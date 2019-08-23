 Головлікаря Мінспорту підозрюють у закупівлі сумнівних медпрепаратів на суму понад 8 млн грн, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що посадові особи держустанови "Управління збірних команд та проведення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", яке перебуває у сфері управління Міністерства молоді та спорту України, в порушення вимог законодавства закупили у приватного підприємства лікарські засоби та медпрепарати на суму понад 8 мільйонів гривень.
Частина з цих коштів не пройшла контроль у Національному антидопінговому центрі.
Через дії посадових осіб державному бюджету України завдано збитків на більш ніж 8 млн гривень і поставлено під загрозу виступи на міжнародних змаганнях національних команд у зв'язку з відсутністю допінг-контролю продукції.
"Головному лікарю Мінспорту оголошено про підозру в рамках кримінального провадження", - повідомили в пресслужбі СБУ.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі, і притягнення їх до кримінальної відповідальності.
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Вон он, змей, в окне маячит -
За спиною штепсель прячет,
Подал знак кому-то - значит
Фельдшер вырвет провода.
Перестаньте! В Гоцула и Пидгрушну палочкой ткните и такая вонь пойдёт....
Данія здригнеться!!!
схем дерибана чудних
готовіт просвєщєнья дух