 Рішення Кабміну про перевірки бізнесу прийнято з порушеннями закону, - глава ДРС

Як повідомила глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна, нова постанова прийшла на зміну колишній, яка була скасована через скарги бізнесу. Однак і в новій постанові не враховано всі пропозиції підприємців і ДРС, передає 24.

Половина (пропозицій і напрацювань ДРС, - ред.) була врахована. Але суттєва половина врахована не була. І власне, я можу спрогнозувати, що суб'єкти господарювання знову оскаржуватимуть це рішення, оскільки воно прийнято з порушенням закону про основи державної регуляторної політики. Це процедурна підстава для його скасування, - заявила Ляпіна.

Також, за словами Ляпіної, нова постанова вже викликала хвилю критики з боку бізнесу, який побачив, що на нього чинитиметься тиск.

"За коментарями бізнесу, які вже сьогодні лунають, причому підкреслюю, легального бізнесу, тобто офіційних суб'єктів з офіційним працевлаштуванням, звучать думки, що це просто створюватиме піковий тиск на бізнес в умовах нинішнього дня", підкреслила глава ДРС.

При цьому, скасована колишня постанова також чинила тиск на бізнес і була неефективною.

"Ми намагалися привести до відповідності ці перевірки у сфері праці до Закону про нагляд і контроль, зменшити тиск, зробити їх ефективними, результативними. На жаль, вся ця робота вчора була перервана ухваленням постанови в тому вигляді, в якому є", - заявила Ляпіна.

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