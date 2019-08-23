 Аваков: Прийнято рішення про ліквідацію Департаменту захисту економіки Нацполіції

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації, про це сьогодні, 23 серпня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час колегії МВС щодо аспектів діяльності органів системи міністерства.
"На сьогодні в державі гостро стоїть питання створення єдиного органу, який буде опікуватися боротьбою з фінансовими та економічними злочинами – Служба фінансових розслідувань. Сьогодні буде відповідна нарада в РНБО. Від так, ми повинні зробити перші кроки. Пропоную прийняти рішення про ліквідацію Департаменту захисту економіки НПУ. Це необхідний крок у напрямку подальшого розвитку загальнодержавної системи контролю над фінансовими потоками", - сказав Аваков.
Також міністр внутрішніх справ додав, що професіонали, які працювали в цьому департаменті, будуть працювати й далі.
В свою чергу, міністр фінансів Оксана Маркарова сказала, що питання створення єдиного органа по розслідуванню фінансових злочинів актуальне: "Фінансові злочини стають складнішими: одна податкова з багатьма злочинами впоратися не може, один департамент Нацполіції, як і СБУ. Зараз є можливість досить швидко перейти до створення цього органу і створити Службу після ухвалення відповідного законопроекту. МВС в даному випадку робить перший крок, щоб зробити можливим цей процес", - сказала Оксана Маркарова.
"Ми вважаємо, що повинні бути ліквідовані підрозділи розслідування економічних злочинів у СБУ, в МВС і в податковій. І всі ці функції повинні бути передані Службі фінансових розслідувань", - підкреслив Арсен Аваков.
Арсен Аваков: криминальное прошлое министра МВД https://skelet-info.org/arsen-avakov-kriminalnoe-proshloe-ministra-mvd/
По всей видимости СФР (служба финансовых расследований) будет завязана на МВД. Уж очень похоже....
дорожно-транспортного
происшествия при участи тещи
знаменитого украинского
шоумена Сергея Притулы.
Об этом сообщает Апостроф.
Речь идет об аварии в Дарницком
районе столицы, где
автомобиль Mazda наехал на мать
с 9-летним сыном. Водителем
машины оказалась теща Сергея
Притулы.
Как информирует ведомство, 9-
летний пострадавший ребенок
скончался от полученных травм в
одной из местных больниц
столицы.
Мать ребенка остается в
критическом состоянии и под
постоянным наблюдением со
стороны медицинских
работников.
такой актьівньій рефарматар!
А ещё Петро 1 говорил - эту сволочь кормить не надо. Она сама себя прокормит.