 Підготовча депутатська група визначила склад тимчасової президії Ради, - Стефанчук

"Згідно з доопрацьованою інформацією в першій підгрупі вноситься пропозиція Верховній Раді України обрати до тимчасової президії першої сесії - Разумкова Дмитра як главу підготовчої депутатської групи, Стефанчука Руслана від політичної партії "Слуга народу", Іоффе Юлію від "Опозиційної платформи - За життя", Кожем'якіна Андрія від "ВО "Батьківщина", Забродського Михайла від партії "Європейська солідарність" і Залізняка Ярослава від політичної партії "Голос"", - сказав обраний нардепом від "Слуги народу", представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук на засіданні підготовчої депутатської групи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідну пропозицію підтримали на засіданні одноголосно.
Як відомо, перше засідання Верховної Ради 9-го скликання заплановано на 29 серпня.
Та щоб було весело.... ПЄСам.
И все Зе-избиратели сразу поймут, что "епоха бідності" ...уже позади!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,
И голос - как у алкашей!…
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