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 Політика України
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Все про:Аваков (1211) МВС (1303) Нацполіція (8085) Маркарова (42)

 Аваков: Прийнято рішення про ліквідацію Департаменту захисту економіки Нацполіції

Ліквідація Департаменту захисту економіки Національної поліції - це необхідний крок у напрямку подальшого розвитку загальнодержавної системи контролю за фінансовими потоками.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації, про це сьогодні, 23 серпня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час колегії МВС щодо аспектів діяльності органів системи міністерства.

"На сьогодні в державі гостро стоїть питання створення єдиного органу, який буде опікуватися боротьбою з фінансовими та економічними злочинами – Служба фінансових розслідувань. Сьогодні буде відповідна нарада в РНБО. Від так, ми повинні зробити перші кроки. Пропоную прийняти рішення про ліквідацію Департаменту захисту економіки НПУ. Це необхідний крок у напрямку подальшого розвитку загальнодержавної системи контролю над фінансовими потоками", - сказав Аваков.

Також міністр внутрішніх справ додав, що професіонали, які працювали в цьому департаменті, будуть працювати й далі.

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Аваков: Прийнято рішення про ліквідацію Департаменту захисту економіки Нацполіції 01

В свою чергу, міністр фінансів Оксана Маркарова сказала, що питання створення єдиного органа по розслідуванню фінансових злочинів актуальне: "Фінансові злочини стають складнішими: одна податкова з багатьма злочинами впоратися не може, один департамент Нацполіції, як і СБУ. Зараз є можливість досить швидко перейти до створення цього органу і створити Службу після ухвалення відповідного законопроекту. МВС в даному випадку робить перший крок, щоб зробити можливим цей процес", - сказала Оксана Маркарова.

"Ми вважаємо, що повинні бути ліквідовані підрозділи розслідування економічних злочинів у СБУ, в МВС і в податковій. І всі ці функції повинні бути передані Службі фінансових розслідувань", - підкреслив Арсен Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144403
 
   
 Топ коментарі
 
гляди,рюкзаков при деле,присосился
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Міністр найкорупційної структури зробив апгрейт і запустив стартап. Аваков: Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции - Цензор.НЕТ 1712
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правільна народ за Аваков: Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции - Цензор.НЕТ 7185 всьо с баригамі пакончєно нєкто нє дєрєбаніт бюджєт всьо стартуєм в новую епоху только впєрьод Аваков: Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции - Цензор.НЕТ 7185
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Правильно, утомительное это дело - собирать дань с кучи точек, удобнее стричь шерсть в одном загоне... Аваков: Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции - Цензор.НЕТ 2
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Міністр найкорупційної структури зробив апгрейт і запустив стартап.
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В биографии Арсена Авакова было достаточно криминальных эпизодов, чтобы их хватило не на одну «ходку»! Просто удивительно, как человек, у которого всю жизнь были такие сложные отношения с законом, стоит на его страже вот уже три года, получив репутация самого «незаменимого» министра правительства!
Арсен Аваков: криминальное прошлое министра МВД https://skelet-info.org/arsen-avakov-kriminalnoe-proshloe-ministra-mvd/
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Всего лишь надо иметь мозги и не быть патологически жадным...
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Да, но теперь опера из налоговой, "конторы" и ОБЭП - должны оказаться в МВД под Аваковым?
По всей видимости СФР (служба финансовых расследований) будет завязана на МВД. Уж очень похоже....
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нет - на министерство финансов - начиная от финансирования и заканчивая назначениями - кашники ,беп и налоговая - особа страдальные подразделения )) шо же они делать та будут ,как же жить теперь та?)) - реальный случай - майор налоговой полиции мне - ты представляешь ,мой сосед по подъезду, ездит на тойоте ,а я на шкоде ,как так)))))))
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Авакав Петин друг. Он плохого не порекомендует. Ложись бендера... Верно я говорю порохосрань?
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пройдет год, два, коломой уже будет вас в открытую на *** вертеть, а вам все парахаботы виноваты будут, в точности как винторогим омерикосы Аваков: Принято решение о ликвидации Департамента защиты экономики Нацполиции - Цензор.НЕТ 4603
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То что Аваков Петин друг может написать только запоребриковская срань
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Чисто из дружеских побужденийк Пете Аваков поддержал ЗЕпреза на выборах.Креатив или методичка старая тебе попалась?
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Не ври.Аваков и Петя злейшие враги. С того момента как Петро вкинул сына Авакова в уголовное дело рюкзаками. Аваков ничего не забыл и как мог вредил Порошенку. За что и останется при президенте Коломойском -министром
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Появились жуткие подробности
дорожно-транспортного
происшествия при участи тещи
знаменитого украинского
шоумена Сергея Притулы.
Об этом сообщает Апостроф.
Речь идет об аварии в Дарницком
районе столицы, где
автомобиль Mazda наехал на мать
с 9-летним сыном. Водителем
машины оказалась теща Сергея
Притулы.
Как информирует ведомство, 9-
летний пострадавший ребенок
скончался от полученных травм в
одной из местных больниц
столицы.
Мать ребенка остается в
критическом состоянии и под
постоянным наблюдением со
стороны медицинских
работников.
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В Европе чиновники подают в отставку при самой маленькой оплошности или недовольстве людей. В Украине же чиновники такие как Авакав даже пойманные на преступлении на горячем продолжают не только оставаться в своем кресле а даже идут на повышение. Украина правда идет в Европу? Хоть один признак етого кто то назовет?
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а еще в европе живут эльфы и феи которые катаются по городу без велосипеда и делают деньги из росы!
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ай-яй-яй!!, как же иканомика-то теперь-то биз вас??? при паращенки такого не было!!!)))
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интересно, а в "Квартале" еще остались работники, чтоб назначить главой СФР?
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вах, какой маладец!
такой актьівньій рефарматар!
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И всех перевести в патрульные. Хоть польза будет.
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как по мне, место рюкзакова на зоне и ни как не в министерстве)))))
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Оставьте Авакова в Зекоманде, быстрее перевыборы будут
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Наша полиция отличается от бандитов только тем, что ещё и зарплату получает.
А ещё Петро 1 говорил - эту сволочь кормить не надо. Она сама себя прокормит.
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Зебилы разрушают страну по кирпичикам планомерно по инструкции Пуйло...
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Порохнявые, а по какому поводу срач? Что вам не так? Или вы все ОБХССники?
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