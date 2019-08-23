 "Голосу" не робили жодних кадрових пропозицій ні щодо комітетів Ради, ні щодо посад у Кабміні, - Рахманін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив обраний народним депутатом за списком партії Сергій Рахманін.
"Жодних кадрових офіційних пропозицій ні за посадами в комітетах Верховної Ради, ні в уряді нам не надходило", - сказав він на брифінгу в п'ятницю.
У свою чергу лідер "Голосу" Святослав Вакарчук підкреслив, що партія в принципі проти "будь-яких квотних принципів формування керівних посад".
"Ніхто не готовий брати на себе професійну відповідальність. Всі декларують, що вони за професіоналів в уряді, у керівництві комітетів парламенту. Але коли доходить до справи, то свій важливіший, ніж професійний", - зазначив він.
Славко не мовчав..
він їздив і дякував..
Ваша сила - во взаимодействии с электоратом, а не в протирании штанов. Набирайте политическую силу там где вас избирали, делайте для своих сторонников и избирателей что-то полезное. Чем больше авторитет - тем больше с вами будут считаться. "Слуга народа" - это не партия, это борщ из арбузов, рыбы и гвоздей.
Помните что в войне побеждает не тот у кого самая большая армия, а тот кто сражается невзирая ни на какие препятствия, и готов драться до конца.
Желаю тебе лично в твой дом войны, ольгинское!
Чтоб на своей шкуре ощутила все ее прелести.
Может тогда поумнеешь, хотя врядли, если до пенсии дожила, а мозгов все нет!
Хай воно отримає те, що нам бажає.
От тому пороху дали під дупу, що він постійно провокував війну.
Тому і ти йди до своєї Австрлалії тихо тихо на х...
Йди собі!
проте красиво заспівав
і став він лохом у парламенті
співати там вже не дали
"Ніхто не готовий брати на себе професійну відповідальність. Всі декларують, що вони за професіоналів в уряді, у керівництві комітетів парламенту. Але коли доходить до справи, то свій важливіший, ніж професійний", - зазначив він.
ПЕРЕКЛАДАЮ.