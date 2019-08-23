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 Політика України
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Все про:Зеленський (2459) Пєсков (571) Путін (10447)

 У Кремлі констатували початок діалогу Путіна і Зеленського

У Кремлі з обережним оптимізмом ставляться до російсько-українських відносин, вважаючи важливим діалог президентів Росії й України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Поки ми констатуємо початок діалогу між двома президентами - між президентом Путіним і президентом Зеленським. І констатуємо, як ми вже говорили, певні контакти, які здійснюються для розвитку цих розмов (між Путіним і Зеленським) і в розвиток тих розумінь, які були досягнуті під час цих розмов", - сказав Пєсков у п'ятницю журналістам.

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"Мені поки нічого додати до цих слів. Хочу тільки нагадати нещодавню заяву Путіна, де він говорив про обережний оптимізм, який можна констатувати в контексті російсько-українських відносин", - заявив прессекретар президента РФ.

Нагадаємо, за даними російського агентсва РБК, Україна і Росія досягли попередньої домовленості про обмін утримуваними особами за формулою 33 на 33.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що перші результати з питання обміну утримуваних осіб між Україною та РФ будуть вже найближчими днями.

Сьогодні, 23 серпня, до Києва прибула уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144389
 
 
 Топ коментарі
 
В Кремле констатировали начало возвращения Украины в " родную гавань " . Зебилы вы сдали Украину кацапам вместе В Кремле констатировали начало диалога Путина и Зеленского - Цензор.НЕТ 2691
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зебилы - к сдаваться готовы? - а в ответ - всегда готовы - а я вот нет
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В запертом вагоне для скота. И не в мацкву, а в сибирь и солнечный магадан.
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придется Зеленскому разгребать после лолиты тонны дерьма
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У ПОРОХОБОТОВ ДЕВИЗ: ОБОСРЁМСЯ НО НЕ СДАДИМСЯ, И ПРИЧЁМ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ВСЁ ЗА СЧЁТ ЖИЗНЕЙ ДРУГИХ УКРАИНЦЕВ.
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24 моряка будут в списке на обмен из 33. а реально их и так мацква обязана вернуть....
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Это будет не диалог,а монолог ботоксной твари. Зеля будет сидеть с языком в заднице и гривой махать.
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Как порохососы возбудились. Это же не вы в окопах сидите.не вас убивают. Это же не вы в российских тюрьмах гниете. Чего добился порох за 5 лет? Нихера. Каждый день убивали наших ребят. Но это же не его детей,ему похеру. Потому что типа пальцы растопыривал,с врагом нельзя договариваться. А сам бизнес там крутил. А для тупых порохоботов по ящику мозги пудрил. Надо реально смотреть на вещи. Крым в россии это надолго. Если не навсегда. В мире таких примеров полно. Северный кипр,голанские высоты,фолклендскме острова и т.д.Периодически эти проблемы мусолят в ООН, но де факто все проблемы остаются как есть. Так будет и с Крымом. Теоретически,если китай начнет расчленять рашку,шанс вернуть Крым есть. Больше вариантов нет. Или еще более утопический-Украина восстановит ядерный потенциал и создаст армию сильнее российской. Но это чистая утопия. У россии денег очень много и поддерживать конфликт она может бесконечно. Украина еле дышит. И слушать лже-ура-патриотов,что с врагом нельзя ни о чем даже разговаривать,это лицемерие и глупость. Как то так.
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