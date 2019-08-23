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 Суспільство
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Все про:бізнес (346) Ляпіна (31) перевірка (368)

 Рішення Кабміну про перевірки бізнесу прийнято з порушеннями закону, - глава ДРС

Нова постанова про перевірки бізнесу з боку Державної служби України з питань праці була прийнята Кабінетом міністрів з порушенням закону про основи державної регуляторної політики.

Як повідомила глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна, нова постанова прийшла на зміну колишній, яка була скасована через скарги бізнесу. Однак і в новій постанові не враховано всі пропозиції підприємців і ДРС, передає 24.

Половина (пропозицій і напрацювань ДРС, - ред.) була врахована. Але суттєва половина врахована не була. І власне, я можу спрогнозувати, що суб'єкти господарювання знову оскаржуватимуть це рішення, оскільки воно прийнято з порушенням закону про основи державної регуляторної політики. Це процедурна підстава для його скасування, - заявила Ляпіна.

Також, за словами Ляпіної, нова постанова вже викликала хвилю критики з боку бізнесу, який побачив, що на нього чинитиметься тиск.

"За коментарями бізнесу, які вже сьогодні лунають, причому підкреслюю, легального бізнесу, тобто офіційних суб'єктів з офіційним працевлаштуванням, звучать думки, що це просто створюватиме піковий тиск на бізнес в умовах нинішнього дня", підкреслила глава ДРС.

При цьому, скасована колишня постанова також чинила тиск на бізнес і була неефективною.

"Ми намагалися привести до відповідності ці перевірки у сфері праці до Закону про нагляд і контроль, зменшити тиск, зробити їх ефективними, результативними. На жаль, вся ця робота вчора була перервана ухваленням постанови в тому вигляді, в якому є", - заявила Ляпіна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144386
 
   
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Бізнес звик примати найманих працівників за кріпаків. Мільйони людей вимушені по старому працювати на панів нелегально, за копійки. А ця злярва захищає панів. Тьфу.
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лайк Василь от инспектора труда, т.е. от меня)))
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на принадлежащем тебе предприятии сколько наёмных рабочих ?
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Все контролирующие органы заточены, чтобы кошмарить легальный бизнес!
А нелегальный они крышуют и с него кормятся!
Пример: есть две АЗС (легальная и нелегальная) - какую пойдут проверять?
Правильно! Легальную! Начнут ковырять, придираться, цепляться за каждую мелочь....
На нелегальную ходят только за своей долей.....
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На сегодняшний день из-за вот этой выдры заблокированы все проверки на предприятиях в части соблюдения законодательства о труде. Этот бизнес что хочет то и делает. Зарплату в конвертах - да ни вопрос, работать без оформления- да ни вопросю С киких это пуев бизнес должен решать кто и как его будет проверять?
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В свій час Вол. Ільїч Сруль писав; "Влада завжди належить економічно пануючому класу". В наших умовах буржуїнам (баригам).
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Сообщила она ахах лишь бы чего ляпнуть! Чего еще тебе Ляпина не хватает?! Не наворовала еще достаточно, чтобы уехать в США на ПМЖ?!
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