 Апарат ВР має до вівторка надати інформацію про готовність системи "Рада-3", яка передбачає сенсорну кнопку для персонального голосування, - Разумков

"Термін виконання - до вівторка, 27 серпня, апарат Верховної Ради до 12.00 надасть інформацію про підготовку системи "Рада-3" підготовчої депутатської групи", - сказав обраний народним депутатом глава партії "Слуга народу", головуючий на засіданні підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков на засіданні групи в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Підготовча група проголосувала за таке рішення.
Як повідомлялося, система "Рада-3", розроблена і встановлена раніше в залі засідань українського парламенту, має так звану "персональну кнопку", яка не дозволить депутатам голосувати за когось, крім себе. Перше урочисте засідання Верховної Ради відбудеться 29 серпня.
от і бере сумнів на рахунок чесної рубаловки
алноритм простой
опрос на подтвержление решения каждые 3.5.6.7секунд рандомно
и хрен какое чмо успее кнопкодавить
раздувают из мухи слона
опять хотят ****** нас
Не секрет, что общество постепенно склоняется к антиуопии с развитием биометрических технологий. Ладно, это бред параноика. Сегодня я расскажу вам как получить отпечаток пальца для человека и использовать их для идентификации. Прям как в шпионских фильмах.
Чтобы подделать отпечаток, нам понадобится оригинал. Хорошим источником отпечатка является стекло и подобные материалы. Допустим, вы взяли стеклянную бутылку с нужным отпечатком. Сначала надо ...
https://pikabu.ru/story/kak_poddelat_otpechatok_paltsa_3070706