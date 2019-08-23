 ДБР за допомогою поліграфа перевіряє можливу причетність співробітників СБУ до організації втечі наркобарона Сільвера, - Труба

Про це написав директор Держбюро Роман Труба у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР перевіряє можливу причетність співробітників СБУ до організації втечі затриманого. В рамках досудового розслідування цього кримінального провадження наші фахівці сьогодні допитують причетних осіб із застосуванням поліграфа", - розповів він.

Він зазначив, що в ДБР працюють професійні поліграфологи, яких залучають для встановлення фактів у кримінальних провадженнях.

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