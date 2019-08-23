 Аваков звільняє керівників поліції у Львівській, Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", під час розширеного засідання колегії в п'ятницю глава Національної поліції Сергій Князєв розповів про позитивні моменти роботи поліції, але вказав на низку недоліків. Зокрема, він зазначив, що, незважаючи, на зниження кількості тяжких злочинів, кожне десяте убивство залишається нерозкритим, у деяких областях відзначається дуже високий рівень злочинів, пов'язаних з викраденням автомобілів.

Також Князєв заявив, що його непокоїть залучення керівного складу поліції до практики вимагання та одержання неправомірної вигоди.

За його словами, від початку року викрито у хабарництві і повідомлено про підозру 69 співробітників, кожен п'ятий з яких - керівник.

Читайте також: Подання Зеленського на звільнення 9 голів райвідділів поліції розглянуть 20 серпня, - Князєв

Як приклад він розповів, що керівник Пологівського райвідділу поліції Запорізької області був звільнений за хабарництво, новий начальник через 4 місяці був викритий у скоєнні такого ж злочину.

"Аналогічні факти в такий короткий термін свідчать про системність чи неналежний підбір кадрів", - сказав Князєв.

Вислухавши звіт Князєва, міністр Аваков попросив його уточнити, в яких конкретно областях робота поліції організована на неналежному рівні. Глава Нацполіції повідомив, що у нього є "суттєві зауваження до керівників Львівської, Закарпатської, Запорізької та Житомирської областей".

"Готовий прийняти кадрові рішення щодо цих керівників", - сказав Князєв.

"Я вважаю, що повинна бути відповідальність, і ці керівники мають знайти іншу роботу", - відповів Аваков.

Він додав, що чекає до кінця п'ятниці відповідних подань від Князєва і кадрових пропозицій.