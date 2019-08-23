 Богдан через суд хоче спростування від ЗМІ інформації про нібито неодноразовий перетин ним кордону з РФ і Білоруссю, - Офіс президента про позов його глави до журналістів

"Перед зверненням до суду я двічі намагався врегулювати спір мирним шляхом за допомогою письмових вимог у позасудовому порядку, вказавши журналістам на хибність їхніх тверджень", - зазначив Богдан у коментарі, наданому прес-службою ОП у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, другу досудову письмову вимогу про спростування недостовірної інформації навіть було підкріплено копією офіційної відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України 12 квітня 2019 року.
Згідно з цим документом, в період з 12.04.2014 по 12.04.2019 Андрій Богдан перетнув кордон України в напрямку Російської Федерації та Республіки Білорусь лише двічі - у травні 2014 року (один раз на виїзд 15.05.2014 і один раз на в'їзд 16.05.2014).
"Незважаючи на наявність офіційної відповіді Державної прикордонної служби України, письмові вимоги про спростування інформації було залишено без задоволення", - зазначив Богдан.
У коментарі наголошується, що НСТУ в своїй відповіді повідомила, що не несе відповідальності за зміст передачі "Схеми: корупція в деталях", розміщеної в ефірі телеканалу "UA: Перший", фактично переклавши таку відповідальність на U.S. Agenсy for Global Media, до складу якого входить радіо "Свобода", що є виробником цієї програми.
"На таку відповідь слід зауважити, що ПАТ "НСТУ", навіть якщо і не є виробником програми, залишається її розповсюджувачем, а отже, за відсутності належних доказів достовірності інформації, відповідно до вимог чинного законодавства України, зобов'язується її спростувати", - зазначив керівник Офісу президента.
У свою чергу київське бюро радіо "Свобода" у відповідь на вимогу повідомило про нібито наявність у журналістів документального підтвердження поширеної інформації, проте не надало таких доказів, пославшись на право журналістів не розкривати свої джерела, зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, Богдан 20 серпня подав до Шевченківського районного суду Києва цивільний позов. Зокрема, він хоче спростувати недостовірну інформацію і захистити свою честь, гідність і ділову репутацію. Відповідачами є троє журналістів - Валерія Єгошина, Максим Савчук та Наталія Седлецька, а також НСТУ. Шевченківський райсуд Києва відкрив провадження за цим позовом, підготовче засідання призначено на 19 вересня.
А теперь пупс изволил гневаться и подал иск на авторов программы. Не летал, говорит пупс, я в Россию в это время. В 2014 - летал. А в 2019 нет. Вывсьоврьоте, гадкие журналисты. Пупс до такой степени разгневался, что даже у себя в фейсбуке использовал расхожий мем «журнашлюхи», правда, потом его потер.И вот тут я смеялась очень. Потому что ситуация грандиозная вырисовывается, даже если журналисты «Схем» высосали вояжи в Россию из ээээ… толстого достоинства Богдана. Тут будет такая свальная е*ля жаб и гадюк, что Порнхаб позеленеет от зависти.И самое главное: журналисты теперь не слезут. Ни с Богдана. Ни с Зеленского. Они будут рыть землю носом, сидеть в засаде в лопухах, отслеживать любое шевеление и любое движение денег. Потому что, как мы помним, все выбрыки пупса потом будет выгребать президент. А пупс, похоже, поймал кураж.И это ХО-РО-ШО!!!Газуууууу!
В тебе криза жанру.
Брехати не можна навіть "вівцям".
Я ж написав вище - порохоботам треба менш брехати.
рыльце то в пушку ))))))))))))
Заскапойся, схемы Пороха раньше топили, теперь твоя очередь. Лучше бы подал в суд на всех, кто тебя с Зюзей пожанил. Вот это было бы весело, нам нужно больше веселья, слишком скучно мы живем.
там соврать, шо пёрднуть.
ни дня без вранья и хоть бы хны
Вопрос поставлен неправильно. Возможно он не пересекал границу, а перелетал или переезжал. надо спрашивать был ли он в РФ и в Белоруссии в конкретное время. Помню, суд постановил, что у Гройсмана диплом не фальшивый. Да, сам диплом не фальшивый, он на не фальшивом бланке, не фальшивые подписи, но почему-то ни разу не показали ни одного одногрупника Гройсмана. - Заявитель посчитал, что диплом специалиста, полученный Гройсманом, мог быть подделан. Так, глава правительства получил его за период обучения с 2002 по 2003 годы. Нардеп, в свою очередь, настаивает, что законодательством об образовании, которое действовало в то время, предусматривался срок обучения не менее 5 лет. - я понял, что Гройсман в 2002-м году осенью поступил, а в 2003-м году после Нового года уже была защита диплома. За один семестр Гройсман заочно осилил пятилетнюю программу обучения. Если Гройсман такой умный, то почему мы самые бедные в Европе?
«Оил-Трейд 2018» взяла на себя обязательства поставить 20 тыс. т дизтоплива
Сообщается, что «Оил-Трейд 2018» впервые выиграла государственный тендер. Что еще интересно, в поданном ей документе был указан номер телефона, который ранее сообщала компания «Альянс Эволюшн» украинского олигарха Игоря Коломойского. Но, по документам, она принадлежит Виталию Островскому и Андрею Алексееву из Днепра. Ее уставный капитал составляет всего 1 тыс. грн.Известно, что в последний раз компании из группы «Приват» Коломойского выигрывали такие крупные государственные тендеры на поставку топлива в 2014 году, когда Игорь Коломойский был губернатором Днепропетровской области. А именно для «Укрзализныци» его компании поставляли топливо в последний раз еще во времена премьер-министра Юлии Тимошенко (до 2010 года).