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 Суспільство
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Все про:фільми (152) Яценюк (1497)

 Якби 5 років тому не було згуртованої української нації, ми б вже не мали можливості відзначати День незалежності України, - Яценюк на презентації фільму "Україна: Еволюція гідності"

У четвер, 22 серпня, у Києві пройшов допрем’єрний показ документальної стрічки "Україна: Еволюція гідності", присвячений шляху нашої держави після Революції Гідності.

Подію відвідали Глава уряду, а в 2014 році віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку Володимир Гройсман, міністр МВС України Арсен Аваков, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, прем`єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Зйомки соціального проекту від відомого українського продакшена "ТТВ Studio" тривали протягом 2018-2019 років. Фільм побудований на прийомі порівняння: кожен з п'яти основних епізодів стрічки – це заочний "діалог" між жителем України і жителем територій, які залишилися в політичній, військовій, економічній і культурній орбіті колишньої імперії, відомої як "русский мир". Для втілення задуму авторам стрічки вдалося відвідати і, головне, зняти історії життя в Вірменії, Киргизстані, невизнаному Придністров'ї та Росії.




Режисерка фільму Єлизавета Татаринова розповіла, що ідея фільму виникла, коли її іноземні колеги запитали: чи не було дарма те, що пережила Україна в 2013-2014 роках, починаючи з подій на Майдані подальшими трагічними подіями: "Я зрозуміла, що мені важливо самій для себе знайти відповідь".

Знімальна група порівнювала життя звичайних людей в Україні й "там": "І кожного разу, повертаючись додому, ми розуміли, що дякувати Богу, це порівняння все ж таки на нашу користь", - підкреслила Єлизавета Татаринова.

Арсеній Яценюк підкреслив, що якби п`ять років тому не було згуртованої єдиної української нації, "ми б уже не мали можливості відзначати День незалежності української держави".

Тоді, наголосив Арсеній Яценюк, мільйони українців стали боротися за свою свободу: "Вони відчули, що таке країна. Вони зрозуміли, що нація існує тільки тоді, коли ця нація має власну державу. І ми всі разом боролися за нашу країну".

У сучасному світі, сказав Арсеній Яценюк, не вистачає правди: "Я хочу, щоби не лише цей фільм, а й інші документальні твори, і спічі сучасного політикуму говорили правду".

"На брехні ти ніколи не збудуєш чесне, справедливе і успішне майбутнє", - сказав Арсеній Яценюк.

Природа людини така, що вона починає цінувати щось тільки тоді, коли втрачає, зазначив він: "Я не хочу, щоб ми більше втрачали. Ми не маємо права це робити. Нам треба навчитися цінувати те, що у нас є. Нам треба навчитися цінувати одне одного, свого ближнього, свою країну. Шанувати здобутки. І боротися за наступний успіх".

Фільм "Україна: Еволюція гідності", сказав він, розповідає, як жила країна протягом останніх п’яти років: "А через п’ять років подивимося, як стало. А я хочу, щоб стало тільки краще".

Смотрите премьеру документального фильма "Украина: Эволюция достоинства" в эфире телеканала "Украина" в пятницу, 23 августа, в 22:00. "Життя – це вічна боротьба. Якщо ти зупинився – ти вже програв. Я хочу, щоб наступні п`ять років ті, хто сьогодні в законний спосіб прийшли до влади, зробили набагато більше. У них для цього є фундамент і народна довіра. У них для цього є те, що всі ми як український народ зберегли, - це наша держава".

Детальніше про фільм читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144394
 
   
 Топ коментарі
 
Низько вклоняюсь --тільки добровольцям..волонтерам і тим людям .які допомагали в перші дні війни..
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я это всегда говорю, что ни кроль, ни диабетный алкаш непричем. Все тогда сделал сплоченный народ Украины, добровольцы и волонтеры
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яйценюку кулю з лоба витягли, і воно опять заговорило.
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Давай ради справедливости напиши про Парашенка как он задавил Майдан и продал Украину Рашке
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Українці і так все знають, а хохлам хоч "кол на голове теши".
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И ты тварь с Парашенком за 5 лет подорвали боевой дух и разделили украинцев на несколько противоборствующих сторон. Теперь никто не то что не хочет воевать а даже на улицу на митинг не выходит.
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яйценюку кулю з лоба витягли, і воно опять заговорило.
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Камікадзе він, що поробиш.Кулі йому замало. Потрібна лопата в д.пі.
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де виконана обіцянка? кулю в лоб?
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Низько вклоняюсь --тільки добровольцям..волонтерам і тим людям .які допомагали в перші дні війни..
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***
Я дякую не всім... Не всім!
Бо дякувати всім - для мене особиста зрада.
В країні де війна, моя подяка... це моя блокада
Від тих, котрі руйнують рідний дім.

