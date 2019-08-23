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 Політика України, Суспільство
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Все про:ветерани (355) пільги (75) РНБО (552) Данилюк Олександр (321)

 Секретар РНБО Данилюк виступив за часткову монетизацію пільг ветеранів

Секретар РНБО Олександр Данилюк виступає за необхідність оптимізації підходів до отримання ветеранами пільг, зокрема, за часткову їх монетизацію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це він повідомив, виступаючи на II Міжнародному ветеранському і волонтерському форумі у п'ятницю в Києві.

"Дякую всім вам за те, що Україна суверенна, за те, що ми можемо говорити про її розвиток, - сказав О. Данилюк, звертаючись до учасників форуму. - Дякую, що забезпечили безпеку нашої країни не на словах, а ділом".

Водночас він зауважив, що подекуди людям, які живуть буденним життям, складно зрозуміти, що таке війна, і це, на жаль, призводить до виникнення "стін" між ветеранами і тими, хто не брав участь у бойових діях. За словами Данилюка, "такі стіни дуже швидко зростають і створюють великі перепони для розвитку всього суспільства".

"Тому наша ключова мета - і шукати механізми підтримки ветеранів, і не дозволяти, щоб ця стіна виростала, - наголосив він. - Пріоритет - ветерани, і він не тільки збережеться, а й буде підсилений. Наше завдання - прибрати певні елементи штучності у цьому підході".

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Данилюк також зазначив, що ветерани йшли захищати Батьківщину за покликом серця, і не думали, що вони отримають від держави потім.

"Держава має зробити так, щоб ви не відчували, що про вас забули, або не відчували, що ви щось втратили", - сказав він.

У цьому контексті Данилюк висловився за необхідність оптимізації підходів до отримання ветеранами пільг, зокрема, часткову їх монетизацію, оскільки пільги, які існують на папері, але якими неможливо скористатися на практиці, - "подразник, який вибудовує недовіру".

Говорячи про Єдиний реєстр ветеранів, над створенням якого нині працює Міністерство у справах ветеранів, Секретар РНБО України наголосив: "Головне питання - щоб ніхто не був забутий, щоб держава нікого не втратила. Президент і РНБО надаватимуть у цьому максимальну підтримку".

Данилюк також вважає важливою підтримку на державному рівні бізнес-ініціатив ветеранів: "Є дуже багато успішних прикладів, і їх потрібно брати за модель, підтримувати всіх, хто хоче себе реалізувати у бізнесі, підприємництві".

На переконання Секретаря РНБО України, одним з пріоритетів державної політики має також стати підтримка та фінансування програм з реабілітації ветеранів, а також популяризація таких програм у ветеранському середовищі.

"Усім людям важко просити допомогу для себе. А тим, хто звик захищати інших, це надзвичайно складно. Держава має це розуміти і проявляти ініціативу, простягати руку допомоги", - сказав він.

"Держава не повинна відкуповуватися від ветеранів пільгами. Повинно бути партнерство - довіра, повага і відкритість", - підсумував Данилюк.

Він також пообіцяв створити при РНБО України "контактну лінію" для внесення ветеранами пропозицій, і заявив, що відкритий для такого спілкування через соціальні мережі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144421
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понял...что конца эпохи ..о которой так громко и звонко кричали зебобики..бедности не предвидится...будет прочто конец...😀
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" Пилите, Шура, пилите. Они золотие .." 😕
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И хули вы разорались? По-моему отличная инициатива. Ветерану, который живет где-то в сельской местности, нахер не упала льгота бесплатного проезда в общественном транспорте. А так будут доплачивать какие-то пару сотен гривен за это. Лучше, чем 0.
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Тепер ветеранів прикормлять, як собачок. І будуть вони бігати, куди скажуть.
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А БЫ ЭТИМ во власти талонный бы выдавал вместо бабла.. условные услуги в условных магазинах столовке на рынке условные для покупки продовольственных промтоварных бытовой условной продукции достали ля ля тополя каждая метла начинает и с кого бы еще урезать...
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Неа, своз бюджетников - это визитная карточка предыдущих властей
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Це тільки така шльондра як ти бігає куди скажуть під шостим номером. Секретар РНБО Данилюк виступив за часткову монетизацію пільг ветеранів - Цензор.НЕТ 6858
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Я так понял...что конца эпохи ..о которой так громко и звонко кричали зебобики..бедности не предвидится...будет прочто конец...😀
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Він настав коли стали жити по новому правда тільки свинарчуки. А ти свинорилий й не помітив?
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можєм пазволіть с епохай бєднасті пакончєна Секретарь СНБО Данилюк выступил за частичную монетизацию льгот ветеранов - Цензор.НЕТ 2332
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И НАСТУПИЛА "ЭПОХА СКОТНОГО ДВОРА" Секретарь СНБО Данилюк выступил за частичную монетизацию льгот ветеранов - Цензор.НЕТ 9182 почти по Дж. Оруэлу...
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неее я пару серий посмтрел и усе а когда пошла вонь и пардорн драчка за Сватов как впрочм и всю продакшин Квартал 95 не смотрел кроме 1 Сезона.... Слуги одного еврея.. Секретарь СНБО Данилюк выступил за частичную монетизацию льгот ветеранов - Цензор.НЕТ 8323 и то к концу так стало нудно... бесило кое что в том сериале... так что... теперь вот смотрю и Сваты иКумы и Слуги и Наполеон в жизни...
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Где СНБО, а где монетизация?

По ходу Минфин его не отпускает....
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И **** вы разорались? По-моему отличная инициатива. Ветерану, который живет где-то в сельской местности, нахер не упала льгота бесплатного проезда в общественном транспорте. А так будут доплачивать какие-то пару сотен гривен за это. Лучше, чем 0.
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Ветераны получат деньги на поездки в первую очередь.Придёт к дантисту с зубами,а счёт оплатит ветеранский фонд и т.д.У Данилюка -светлая голова,не то что у сектанта-пастора.
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...вроде и азбуку ты выучил, а в сказки до сих пор веришь, зелепузик... Секретар РНБО Данилюк виступив за часткову монетизацію пільг ветеранів - Цензор.НЕТ 6260 Секретар РНБО Данилюк виступив за часткову монетизацію пільг ветеранів - Цензор.НЕТ 5098

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Заниматься проблемами государственной безопасности Данилюку влом!
А давай я займусь монетизацией.....
П.С. Скоро займется проблемой маркировки куриных яиц и крабовых палочек....
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ЛЬГОТЫ?! Льготы надобно убрать. Какие такие льготы? Ведь эпоха бедности и нищеты окончилась.
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Зебилы , почему пока бабушки еле выживают на ваши копеечные пенсии ваш главный зебил ездит в огромных кортежах , а депутаты со слуги народа живут в огромных коттеджах и ездят на машинах по 100к $ ?
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СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК является ФИГУРАНТОМ СПИСКУ ЗАКРИТИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, який опублікувала САП
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/28/7210526/
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Нынешний секретарь СНБО Александр Данилюк вел не совсем легальную деятельность еще во времена работы в команде Петра Порошенко. Доказательства этого пока еще генпрокурор слил журналистам.
В среду, 29 мая, на своей странице в Facebook журналист "1+1" Ольга Василевская опубликовала документацию, из которой следует, что будучи постоянным представителем Петра Порошенко при Кабмине Александр Данилюк числился главой офшорной компании Hogsmill Investment Ltd.
В отставку с этой должности реформатор подал только в 2016 году, о чем свидетельствуют полученные следователями ГПУ выписки из юридических лиц Кипра.
Как оказалось, правоохранители расследовали коррупционные нарушения, допущенные экс-министром финансов, но в апреле этого года дело передали в НАБУ. Дектективы Сытника должны были докопаться, получал ли Данилюк средства за работу. Но на это в антикоррупционном бюро просто забили
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Дебилюк, не хочешь оптимизировать свою зарплату, а?
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Льготы и привилегии. Характерные особенности тоталитарного режима.
В Демократическом обществе - монетизация наше всё.
Не должен человек унижаться, ради бесплатного проезда ...
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Монетизація пільг потрібна, але реальна монетизація. Тому що є і фуфлижна. Тому що є фуфлижні норми споживання послуг, на які встановлені пільги. Наприклад, встановленна кабміном норма відпуску газу в квартиру на одну людину в об'ємі 3,29 куба на місяць - фуфлижна. Якщо людина готує собі на газовій плиті - то в місяць лічильник накрутить десь п'ять/шість кубів; і це лише для одного. Те ж саме і по гарячій воді... або купатися і мити посуд - лише раз в тиждень, а ноги перед сном мити через день/два, тоді можна вкластися в 1,6куба на особу.
Тобто, якщо монетизують пільги по цим нормам, - то це буде формене фуфло.
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