 Формат Волкер-Сурков варто розширити, залучивши до нього Україну, - Зеркаль

"Можливо, варто розширити формат Волкер-Сурков, залучивши до нього Україну. Вони ж розмовляють про ситуацію в Україні", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Говорячи про розширення Нормандського формату, Зеркаль зазначила, що на її думку, важлива суть, а не кількість учасників.

"Я все-таки думаю, що суть переговорів має превалювати над формою. Головне - це те, що ми закладаємо в суть цього формату. Уже потім треба розмовляти, як реалізувати це, і які сторони залучити до діалогу. Тому що питання не в кількості, а в суті", - пояснила заступник міністра.

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