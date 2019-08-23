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 Суспільство
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Все про:Київ (6414) Нацполіція (8085) Крищенко (247)

 Правопорядок у День Незалежності в Києві забезпечуватимуть близько 3 тис. правоохоронців, - Крищенко

У поліції м.Києва не бачать ризиків виникнення конфліктних ситуацій під час святкових заходів у День Незалежності в столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якихось ризиків ми не бачимо. І на першому заході за участю президента, і на другому, де буде марш ветеранів", - сказав начальник Головного управління Національної поліції в м.Києві Андрій Крищенко в п'ятницю.

За його словами, на марш заявлено близько 8 тис. учасників.

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Крищенко підкреслив, що за оперативною інформацією немає жодних підстав для занепокоєння.

"Ми перебуваємо з ними в контакті, у нас була спільна нарада. Поліція забезпечить охорону, перевірки", - сказав він, додавши: "Поки що ризиків, закликів ми не бачимо".

Відповідаючи на запитання про те, яку кількість правоохоронців загалом буде залучено до забезпечення правопорядку, Крищенко сказав: "Буде приблизно 3 тис., разом з Нацгвардією. Скільки ми виведемо на вулицю, я ще поки не знаю".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144415
 
 
 Топ коментарі
 
3000 тысячи полицейских будут охранять прокацапского зебила от патриотов
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Кто-то скупает гривну. А вот кто и зачем - ты узнаешь когда они решат её обрушить.
Просто Бене не дали этого сделать.
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Пітер-раса тикал та хамів,що звикла на замовлення дупотатих,барижити "на крові"захистників та патріотів,має озвучити ФІО хоч-би одного депутата ВР,котрий загинув на фронті за 5-ть років війни,аби мати Святе та моральне право щось тут блювати.Інакше вся їхня блювотина-є наклеп та брехня!Ці 57-м петюшок провокаторів,які буцім-то мають формувати коробочки з ветеранів,інвалідів та вірян альтернативно,ніякого відношення до тих патріотів не мають.Вони будуть акуратно зібрані та відправлені у частини захистників на східний фронт на ротацію.Там і пореваншують!
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3000 тысячи полицейских будут охранять прокацапского зебила от патриотов
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На самом деле, пусть охраняют, причём оба мероприятия.
Возможны провокации, потому что, очевидно, политическая атмосфера будет очень напряжённая; по сути, противостояние.
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Кто-то скупает гривну. А вот кто и зачем - ты узнаешь когда они решат её обрушить.
Просто Бене не дали этого сделать.
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Кто то? Правопорядок у День Незалежності в Києві забезпечуватимуть близько 3 тис. правоохоронців, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4197
Скажи мені, навіщо ти пишеш постійно те, про що й гадки не маєш?
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А я не знаю. Какая-то политическая сила, очень богатая, возможно иностранная. В мире есть интересанты для которых Украина - независимая и самостоятельная - представляет проблему.
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Це не на ті бакси, що порох налом зняв?
Якщо так, то порох=путін.
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А патріоти щось планують?
Тобі не набридло писати дурню?
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А може не треба охороняти - бо й нікого, по суті.
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