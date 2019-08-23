"Можливо, варто розширити формат Волкер-Сурков, залучивши до нього Україну. Вони ж розмовляють про ситуацію в Україні", - сказала вона в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Говорячи про розширення Нормандського формату, Зеркаль зазначила, що на її думку, важлива суть, а не кількість учасників.
"Я все-таки думаю, що суть переговорів має превалювати над формою. Головне - це те, що ми закладаємо в суть цього формату. Уже потім треба розмовляти, як реалізувати це, і які сторони залучити до діалогу. Тому що питання не в кількості, а в суті", - пояснила заступник міністра.
Розумієте…
В 2014 році населення України хотіло йти в Європу, подалі від росії, хотіло перемогти у війні, воно вибрало Порошенка і уповноважило його діяти від імені України, представляти Україну на зовнішній арені. Він це робив 5 років.
В 2019 році населення України устало от вайни і карупциі в тєлєвізарє і захотіло собі шоу. Найняло клоуна. Уповноважило його представляти інтереси України. Через 2 місяці замість того, щоб створити систему противаг, населення знову обрало клоунів, підтвердивши повноваження головклоуна.
Тому нема ніякого "зливають Україну", а є дії, за які голосувало 3/4 населення України. Вони самі обрали ту позицію, яка дозволить х*йлу бути миротворцем в Україні, об'єднати "народ Донбасу" з Україною на колоніальних умовах. Вони самі обрали ту позицію, коли до України ставляться як до шістки, в односторонньому порядку виборюючи дипломатичні перемоги Ізраїлю, незважаючи на те, що вони ведуть до дипломатичних, юридичних і економічних поразок України.
Простий нарід сам захотів так жити.
Простий нарід дозволив клоуну самому вирішувати і потім підтвердив його повноваження.
Все.
Всі інші діють в межах дозволеного, виходячи зі своїх інтересів.
Але це той момент, коли дозволено все.
Навіть вбивати українців, називаючи це миром.
Простий нарід хоче відчути це разом, щоб переконатися, що путін таки напав.
Як інакше він зможе хоч щось зрозуміти?