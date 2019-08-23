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 Політика України
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Все про:журналістика (837) позов (248) Богдан Андрій (137) Офіс Президента (64)

 Богдан через суд хоче спростування від ЗМІ інформації про нібито неодноразовий перетин ним кордону з РФ і Білоруссю, - Офіс президента про позов його глави до журналістів

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан через суд хоче домогтися, щоб журналісти програми "Схеми" і НСТУ спростували недостовірну інформацію, зокрема про те, що у 2018-му - на початку 2019 року він перетинав білоруську повітряну ділянку кордону 11 разів, а починаючи з 2014 року нібито 6 разів перетинав російський кордон, і в аеропорту "Внуково" зафіксовано його три злети та три вильоти.

"Перед зверненням до суду я двічі намагався врегулювати спір мирним шляхом за допомогою письмових вимог у позасудовому порядку, вказавши журналістам на хибність їхніх тверджень", - зазначив Богдан у коментарі, наданому прес-службою ОП у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, другу досудову письмову вимогу про спростування недостовірної інформації навіть було підкріплено копією офіційної відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України 12 квітня 2019 року.

Згідно з цим документом, в період з 12.04.2014 по 12.04.2019 Андрій Богдан перетнув кордон України в напрямку Російської Федерації та Республіки Білорусь лише двічі - у травні 2014 року (один раз на виїзд 15.05.2014 і один раз на в'їзд 16.05.2014).

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"Незважаючи на наявність офіційної відповіді Державної прикордонної служби України, письмові вимоги про спростування інформації було залишено без задоволення", - зазначив Богдан.

У коментарі наголошується, що НСТУ в своїй відповіді повідомила, що не несе відповідальності за зміст передачі "Схеми: корупція в деталях", розміщеної в ефірі телеканалу "UA: Перший", фактично переклавши таку відповідальність на U.S. Agenсy for Global Media, до складу якого входить радіо "Свобода", що є виробником цієї програми.

"На таку відповідь слід зауважити, що ПАТ "НСТУ", навіть якщо і не є виробником програми, залишається її розповсюджувачем, а отже, за відсутності належних доказів достовірності інформації, відповідно до вимог чинного законодавства України, зобов'язується її спростувати", - зазначив керівник Офісу президента.

У свою чергу київське бюро радіо "Свобода" у відповідь на вимогу повідомило про нібито наявність у журналістів документального підтвердження поширеної інформації, проте не надало таких доказів, пославшись на право журналістів не розкривати свої джерела, зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, Богдан 20 серпня подав до Шевченківського районного суду Києва цивільний позов. Зокрема, він хоче спростувати недостовірну інформацію і захистити свою честь, гідність і ділову репутацію. Відповідачами є троє журналістів - Валерія Єгошина, Максим Савчук та Наталія Седлецька, а також НСТУ. Шевченківський райсуд Києва відкрив провадження за цим позовом, підготовче засідання призначено на 19 вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144392
 
 
 Топ коментарі
 
просто Богдан пересекал границу в именной таре..
Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью, - Офис президента об иске их главы к журналистам - Цензор.НЕТ 4289
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Пупс изволил гневаться 22.08.2019 Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью, - Офис президента об иске их главы к журналистам - Цензор.НЕТ 4430 Олена МоноваНе дадут мне спокойно сесть в поезд, так, чтобы от смеха не треснула губа.Пока я трамбую в чемодан очередные штанишки, мой любимый сдобный пупс Андрюша решил помочь Зеленскому выстроить правильные, крепкие отношения с журналистами. Ну и время выбрал подходящее - пока журналистское сословие не отошло в полной мере от предыдущей контузии и решает, заказывать ли футболки с принтом «я не тупа вівця» или уже не заморачиваться и просто ходить в плевках депутата от СН Бужанского на голое тело.Так вот, Богдан подал в суд на трех журналистов программы «Схемы». Иск (внимание!) о защите деловой репутации, чести и большого толстого достоинства. В апреле 2019, в разгар предвыборной кампании на «Схемах» вышла программа, где говорилось о том, что Андрей Богдан неоднократно летал в Россию через Беларусь. Уже будучи членом предвыборного штаба Зеленского.

