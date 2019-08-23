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 Політика України
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Все про:газ (1016) газові переговори (88) ГТС (80) Вітренко Юрій (52)

 Транзиту російського газу через Україну від початку 2020 року, швидше за все, не буде, - Вітренко

Починаючи з 2020 року транзиту російського газу через територію України, швидше за все, не буде, вважає виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ

"На жаль, базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде. Це означає, що вся система в межах української ГТС повинна бути повернута в так званий фізичний реверс, і газ надходитиме не зі сходу на захід, а із заходу на схід", - сказав він.

Вітренко нагадав, що аналогічні дії України зробила в 2009 році, але тоді газотранспортна система працювала в Напіваварійних режимах. За його словами, цього року українська сторона готувалася до такого сценарію.

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"Було модернізовано п'ять компресорних основних станцій, так звана обмотка. Зараз вони можуть працювати в обох напрямках. З 1 січня вони працюватимуть у напрямку із заходу на схід. ГТС зможе забезпечувати всіх споживачів України достатньою кількістю газу, незважаючи на те, що газ не надходитиме з Росії", - розповів Вітренко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144383
 
   
 Топ коментарі
 
я рада за европу - теперь им будут то откручивать вентиль, то прикручивать и ритм их танцев под дудку рашки будет меняться с быстрого на медленный.... и не надо ее ту Европу завоевывать, она уже сдалась...
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Зебилы , ну и где будете доставать по 2млрд $ в год для бюджета Украины? Транзита российского газа через Украину с начала 2020 года, скорее всего, не будет, - Витренко - Цензор.НЕТ 6744
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То есть зебилы решили взяться за бабушек которые продают всякие семки итд чтобы прожить на копейки которые зебилы выдают в виде пенсий ? Зебилы браво Транзита российского газа через Украину с начала 2020 года, скорее всего, не будет, - Витренко - Цензор.НЕТ 9360
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Ерунда какая-то. 1) СП-2 еще не достроен. 2) Даже после его достройки, потребуется время для выхода на полную мощность. 3) Учитывая возрастающую потребность в газе на Западе, мощности СП-2 вряд ли хватит для прокачки требуемого объема газа. 4) Неоднократно слышал, что ГТС строился для прокачки газа в одну сторону и "реверс" не предусматривался. Предусматривались газовые хранилища, как аккумуляторы - и они есть в системе. Отсюда вывод. Кого там планировали в премьер-министры? А?! Правильно! Коболева, Витренко. Сынок Витренчихи пугает народ, а сынок американской мамаши-миллионерши изрекает "умные" мысли, предлагая гражданам закупить газ для зимы летом задешево. Всё это называется просто. Лапша. Так что пошире развешивайте уши.
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