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 Політика України
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Все про:ВР (5359) депутат (937) Разумков Дмитро (148)

 Деякі депутати вже намагаються "забронювати" собі робочі кабінети в Раді, - Разумков

Голова Підготовчої депутатської групи, новообраний народний депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що в парламенті деякі депутати вже намагаються самостійно знайти для себе робочі кабінети.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

Він зазначив, що звернувся до Апарату Верховної Ради України не піддаватися на такі дії.

На уточнююче запитання, йдеться про депутатів восьмого скликання чи про новообраних, Разумков відповів: "Є представники різних політичних сил, і ми не будемо зараз їх озвучувати, тому що може комусь із них і буде соромно, але не впевнений, що всім".

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Він додав, що звернувся, і його підтримали колеги в Підготовчій депутатській групі, до Апарату ВРУ, щоб він не допустив "такої поведінки майбутніх або діючих народних депутатів".

Нагадаємо, перше урочисте засідання Верховної Ради відбудеться 29 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144407
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем? Все уже изобретено Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 1163 Скоро возле здания ВР... Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 4808
Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 8145
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порохоботы все еще а апреле убежали...😀
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Кто такие квартирные рейдеры и как с ними бороться.
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квартирные то понятно, квартальные рейдеры, вот сейчас тренд
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Так в депутати лізуть не для того, щоб "пастроїть свєтлає будущіє в стране" - лізуть будувати особисте "свєтлоє будущіє" і лише дурні на "Цензорі" горлянки одне одному гризуть, що там не порошенківці, а од Зеленського собі більше з бюджету вкрадуть.
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...они просто не знают как много людей работает в квартал 95...тут еще придется 50% новых рабочих кабинетов добавлять...
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Зачем? Все уже изобретено Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 1163 Скоро возле здания ВР... Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 4808
Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 8145
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Как бы не пришлось купол ВР переделывать ...в такой
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...просто вывеску перенести и афишами обклеить Деякі депутати вже намагаються "забронювати" собі робочі кабінети в Раді, - Разумков - Цензор.НЕТ 9163 Деякі депутати вже намагаються "забронювати" собі робочі кабінети в Раді, - Разумков - Цензор.НЕТ 3649
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Те, которые после Трускавца? Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 7434
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Вся справа в дешевій столові - не було б дармових депутатських булок з пивом - не стояло б квартирне питання так гостро.
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дімон забівай всьо самає лутшає Некоторые депутаты уже пытаются "забронировать" себе рабочие кабинеты в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 2236 для нашіх чувачьков а всєх тєрпіл в калідор
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я б себе бы кабинет в столовой бы забронировал рядом с кухней
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забронировать кабинет и чтоб девушка резыновая в шкафу
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Ну просто фото,как бальзам на душу! Наконец то свершилось!
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Наша радость может оказаться недолгой: эти ......... собираются принять новый закон и продлить разрешение не регистрировать бляхи до нового года!
А там -- того гляди и еще продлить могут )))))))) Говорят, по стране еще 800 000 (восемьсот тысяч) нерастаможенных блях катается -- электорат же ж...
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пэдрастый, конечно, забронировал. Его стиль - фсё под себя. А после себя выкрутит лампочки и вырвет с корнем розетки! Да, стулки со столом прихватизирует. Берегите Раду от барыги! И люстру стырит!
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Поц, бережи себе від телевізора та методичок. І не лізь на українські форуми. Хоча можеш піти на якийсь задонбасс.орг. Там саме твоя аудиторія. Ті кого ще не вбили, звичайно.
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Зебилы вы бы не спешили занимать места в комитетах , все равно скоро будет майдан и вы убежите к себе на родину - на рассею
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порохоботы все еще а апреле убежали...😀
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да нет видишь завелись на форуме ЦЕНЗОРЕ как жук колорадский и трепом занимаются
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Все убежали еще в апреле...потом еще раз убежали в июле...теперь еще раз будут убегать в августе...когла зеленая шобла в раде соберется....вы ведь так пели раньше зебобики？
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You are Mr. Wright!(Asses so large they prevent his tiny penis from penetrating any part of a puss or ass).Остались одни Питер-рассы с приветом.
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тихше, лахто. До тебе недострілимо, але зебілята будуть висіти наліхтарях. За ніжки. Ми ж не мадяри, які кацапів вішали за яйка у 1956.
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Кому потрібні ті бовтки?Он Іруськи булки роздвигають перед молодими.Кинули вас,кинули,як непотріб,ще й змили, зілляли та проміняли на зелене корито-кабінети підбирають.
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убегать будут в исраиль. Даже выплату пенсий себе организовали на будущее
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порохоботи!



На уточнююче запитання, йдеться про депутатів восьмого скликання чи про новообраних, Разумков відповів: "Є представники різних політичних сил, і ми не будемо зараз їх озвучувати, тому що може комусь із них і буде соромно, але не впевнений, що всім".

коментуйте не лише заголовок!
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Юзик и братья свинарчуки наверняка кабинеты поближе к столовке забронировали...
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Доходят невеселые слухи об "наступлении" на государственность Украины, но только не оккупантами, а "новой армией" ватопацифистов и еще "неоформленных" сепаратистов. Готовятся "привинтивные удары " по патриотическому движению, вопросам финансирования громад, армии, оборонке, патриотическому крылу госчиновников, правам человека. Спасибо вам, 73 % ушлепков !
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Марате, головне - вчасно зафіксувати навколишніх ушлоьпків, оскільки вони перефарбуються і знову тихо сидітимуть очікуючи слушний для зради момент.
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Разумков намекает, что ничего хорошего для ни для страны ни для граждан Украины (виборцiв) этот очередной созыв депутатов ВР не принесёт и не ждите.
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недоРазумение будет лично выдавать ключи и раскладушку.
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