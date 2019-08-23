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 Політика України
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Все про:ВР (5359) Кожем'якін (21) Забродський (12) Разумков Дмитро (148) Стефанчук Руслан (57) Іоффе (2)

 Підготовча депутатська група визначила склад тимчасової президії Ради, - Стефанчук

Народні депутати України на підготовчому засіданні Верховної Ради визначили склад тимчасової президії парламенту.

"Згідно з доопрацьованою інформацією в першій підгрупі вноситься пропозиція Верховній Раді України обрати до тимчасової президії першої сесії - Разумкова Дмитра як главу підготовчої депутатської групи, Стефанчука Руслана від політичної партії "Слуга народу", Іоффе Юлію від "Опозиційної платформи - За життя", Кожем'якіна Андрія від "ВО "Батьківщина", Забродського Михайла від партії "Європейська солідарність" і Залізняка Ярослава від політичної партії "Голос"", - сказав обраний нардепом від "Слуги народу", представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук на засіданні підготовчої депутатської групи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідну пропозицію підтримали на засіданні одноголосно.

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Як відомо, перше засідання Верховної Ради 9-го скликання заплановано на 29 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144387
 
 
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Давай вже, починайте.
Та щоб було весело.... ПЄСам.
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ПреЗЕдиуме в новой ВР должны быть Стефанчук, его брат и Юзик!
И все Зе-избиратели сразу поймут, что "епоха бідності" ...уже позади!
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- Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей!…
Подготовительная депутатская группа определила состав временного президиума Рады, -Стефанчук - Цензор.НЕТ 4969 .Подготовительная депутатская группа определила состав временного президиума Рады, -Стефанчук - Цензор.НЕТ 7651.
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по-моему на алкаша больше экс-президент - Петька-бухарь похож.....
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