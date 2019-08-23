 Деякі депутати вже намагаються "забронювати" собі робочі кабінети в Раді, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

Він зазначив, що звернувся до Апарату Верховної Ради України не піддаватися на такі дії.

На уточнююче запитання, йдеться про депутатів восьмого скликання чи про новообраних, Разумков відповів: "Є представники різних політичних сил, і ми не будемо зараз їх озвучувати, тому що може комусь із них і буде соромно, але не впевнений, що всім".

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Він додав, що звернувся, і його підтримали колеги в Підготовчій депутатській групі, до Апарату ВРУ, щоб він не допустив "такої поведінки майбутніх або діючих народних депутатів".

Нагадаємо, перше урочисте засідання Верховної Ради відбудеться 29 серпня.