Я дякую Батькам! За те ким став!
За світ дитинства і батьківську хату.
За вашу душу, що дарували нам із братом.
Ми ж віддамо її своїм синам.

Я дякую за день.. За кожен день..
За тих людей, котрі пліч-о-пліч біля мене.
Куди б дорога не вела вона додому верне,
у миті маминих пісень.

Я дякую Солдатам. Простим солдатам
За небо вільне наді мной від огнева гармати
За тиху ніч, за сон, що не тривожать автоматом.
Що можу просто спати.

Та все ж я дякую не всім!!! Не всім!!!
Бо дякувати всім - для мене особиста зрада.
Подяки не чекай вожді кривавого параду!
Повернемо наш край! Наш МИР! Наш дім!
Тоді подякую УСІМ !...

Володимир Ухач 11.01.2019р
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я это всегда говорю, что ни кроль, ни диабетный алкаш непричем. Все тогда сделал сплоченный народ Украины, добровольцы и волонтеры
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о кулевлобе лучше бы следователи и прокуратура вспомнили, а не Цензор.
Бюджет пополнили бы и брехуна-злодея наказали бы.
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Яйценюх если тебя не посадят ублюдка суда линча тебе не избежать
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Горе нам...українцям..без Гетьмана-
-президент..--який обрав тактику коротстрокового перемир'я не здатен перемогти в стратегії ведення війни...Я
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а он вообще на что-то способен? ну, кроме игры на пианино...
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Наталю!..кожна людина здатна на багато-але не кожна знає на що вона здатна
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Естественно! Как видите он далеко не импотент.. не каждый так сыграет Якби 5 років тому не було згуртованої української нації, ми б вже не мали можливості відзначати День незалежності України, - Яценюк на презентації фільму "Україна: Еволюція гідності" - Цензор.НЕТ 3011
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Оууу!!! Здравствуй Сеня куля в лоб Якби 5 років тому не було згуртованої української нації, ми б вже не мали можливості відзначати День незалежності України, - Яценюк на презентації фільму "Україна: Еволюція гідності" - Цензор.НЕТ 4039 Ты там свою стену на границе с агрессором уже достроил? Якби 5 років тому не було згуртованої української нації, ми б вже не мали можливості відзначати День незалежності України, - Яценюк на презентації фільму "Україна: Еволюція гідності" - Цензор.НЕТ 4039
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блевотина маланская залезь обратно в норку и грызи морковку молча
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О, ИУДА ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛУЗЕР ПОДАЛ ГОЛОС, НАПОМНИЛ О СЕБЕ. 😂😅😂
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коли буде фільм "куля все ж таки знайшла його лоба"?
хуцпаті виродки, краще б мовчали
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Вылезли все псевдопатриоты, которых даже близко на майдане не было и давай обсирать людей которые в самый тяжелый момент в стране за последние 100 лет не побоялись поставить на кон свою жизнь и репутацию, плюнуть более сильному противнику в лицо. Никто из текущей команды Зе не рвал на себе рубаху между прочим чтобы помочь спасать страну в 2014...
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Им некогда было...
Зеленой твари надо было бабки зарабатывать на корпоративах,
вылизывая задницу *****... Якби 5 років тому не було згуртованої української нації, ми б вже не мали можливості відзначати День незалежності України, - Яценюк на презентації фільму "Україна: Еволюція гідності" - Цензор.НЕТ 8869
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...Если бы 5 лет назад не было сплоченной украинской нации, ...то у нас забрали бы не только Крым и Донбас, но и забор с Кроликом.
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Если бы 5 лет назад в СНБО вместо Порошенко, Яценюка, Турчинова, Гелетея были другие люди, то учитывая патритотизм украинцев к 2015 году российские войска выперли как с Донбасса, так и из Крыма.
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Умный еврей конечно, правдами и неправдами взявший от жизни ВСЁ, вот только эта муслимская бородка очень портит его и страшит.
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