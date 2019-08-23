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 Політика України, За кордоном
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Все про:Білорусь (810) Зеленський (2459) Лукашенко (382)

 Лукашенко - прем'єру Білорусі: "Зеленський просив у нас якоїсь підтримки. Як ми? Надаємо - не надаємо?"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський просив у Мінська підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє держагентство Білорусі БЕЛТА.

"У нас начебто з Україною зараз непогані стосунки. Ми розмовляли з президентом (України Володимиром Зеленським. - Ред.). Вони просили якоїсь підтримки. Як ми? Надаємо - не надаємо?" - сказав Лукашенко на зустрічі в п'ятницю з прем'єр-міністром Білорусі Сергієм Румасом.

Глава білоруської держави також торкнувся і зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Мамука Бахтадзе, що пройшла в п'ятницю і на якій було піднято питання деяких проблем з логістикою у двосторонній торгівлі транзитом через Україну.

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"Напевно, він вам про це скаже. У нас щось там з логістикою через Україну - поставки наших товарів у Закавказзя. Не дуже ладиться. Нехай якісь дрібниці, але це, напевно, наші недоробки. Тому що навряд Україна перешкоджатиме торгівлі. Адже їм теж вигідно, це транзитна країна для нас у цьому відношенні", - зазначив Лукашенко.

"І низка інших питань, які у вас є. Я готовий обговорити і прийняти рішення", - підсумував Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144376
 
 
 Топ коментарі
 
Как это мило...
Последний диктатор Европы - первому клоуну Европы...
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Можливо Зєля просив надати методичку про використання мєнтовського спецназу проти демонстрантів?
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Можливо Зєля просив надати методичку про використання мєнтовського спецназу проти демонстрантів?
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Тут подонок ***** мальдивська порохнява спец по розгону добровольців і майданівців, як 3 березня 2018 року під Радою.
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ПеПу? Уже давно. Народ погнал его ссаными тряпками, а он дальше считает себя отцом и спасителем Нации.
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Ой и Лукашенко... Оно какую -то поддержку думает давать или не давать. Сам бы себе просил поддержку, сидит в жопе у Пукина и еще выкабенивается.
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- Діду, а со то на килимі висить?
- *****.
- *****?!
- ******!
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Как это мило...
Последний диктатор Европы - первому клоуну Европы...
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Зеленський давно не перший клоун Європи.
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Саша, ну хватит из себя строить ... Все знают, что как ты скажешь, так и будет. Скажешь, премьер-министру ехать в Антарктиду сортировать снег по спичечным коробкам, он уже завтра будет там. