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 Політика України
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Все про:ветерани (355) Зеленський (2459)

 Держава вирішуватиме всі нагальні проблеми ветеранів, - Зеленський

Держава буде обов'язково вирішувати всі гострі проблеми, що стоять перед ветеранами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це під час відкриття II міжнародного волонтерського і ветеранського форуму "Там, де ми - там Україна" заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Ми дійсно знаємо всі наболілі питання - медичне забезпечення, реабілітація, соціальна адаптація, отримання землі, житла, пільгове розмитнення автомобілів. Все це держава обов'язково має робити для вас", - підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив, що ця допомога - тільки один відсоток від того, що зробили ветерани для України.

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"Україна завжди буде перед вами в боргу. І завжди пам'ятатиме кожного з вас - живих і загиблих заради держави", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144384
 
   
 Топ коментарі
 
а шо это его так понесло? боится, шо ветераны завтра на параде люлей дадут?
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ЗЕ ведет пиаркомпанию по задабриванию ветеранов, Зеркаль дипломатично намекает , как взял на себя риски Зеленский в личных контактах с Путиным, Макарон нахваливает его за смелость , ждем раскрытия занавеса после обмена пленными - ЧТО ИМЕННО СДАЛ ЗЕ КРЕМЛЮ...
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Моя нагальна проблема - діючий преЗЕдент, який в травні 2015 р. називав Україну німецькою порноактрисою. Куди звернення писати? І що до нього приложити - мишьяк, вірьовку з милом, сірчаної кислоти?
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Чого ти волаєш?
Ніхто це міністерство чіпати не буде.
Це брехня і чутки.
Дивись сюди https://censor.net.ua/v3144360
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І не збирався він цього робити.
порохоботам треба менш брехати.
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а шо это его так понесло? боится, шо ветераны завтра на параде люлей дадут?
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ЗЕ ведет пиаркомпанию по задабриванию ветеранов, Зеркаль дипломатично намекает , как взял на себя риски Зеленский в личных контактах с Путиным, Макарон нахваливает его за смелость , ждем раскрытия занавеса после обмена пленными - ЧТО ИМЕННО СДАЛ ЗЕ КРЕМЛЮ...
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Хоть кого-то он боится. И хорошо, что это добровольцы.
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Государство не решает ничего и решать не может, решает Президент и структуры управления государством. Зеленскому нужно помнить, что он НЕ Президент на территории АТО. Он, Правительство и Парламент ОБЯЗАНЫ решать ВСЕ вопросы ВСЕХ граждан Украины. Выделять кого либо это честно говоря смахивает на пустой популизм. Этому давала, этому давала, а этому не дам?
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НЕ Президент только на территории АТО, он Президент Украины.
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Моя нагальна проблема - діючий преЗЕдент, який в травні 2015 р. називав Україну німецькою порноактрисою. Куди звернення писати? І що до нього приложити - мишьяк, вірьовку з милом, сірчаної кислоти?
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Подивимось, як обіцянки будуть виконуватись, бо Пепс за 5 років не вирішив ні проблеми з житлом, ні з землею...
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Цаповий троляка... Зупинено все будівництво для військових, зупинено реформу годування, зупинено придбання нової техники та однострою... І все це зроблено за перші місяці... Йди сизранцям цю хрень втюхівай...
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Будівництво КАЗАРМ ПРИзупинено, бо йдуть перевірки масштабних РОЗКРАДАНЬ бюджетних коштів на цих самих будівництвах Реформа системи харчування призупинена СУДОМ через позов ПРИВАТНОЇ фірми до МОУ По закупівлях техніки і одностроїв та сама історія, що і на будівництві (полумяний привіт від Свинарчука і валантьорскава дісанта Пердюкова!) Держава вирішуватиме всі нагальні проблеми ветеранів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2047 Тому, вали, всепропальний зрадо*об, на чоколядні сайти і там зраду розганяй, шатун прокремлівський Держава вирішуватиме всі нагальні проблеми ветеранів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3652
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слухай далі портновські казки, довбодятел... А поки «свінарчук» біля вови твого вештається, «ротердам» вже виявилось сама дешева схема закупівлі вугілля, такими ж дутими виявляться й інші справи по будівництву, реформі годування, й про «прострілені» жилети все 3,14здьож, за для саботажу на користь вови путєна... Твій зє шмаркля - зрадник, навіть не знає якого коліру в нас Прапор...
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Не знає? Звідки в тебе така інфа, соєва иліта?) Держава вирішуватиме всі нагальні проблеми ветеранів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5518
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Подивись відео на його фісбукє, з приводу Дня Прапора, зелене невігластво...
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Ти теж прискорений трускавецький виш закінчив???
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Тобто, чоколядний олігофрене, відповіді в тебе знову немає?))) З тобою не цікаво. Бо в тебе мізків, як у равлика. Держава вирішуватиме всі нагальні проблеми ветеранів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5931
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передивись ще вісім разів, а якщо не зрозумієш, то почитай коменти, там десь є і мій...
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Виріши проблеми українського народу- вирішиш проблему і ветеранів...
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Государство будет решать все неотложные проблемы ветеранов, - Зеленский/22.08.19 14:55 может быть 22.08.19 14:47 рассмотрит 22.08.19 12:44 хочет 22.08.19 08:20 нужно 22.08.19 07:11 станет 21.08.19 22:25 могут 21.08.19 21:07 дающее возможность 21.08.19 18:12 не сольют 21.08.19 17:57 будут 21.08.19 15:30 могут 21.08.19 14:54 может 21.08.19 14:42 не сможет 21.08.19 14:16 будет 21.08.19 13:29 предлагает 21.08.19 12:47 станет 21.08.19 10:03хочет 21.08.19 09:31 завершится 20.08.19 16:54 будет 20.08.19 12:35 хотим / Уж сто-льник близится. А цимеса , реального и конкретного, всё нет.
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З 20-го серпня друга половина армії повинна була перейти на нову систему харчування, а ти падлюка зупинив це - таким чином відбувається «рішення проблем»???
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Походу, везуха подкатит - вальдемар будет раздавать контрамарки на 95-й квартал! Держава вирішуватиме всі нагальні проблеми ветеранів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1141
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Государство будет решать все неотложные проблемы ветеранов, - Зеленский/ старик Хоттабыч-дитё малое против артиста-пианиста.
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узеленского, командазеленского, в офисезеленского, в партиизеленского, государство будет, депутаты будут. вафля ничего на себя не натягивает, что бы когда будут бить не по паспорту а по рылу, визжать-караул, я ничего не обещал!
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