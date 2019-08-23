 Якби 5 років тому не було згуртованої української нації, ми б вже не мали можливості відзначати День незалежності України, - Яценюк на презентації фільму "Україна: Еволюція гідності"

Подію відвідали Глава уряду, а в 2014 році віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман, міністр МВС України Арсен Аваков, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, прем`єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.



Зйомки соціального проекту від відомого українського продакшена "ТТВ Studio" тривали протягом 2018-2019 років. Фільм побудований на прийомі порівняння: кожен з п'яти основних епізодів стрічки – це заочний "діалог" між жителем України і жителем територій, які залишилися в політичній, військовій, економічній і культурній орбіті колишньої імперії, відомої як "русский мир". Для втілення задуму авторам стрічки вдалося відвідати і, головне, зняти історії життя в Вірменії, Киргизстані, невизнаному Придністров'ї та Росії.









Режисерка фільму Єлизавета Татаринова розповіла, що ідея фільму виникла, коли її іноземні колеги запитали: чи не було дарма те, що пережила Україна в 2013-2014 роках, починаючи з подій на Майдані подальшими трагічними подіями: "Я зрозуміла, що мені важливо самій для себе знайти відповідь".



Знімальна група порівнювала життя звичайних людей в Україні й "там": "І кожного разу, повертаючись додому, ми розуміли, що дякувати Богу, це порівняння все ж таки на нашу користь", - підкреслила Єлизавета Татаринова.



Арсеній Яценюк підкреслив, що якби п`ять років тому не було згуртованої єдиної української нації, "ми б уже не мали можливості відзначати День незалежності української держави".



Тоді, наголосив Арсеній Яценюк, мільйони українців стали боротися за свою свободу: "Вони відчули, що таке країна. Вони зрозуміли, що нація існує тільки тоді, коли ця нація має власну державу. І ми всі разом боролися за нашу країну".



У сучасному світі, сказав Арсеній Яценюк, не вистачає правди: "Я хочу, щоби не лише цей фільм, а й інші документальні твори, і спічі сучасного політикуму говорили правду".



"На брехні ти ніколи не збудуєш чесне, справедливе і успішне майбутнє", - сказав Арсеній Яценюк.



Природа людини така, що вона починає цінувати щось тільки тоді, коли втрачає, зазначив він: "Я не хочу, щоб ми більше втрачали. Ми не маємо права це робити. Нам треба навчитися цінувати те, що у нас є. Нам треба навчитися цінувати одне одного, свого ближнього, свою країну. Шанувати здобутки. І боротися за наступний успіх".



Фільм "Україна: Еволюція гідності", сказав він, розповідає, як жила країна протягом останніх п’яти років: "А через п’ять років подивимося, як стало. А я хочу, щоб стало тільки краще".



Смотрите премьеру документального фильма "Украина: Эволюция достоинства" в эфире телеканала "Украина" в пятницу, 23 августа, в 22:00. "Життя – це вічна боротьба. Якщо ти зупинився – ти вже програв. Я хочу, щоб наступні п`ять років ті, хто сьогодні в законний спосіб прийшли до влади, зробили набагато більше. У них для цього є фундамент і народна довіра. У них для цього є те, що всі ми як український народ зберегли, - це наша держава".



Детальніше про фільм читайте тут.