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Все про:корупція (2515) СБУ (4657)

 Головлікаря Мінспорту підозрюють у закупівлі сумнівних медпрепаратів на суму понад 8 млн грн, - СБУ

Чиновники від спорту організували протиправний механізм для розкрадання бюджетних коштів при закупівлі лікарських засобів і медичних препаратів для потреб національних збірних команд України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи держустанови "Управління збірних команд та проведення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", яке перебуває у сфері управління Міністерства молоді та спорту України, в порушення вимог законодавства закупили у приватного підприємства лікарські засоби та медпрепарати на суму понад 8 мільйонів гривень.

Частина з цих коштів не пройшла контроль у Національному антидопінговому центрі.

Через дії посадових осіб державному бюджету України завдано збитків на більш ніж 8 млн гривень і поставлено під загрозу виступи на міжнародних змаганнях національних команд у зв'язку з відсутністю допінг-контролю продукції.

"Головному лікарю Мінспорту оголошено про підозру в рамках кримінального провадження", - повідомили в пресслужбі СБУ.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі, і притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144423
 
 
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И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.

Вон он, змей, в окне маячит -
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода.
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бред! "Оперативники спецслужбы установили...." вся инфа давно лежит стопками в шкафах, и пылится. теперь сливают ненужных, что бы на их места и потоки посадить своих зеленых человечков.
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так нє понял гаварілі што пакончілі с марадьорамі і баригамі за што мі тада галавалі Главврач Минспорта подозревается в хищении бюджетных средств, - СБУ - Цензор.НЕТ 3912
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Только главврач???
Перестаньте! В Гоцула и Пидгрушну палочкой ткните и такая вонь пойдёт....
Данія здригнеться!!! Главврач Минспорта подозревается в хищении бюджетных средств, - СБУ - Цензор.НЕТ 5592
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Пидозра - это не благородное дело, у нас все чисты. Попробуйте доказать обратное. Даже самый эффективный прокурор, ЮГИК и то не смог никого найти с нечистыми руками. Не говоря о Порошенко, ни одной руки. Так что, ЭТО БРЕД.
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Эта зловещая ошыпка!Этаго не можит быт!!! Ан нет,это же Украина ахах тогда все нормально))
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Супрун перемогла медицинскую мафию! Головлікаря Мінспорту підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 3736
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Ну а чем еще заниматься главврачу Минспорта? Он что,будет биатлонистов оперировать или борцов от гриппа лечить? Только воровать. Эта никому не нужная должность к этому обязывает.
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о сколько нам
схем дерибана чудних
готовіт просвєщєнья дух

Головлікаря Мінспорту підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, - СБУ - Цензор.НЕТ 2571
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а ким падазревается, зебіламі партнова?
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