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 Політика України
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Все про:обмін (426) помилування (68) Вишинський (130)

 Вишинський відмовився писати заяву на обмін, - адвокат Доманський

Головного редактора "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського немає в списках на можливий обмін утримуваними особами з Росією, тому що він про такий обмін не просив і не визнає свою провину у справі про державну зраду.

Про це заявив адвокат Вишинського Андрій Доманський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Заяв про якийсь там обмін він не писав. Бажань про обмін не висловлював. До нього зверталися українські політики, зокрема омбудсмен Денісова, з проханням написати такі заяви. На що було відмовлено", - зазначив Доманський.

Це питання йому задавалося кілька разів. Але він не є річчю, яку можна на щось міняти. Він є людиною, громадянином, у якого є права... Тому казати про це як про обмінний фонд і як річ – перепрошую – він жива людина, яку ще судом не визнано, що він у чомусь винний. Він не визнає свою провину і розуміє, що його затримали з єдиною метою – здійснити оцей так званий обмін", - додав адвокат.

За словами адвоката, Вишинський відмовляється писати заяви про обмін, бо таким чином йому доведеться визнавати провину, а він її не визнає.

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Доманський переконує, що визнання провини дуже чекає Генпрокуратура і правоохоронці, які "бояться розголосу про те, як проводилося слідство і все інше", адже там було багато "порушень закону".

Він також додав, що якщо якісь перемовини про обмін останнім часом і велися, то він про них не знає, бо сторону захисту "жодним чином ніколи у цей процес не включали".

Доманський також відзначив, що одна справа говорити про обмін осіб, які мають вироки, і зовсім інша – про людину, щодо якої ще триває судовий розгляд.

Наразі він продовжує займатися захистом Вишинського у суді.

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144388
 
 
 Топ коментарі
 
Насильно отдать. Нам такие "граждане" не нать. И даром не нать. И за деньги не нать.
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У него есть кацапский паспорт. Лишить украинского и выпхнуть в обмен на Сущенко
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Нехай сидить в СИЗО 15 лет без суда.Никакой ЕСПЧ не примет заявления.
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Насильно отдать. Нам такие "граждане" не нать. И даром не нать. И за деньги не нать.
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И лишить украинского гражданства за поддержку террористов и терроризма в Крыму.
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он уже отказался от украинского гражданства
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А навіщо воно йому? Адже нова влада не тільки звільнить без всяких умов, але ще й компенсацію заплатить.
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воно вже не вишенскій а вішенька який абмєн весілля скоро...
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У него есть кацапский паспорт. Лишить украинского и выпхнуть в обмен на Сущенко
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На словах? Или подал заявление? До задержания или после?
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Нехай сидить в СИЗО 15 лет без суда.Никакой ЕСПЧ не примет заявления.
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сам бог велить лишити його в камері. тільки б зону підходящу правильно підібрати десь на бандерщині.
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Kaкое гордое резинотехническое изделие номер два, однако.
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Странно, а что случилось? До этого требовал, чтоб его включили в обменный список и вдруг передумал...Понял, что там его по головке не погладят?
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как там у русских?, на нет и суда нет?))
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Нагадят дерьма, а потом сами туда не хотят. У Европу линяют.
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Молодец Вышинский! Лучше сидеть в Украине - тут теплее.
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Хм) То просил ***** о помощи, а теперь не хочет ее))) Какие же вы любители ***** непостоянные)))
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Адекватный ответ! Знает что там его ждёт очковый туалет и гребня. А тут отсидит положенное(если ещё осудят) и он в нормальной стране с безвизом.
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