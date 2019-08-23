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 Політика України
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Все про:ВР (5359) кнопкодавство (11) Разумков Дмитро (148)

 Апарат ВР має до вівторка надати інформацію про готовність системи "Рада-3", яка передбачає сенсорну кнопку для персонального голосування, - Разумков

Підготовча депутатська група доручила апарату парламенту надати інформацію про стан і готовність системи "Рада-3" до початку роботи Верховної Ради 9-го скликання.

"Термін виконання - до вівторка, 27 серпня, апарат Верховної Ради до 12.00 надасть інформацію про підготовку системи "Рада-3" підготовчої депутатської групи", - сказав обраний народним депутатом глава партії "Слуга народу", головуючий на засіданні підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков на засіданні групи в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Підготовча група проголосувала за таке рішення.

Як повідомлялося, система "Рада-3", розроблена і встановлена ​​раніше в залі засідань українського парламенту, має так звану "персональну кнопку", яка не дозволить депутатам голосувати за когось, крім себе. Перше урочисте засідання Верховної Ради відбудеться 29 серпня.

Читайте також: У Раді кнопкодавів каратимуть штрафом від 50 до 80 тис. грн, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144391
 
   
 Топ коментарі
 
Невже за чверть СТОЛІТТЯ в Україні ВПЕРШЕ будуть чесно голосувати у парламенті??? Аппарат ВР должен до вторника предоставить информацию о готовности системы "Рада-3", предусматривающей сенсорную кнопку для персонального голосования, - Разумков - Цензор.НЕТ 1249
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Тепер кожного дня будуть цікаві новини.
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О, а вот это очень правильно！
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Невже за чверть СТОЛІТТЯ в Україні ВПЕРШЕ будуть чесно голосувати у парламенті??? Аппарат ВР должен до вторника предоставить информацию о готовности системы "Рада-3", предусматривающей сенсорную кнопку для персонального голосования, - Разумков - Цензор.НЕТ 1249
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Убого смотрится. Будто кнопкодавство этого не подразумевало. Еще в большей степени.
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ще в поза тій раді один з депутатів об'яснив,як можна голосувати за п'ятьо і з сенсорною кнопкою.
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апарат інформацію прєдоставіт, але готовность кнопкі нє обєспєчіт.
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якщо б була така яндрова ракета--Рада -3...нажаль
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не вірю, що народні умільці її просто не знищать заради своїх інтересів. але хоч щось є в правильному курсі.
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Навіщо нищити, вони просто відсканують пальчик сусіда, та й будуть їм кнопкодавити
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там так не вийде, там тільки рубать, але ж пальців всього у людей 20! це в бобіків 21
от і бере сумнів на рахунок чесної рубаловки Апарат ВР має до вівторка надати інформацію про готовність системи "Рада-3", яка передбачає сенсорну кнопку для персонального голосування, - Разумков - Цензор.НЕТ 1906
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Ага, распечатают на 3д принтере, да или просто отрубят, делов-то
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цена вопроса 3$ за одну кнопку
алноритм простой
опрос на подтвержление решения каждые 3.5.6.7секунд рандомно
и хрен какое чмо успее кнопкодавить
раздувают из мухи слона
опять хотят ****** нас
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Как подделать отпечаток пальца?

Не секрет, что общество постепенно склоняется к антиуопии с развитием биометрических технологий. Ладно, это бред параноика. Сегодня я расскажу вам как получить отпечаток пальца для человека и использовать их для идентификации. Прям как в шпионских фильмах.

Чтобы подделать отпечаток, нам понадобится оригинал. Хорошим источником отпечатка является стекло и подобные материалы. Допустим, вы взяли стеклянную бутылку с нужным отпечатком. Сначала надо ...
https://pikabu.ru/story/kak_poddelat_otpechatok_paltsa_3070706
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