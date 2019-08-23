 Підготовча депутатська група визначила склад тимчасової президії Ради, - Стефанчук

"Згідно з доопрацьованою інформацією в першій підгрупі вноситься пропозиція Верховній Раді України обрати до тимчасової президії першої сесії - Разумкова Дмитра як главу підготовчої депутатської групи, Стефанчука Руслана від політичної партії "Слуга народу", Іоффе Юлію від "Опозиційної платформи - За життя", Кожем'якіна Андрія від "ВО "Батьківщина", Забродського Михайла від партії "Європейська солідарність" і Залізняка Ярослава від політичної партії "Голос"", - сказав обраний нардепом від "Слуги народу", представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук на засіданні підготовчої депутатської групи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідну пропозицію підтримали на засіданні одноголосно.

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Як відомо, перше засідання Верховної Ради 9-го скликання заплановано на 29 серпня.