А теперь пупс изволил гневаться и подал иск на авторов программы. Не летал, говорит пупс, я в Россию в это время. В 2014 - летал. А в 2019 нет. Вывсьоврьоте, гадкие журналисты. Пупс до такой степени разгневался, что даже у себя в фейсбуке использовал расхожий мем «журнашлюхи», правда, потом его потер.И вот тут я смеялась очень. Потому что ситуация грандиозная вырисовывается, даже если журналисты «Схем» высосали вояжи в Россию из ээээ… толстого достоинства Богдана. Тут будет такая свальная е*ля жаб и гадюк, что Порнхаб позеленеет от зависти.И самое главное: журналисты теперь не слезут. Ни с Богдана. Ни с Зеленского. Они будут рыть землю носом, сидеть в засаде в лопухах, отслеживать любое шевеление и любое движение денег. Потому что, как мы помним, все выбрыки пупса потом будет выгребать президент. А пупс, похоже, поймал кураж.И это ХО-РО-ШО!!!Газуууууу!
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просто Богдан пересекал границу в именной таре..
Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью, - Офис президента об иске их главы к журналистам - Цензор.НЕТ 4289
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Пупс изволил гневаться 22.08.2019 Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью, - Офис президента об иске их главы к журналистам - Цензор.НЕТ 4430 Олена МоноваНе дадут мне спокойно сесть в поезд, так, чтобы от смеха не треснула губа.Пока я трамбую в чемодан очередные штанишки, мой любимый сдобный пупс Андрюша решил помочь Зеленскому выстроить правильные, крепкие отношения с журналистами. Ну и время выбрал подходящее - пока журналистское сословие не отошло в полной мере от предыдущей контузии и решает, заказывать ли футболки с принтом «я не тупа вівця» или уже не заморачиваться и просто ходить в плевках депутата от СН Бужанского на голое тело.Так вот, Богдан подал в суд на трех журналистов программы «Схемы». Иск (внимание!) о защите деловой репутации, чести и большого толстого достоинства. В апреле 2019, в разгар предвыборной кампании на «Схемах» вышла программа, где говорилось о том, что Андрей Богдан неоднократно летал в Россию через Беларусь. Уже будучи членом предвыборного штаба Зеленского.

А теперь пупс изволил гневаться и подал иск на авторов программы. Не летал, говорит пупс, я в Россию в это время. В 2014 - летал. А в 2019 нет. Вывсьоврьоте, гадкие журналисты. Пупс до такой степени разгневался, что даже у себя в фейсбуке использовал расхожий мем «журнашлюхи», правда, потом его потер.И вот тут я смеялась очень. Потому что ситуация грандиозная вырисовывается, даже если журналисты «Схем» высосали вояжи в Россию из ээээ… толстого достоинства Богдана. Тут будет такая свальная е*ля жаб и гадюк, что Порнхаб позеленеет от зависти.И самое главное: журналисты теперь не слезут. Ни с Богдана. Ни с Зеленского. Они будут рыть землю носом, сидеть в засаде в лопухах, отслеживать любое шевеление и любое движение денег. Потому что, как мы помним, все выбрыки пупса потом будет выгребать президент. А пупс, похоже, поймал кураж.И это ХО-РО-ШО!!!Газуууууу!
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А поставить себя на его место слабо? Будете утираться, когда вас оплюют?
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Мне Богдан до одного места, но журналюги заколебали.
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Заколебывать - это их работа. Стал селебрити - забудь о спокойной жизни. Так устроен мир. По другому может быть только в колонии.
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Да уж, речистая девушка, буковки ее слушаются...
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Молодець проти овець. А проти молодця бодя і сам вівця. Факти річ вперта. 😃
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думаю вряд ли журналисты вот так просто без каких серьезных документов дали инфу вряд ли тому они морозятся вынуждая Богдана пойти в суд а там они откроют ящик Пандоры в сторону зебобиков... так что вся интрига и развязка впереди... Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью, - Офис президента об иске их главы к журналистам - Цензор.НЕТ 7580
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Все вірно він робить.
Брехати не можна навіть "вівцям".
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тік-тік....1 вересня... вчителям 4к дол зп...тік-тік...
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Якщо в тебе тік, звернися до супрун.
Я ж написав вище - порохоботам треба менш брехати.
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Тобто порохоботи самі придумали про зп 4к дол? Доречі, що там з обіцянками про роттердам+, свинарчуків, оффшори, посадкою шоколадного, люстрацією, тарифами?.....А Сепрун - теж барига, чому її до цих пір не посадили?
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Тоді не треба брехати що порохоботи брешуть. Богдан через суд хоче спростування від ЗМІ інформації про нібито неодноразовий перетин ним кордону з РФ і Білоруссю, - Офіс президента про позов його глави до журналістів - Цензор.НЕТ 5862
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А "Схемы" постоянно вбрасывают "жареные факты" ничем не подтвержденные. По принципу: твоя дочь проститутка - так у меня же сын - ну, я сказал, а ты теперь оправдывайся. Источники информации у них, мля...
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Ну про Порошенко чистую ж правду писали ?
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Зря бурят попер против журналюх, те на него накидают ещё какашек и по делу и выдуманных.
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а в англицкий суд оно зассало пойти...))))
рыльце то в пушку ))))))))))))
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Андрейка-бармалейка три раза взлетел и три раза вылетел.
Заскапойся, схемы Пороха раньше топили, теперь твоя очередь. Лучше бы подал в суд на всех, кто тебя с Зюзей пожанил. Вот это было бы весело, нам нужно больше веселья, слишком скучно мы живем.
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Ситуация видится такой, что Богдана раскручивают на судебную тяжбу, из которой он живым вернуться не должен. Он уверен в том, что у "Радио Свобода" нет доказательств, а "Радио Свобода", в свою очередь, эти доказательства придерживает и раскроет их только в суде.
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мне как то видится что даже если предоставят конкретные доказательства, зе сторонники начнут вой что мол ездить на Россию не запрещено.
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Оно-то может и не запрещено, но суд-то будет рассматривать дело по сути предъявленных Богданом исковых требований, где он четко напишет, что в Россию не ездил. Т.е. суд будет определять, кто именно врет. И если, окажется, что врет таки он, то это скандал огромного масштаба. Тогде Зеле придется его уволить, либо сказать, что Богдан выполнял секретную миссию по переговорам с Уйлом. Отморозиться не выйдет.
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я Вас умоляю )))))))))))))))))))

там соврать, шо пёрднуть.

ни дня без вранья и хоть бы хны
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монголо-кумисноморде прокацапське чмо...а клоун наркнлига фонтанний..фішечки...**бать того путіна в ноздрю...малороси *уєві...
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шо такое чювачьок богдан души єтіх журналюх Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью, - Офис президента об иске их главы к журналистам - Цензор.НЕТ 5486 ані свайо сдєлалі нам памаглі задушіть марадьора пєтю пусть ідут лєсам всє єслі шо звані баканаву пусть разбєрьотца с єтімі чєртямі
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Хорошая встряска для мальчиков,сосущих собственные засаленные пальчики.У них на лбу написано-лукавые.
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нихрена не понял, кто ездил к пуйлу, Багдан или Андрей?
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СХеми - це Радіо Свобода. Навряд чи вони б випускали в ефір таку інфу без доказів...
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Если Богдан - агент ФСБ России, тогда все понятно.
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"Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью, - Офис президента об иске их главы к журналистам" - Богдан аферист и самозванец, а не глава офиса президента !!! - Уволить Богдана: вторая петиция набрала 25 тысяч голосов. Богдан написал заявление на увольнение. Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об увольнении. Зеленский ответил на петицию об отставке Богдана: "Уже уволен"
Вопрос поставлен неправильно. Возможно он не пересекал границу, а перелетал или переезжал. надо спрашивать был ли он в РФ и в Белоруссии в конкретное время. Помню, суд постановил, что у Гройсмана диплом не фальшивый. Да, сам диплом не фальшивый, он на не фальшивом бланке, не фальшивые подписи, но почему-то ни разу не показали ни одного одногрупника Гройсмана. - Заявитель посчитал, что диплом специалиста, полученный Гройсманом, мог быть подделан. Так, глава правительства получил его за период обучения с 2002 по 2003 годы. Нардеп, в свою очередь, настаивает, что законодательством об образовании, которое действовало в то время, предусматривался срок обучения не менее 5 лет. - я понял, что Гройсман в 2002-м году осенью поступил, а в 2003-м году после Нового года уже была защита диплома. За один семестр Гройсман заочно осилил пятилетнюю программу обучения. Если Гройсман такой умный, то почему мы самые бедные в Европе?
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Автобус включил заднюю...еще вчера хотел честь и достоинтство отстатвать....потом понял что отстоять то чего нет и не никогда не было невозможно...
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В целом пора трахнуть конечно для профилактики. Богдан через суд хоче спростування від ЗМІ інформації про нібито неодноразовий перетин ним кордону з РФ і Білоруссю, - Офіс президента про позов його глави до журналістів - Цензор.НЕТ 9448
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Спалился сексот. Судейские прикроют. Во всяком случае, этот тип надеется.
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Компания Коломойского выиграла тендер «Укрзализныци» на 500 млн грн.

«Оил-Трейд 2018» взяла на себя обязательства поставить 20 тыс. т дизтоплива

Сообщается, что «Оил-Трейд 2018» впервые выиграла государственный тендер. Что еще интересно, в поданном ей документе был указан номер телефона, который ранее сообщала компания «Альянс Эволюшн» украинского олигарха Игоря Коломойского. Но, по документам, она принадлежит Виталию Островскому и Андрею Алексееву из Днепра. Ее уставный капитал составляет всего 1 тыс. грн.Известно, что в последний раз компании из группы «Приват» Коломойского выигрывали такие крупные государственные тендеры на поставку топлива в 2014 году, когда Игорь Коломойский был губернатором Днепропетровской области. А именно для «Укрзализныци» его компании поставляли топливо в последний раз еще во времена премьер-министра Юлии Тимошенко (до 2010 года).
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Чого тут САП з Трубою ДБР не розбираються ? Корупція на всі очі !
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Проклятый Порошенко, усыпил Богдана, засунул в самолет и отправил на Россию. Вот же барыга!!!
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сладкая парочка: зєлєпоц і бурят...вже нудить від їхніх стосунків, що іноді нагадують гомосятину...то обнімашки, то нашіптування на вушко, то селфі зєзадранта в трусєлях на фоні волохатої грудини бурята...томні очки(чи від прийнятого) чи від ніжності...тьху...Чоловіки справжні так не поводяться!
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Які "опровержения" ? Якщо воно їздило до Мокви з Ізраїлю та Європи. Конєчно, кордон воно український "не проходило " !
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