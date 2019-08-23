EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  4995  29
Все про:Аваков (1211) Нацполіція (8085) звільнення (620) Князєв (342)

 Аваков звільняє керівників поліції у Львівській, Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільняє керівників поліції в Львівській, Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях за неналежну організацію роботи поліції на місцях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", під час розширеного засідання колегії в п'ятницю глава Національної поліції Сергій Князєв розповів про позитивні моменти роботи поліції, але вказав на низку недоліків. Зокрема, він зазначив, що, незважаючи, на зниження кількості тяжких злочинів, кожне десяте убивство залишається нерозкритим, у деяких областях відзначається дуже високий рівень злочинів, пов'язаних з викраденням автомобілів.

Також Князєв заявив, що його непокоїть залучення керівного складу поліції до практики вимагання та одержання неправомірної вигоди.

За його словами, від початку року викрито у хабарництві і повідомлено про підозру 69 співробітників, кожен п'ятий з яких - керівник.

Читайте також: Подання Зеленського на звільнення 9 голів райвідділів поліції розглянуть 20 серпня, - Князєв

Як приклад він розповів, що керівник Пологівського райвідділу поліції Запорізької області був звільнений за хабарництво, новий начальник через 4 місяці був викритий у скоєнні такого ж злочину.

"Аналогічні факти в такий короткий термін свідчать про системність чи неналежний підбір кадрів", - сказав Князєв.

Вислухавши звіт Князєва, міністр Аваков попросив його уточнити, в яких конкретно областях робота поліції організована на неналежному рівні. Глава Нацполіції повідомив, що у нього є "суттєві зауваження до керівників Львівської, Закарпатської, Запорізької та Житомирської областей".

"Готовий прийняти кадрові рішення щодо цих керівників", - сказав Князєв.

"Я вважаю, що повинна бути відповідальність, і ці керівники мають знайти іншу роботу", - відповів Аваков.

Він додав, що чекає до кінця п'ятниці відповідних подань від Князєва і кадрових пропозицій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144401
 
   
 Топ коментарі
 
Старая метла уже метет по новому... Ну-ну...
 показати весь коментар
 
Аваков підтримав Зе на виборах, він товариш Бєні - тому він не барига, не рюкзаков, не псевдореформатор, а достойник нової влади.
 показати весь коментар
 
За время работы Авакова в городе не закрыли ни один незаконный пункт приемки металла!
Супер реформатор!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так сказали з зеблане, останется только один
 показати весь коментар
 
 
Старая метла уже метет по новому... Ну-ну...
 показати весь коментар
 
 
А нова влада залишила старий віник. Він їй підійшов.
 показати весь коментар
 
 
Сабакова вместе с пецей повесить на одну березу!
 показати весь коментар
 
 
Тю, хіба той Сабаков не новий-старий очільник МВС?
 показати весь коментар
 
 
А без бєрьози ніяк? Всюди родімую срусь узнаю?" ☺
 показати весь коментар
 
 
Кацап, бєрьйози запарєбрікам. В Україні берізки. Але, для таких, як ти, у нас є смереки.
 показати весь коментар
 
 
Аваков підтримав Зе на виборах, він товариш Бєні - тому він не барига, не рюкзаков, не псевдореформатор, а достойник нової влади.
 показати весь коментар
 
 
я ж говорив і буду повторювати--
Аваков вечен--как вечен в єтом мире ссыск..
 показати весь коментар
 
Чому Аваков найняв вбивць для ліквідації Сашка Білого?
 показати весь коментар
 
 
в україців память коротка як у риб--3 секунди
 показати весь коментар
 
За время работы Авакова в городе не закрыли ни один незаконный пункт приемки металла!
Супер реформатор!
 показати весь коментар
 
 
"Я считаю, что должна быть ответственность, и эти руководители должны найти другую работу" - расскажи об этом вальдемару зелемойскому... Аваков увольняет руководителей полиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях - Цензор.НЕТ 392
 показати весь коментар
 
 
шо такоє шо нє устраіваєт Аваков увольняет руководителей полиции во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях - Цензор.НЕТ 3769 авакян класний чувачьок сколька нам всєво сдєлал і пєтю марадьора тапіл всємі сіламі так шо нє надо
 показати весь коментар
 
 
восток есть восток а запад есть запад.И вместе им никогда не встретиться.Киплинг./ действительно, не просто понять Авакова и Зеленского: В случае победы Зеленского процесс перехода к парламентской республике может начаться еще до парламентских выборов, - Аваков.
 показати весь коментар
 
 
Рюкзаков разбушевался!!! Жалюгідна пародія на геніального де Фюнеса!
 показати весь коментар
 
Это когда при наличии "замечаний", даже существенных, увольняли начальников областной полиции?
А разобраться?!
Авакова хоть к ране прикладывай!
Набирает очки к дате создания "нового" правительства "новых" лиц!
 показати весь коментар
 
 
Аваков, не поможет. "Своим" ты не станешь. А на такую должность, в виду ее исключительной важности, всегда ставят "своих". Так что доставай зингер и вспоминай, как правильно заниматься вышиванием рюкзаков.
 показати весь коментар
 
 
Не может быть априори начальник райотдела в Украине честным! Это все выходцы со старой закалкой прошедшие все ступенивымогательства,начиная от бабушек продающих семечки ,и заканчивая фабрикованием уголовных дел.
Хотите честного? В институт на 3й 4й курс, следите за ними, и после окончания ставьте начальниками ровд.Ошибуи будут,но онине соизмеримы с тем беспределом,который там сейчас творится.
Это касается и судей с прокурорами.
 показати весь коментар
 
 
шо, Бєні своїх кадрів просуває? Точно Аваков залишається- 100%! Бо такі перетрубації були б марними перед формуванням нових комітетів і призначень в МВС , кабміні і т.і....Знову договорняк...по-новому, по-зєлєбєнєвськи...
 показати весь коментар
 
 
ОЧЕРЕДНОЙ СПЕКТАКЛЬ СТАРОЙ ВЛАСТИ - АВАКОВ! ЗА СЛУШАЛ КНЯЗЕВА, А РАНЬШЕ КНЯЗЕВ И АВАКОВ БЫЛИ НЕМЫМИ И ГЛУХИМИ, А ПОСЛЕ ПРИХОДА НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА ОНИ СРАЗУ ЕЩЁ И ПРОЗРЕЛИ. ДА ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОЛИЦИИ ВЗЯТОЧНИКИ, ОНИ БЕРУТ, А ПОТОМ НЕСУТ НАЧАЛЬНИКУ УВД ГОРОДА, А ПОСЛЕДНИЙ НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИЦИИ ОБЛАСТИ, А РУКОВОДСТВО ОБЛАСТИ ВЕЗУТ МЗДУ НА КИЕВ. И ТАКАЯ СХЕМА РАБОТАЕТ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ. ЧТО БЫ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СТРАНЕ НУЖНО ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР МЕНЯТЬ ЕЩЁ ВЧЕРА, И ПРОВЕСТИ НАСТОЯЩУЮ РЕФОРМУ В РЯДАХ МИЛИЦИИ - ПОЛИЦИИ.
 показати весь коментар
 
 
По Запорожской уволить и всех замов, и замов замов, и всех начальников райотделов с их замами включительно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору