Хам від ширки з нею в останній момент відмовився
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Так новые лица обещаны ! Немножко ботокса, очки без диоптрий - и вот, нова Вона ! Коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Ради 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 8856
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А Слуг не хватает или надо с кем-то разделить ответственность?
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Ищут козлов отпущения, а попадаются тупые овцы. Коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Ради 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 3689
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>премьером будет тот, кого поддержит коалиция

Лысого ! Коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Рады 29 августа, - Разумков - Цензор.НЕТ 6186
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Видимо, премьером будет какой-то крепкий хозяйственник из ЗаЖо.
Бойко, наверное.
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Коалиция из зебилов,жопаблоковцев и жюльки-воровайки..сброд блатных и нищих...
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у меня ощущение, что в школе хотят провести день самоуправления. когда из старшеклассников выбирают директора, завуча, учителей, и один день они изображают из себя педагогический коллектив. всего ОДИН день! но за их спинами стоят профессионалы, и все безобразие можно прекратить сразу, в случае чего. а тут...
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Коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Ради 29 серпня

всі 13 груп по 20 зепутатів .. Коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Ради 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 171
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Коали́ция (от лат. coalitio - союз) - добровольное объединение нескольких (групп) лиц (например: государств, организаций, политических партий) для достижения определённой цели.
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так..Очікується в парламеті градація відтінків зелені штанів..
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Коалиция самих с собой.
Не дали сделать мертвечука спикером?
Будет Премьером! Коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Ради 29 серпня, - Разумков - Цензор.НЕТ 6304
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В добрый путь!ЗЕ-ТИТАНИК,счастливого плаванья!
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Есть решение Конституционного суда от 2010 года о том, что членами коалиции могут быть отдельные народные депутаты.
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