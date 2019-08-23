 ДБР за допомогою поліграфа перевіряє можливу причетність співробітників СБУ до організації втечі наркобарона Сільвера, - Труба

Про це написав директор Держбюро Роман Труба у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"ДБР перевіряє можливу причетність співробітників СБУ до організації втечі затриманого. В рамках досудового розслідування цього кримінального провадження наші фахівці сьогодні допитують причетних осіб із застосуванням поліграфа", - розповів він.
Він зазначив, що в ДБР працюють професійні поліграфологи, яких залучають для встановлення фактів у кримінальних провадженнях.
(согласен с Вами)
сміх викликає тільки .як СБУ мріяли щоб він з очей зник
Подозреваемого в краже велосипеда 60 летнего мужика на суд приводят в автозаке и наручниках.
А то что на видео, это не конвой, это сопровождение вип-персоны гос.телохранителями. Т.е. СБУ однозначно в теме, но не эти двое что на видео.
Ведь, с такой "трубой" этого исключать нельзя...
Судя по видео они с 1 секунды просто с ним должны были лететь, т.е. скорее был приказ: вот наш израильский коллега помогите ему добраться домой.
Ушлый бородач драпал от шпаны...
Позабыв Израиль, Иерусалим,
Одержимый Уманью, был неудержим...
Государственное бюро
расследований вручило
подозрение бывшему
начальнику полиции
Днепропетровской области,
генералу Виталию Глуховери.
Об этом сообщает заместитель
директора ГБР Ольга Варченко.
«Сегодня сообщили о подозрении
бывшему начальнику Главного
управления Национальной
полиции в Днепропетровской
области. Напомню, 12 сентября
2018 чиновник превысил свою
власть и незаконно дал команду
КОРДовцам задержать патрульных
в Днепропетровской области,
которые остановили водителя
«Range Rover» за нарушение п.
8.4.б ПДД (проезд без остановки
запрещено)», - написала она.
Она добавила, что задержание
патрульных происходило с
применением силы и
демонстрацией оружия.
Досудебное расследование
продолжается. В случае, если вину
докажут, подозреваемому грозит
наказание в виде лишения
свободы сроком до десяти лет.