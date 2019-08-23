 Транзиту російського газу через Україну від початку 2020 року, швидше за все, не буде, - Вітренко

Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ

"На жаль, базовий варіант полягає в тому, що з 1 січня 2020 року транзиту російського газу через територію України не буде. Це означає, що вся система в межах української ГТС повинна бути повернута в так званий фізичний реверс, і газ надходитиме не зі сходу на захід, а із заходу на схід", - сказав він.

Вітренко нагадав, що аналогічні дії України зробила в 2009 році, але тоді газотранспортна система працювала в Напіваварійних режимах. За його словами, цього року українська сторона готувалася до такого сценарію.

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"Було модернізовано п'ять компресорних основних станцій, так звана обмотка. Зараз вони можуть працювати в обох напрямках. З 1 січня вони працюватимуть у напрямку із заходу на схід. ГТС зможе забезпечувати всіх споживачів України достатньою кількістю газу, незважаючи на те, що газ не надходитиме з Росії", - розповів Вітренко.