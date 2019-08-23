 У Кремлі констатували початок діалогу Путіна і Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Поки ми констатуємо початок діалогу між двома президентами - між президентом Путіним і президентом Зеленським. І констатуємо, як ми вже говорили, певні контакти, які здійснюються для розвитку цих розмов (між Путіним і Зеленським) і в розвиток тих розумінь, які були досягнуті під час цих розмов", - сказав Пєсков у п'ятницю журналістам.

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"Мені поки нічого додати до цих слів. Хочу тільки нагадати нещодавню заяву Путіна, де він говорив про обережний оптимізм, який можна констатувати в контексті російсько-українських відносин", - заявив прессекретар президента РФ.

Нагадаємо, за даними російського агентсва РБК, Україна і Росія досягли попередньої домовленості про обмін утримуваними особами за формулою 33 на 33.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що перші результати з питання обміну утримуваних осіб між Україною та РФ будуть вже найближчими днями.

Сьогодні, 23 серпня, до Києва прибула уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.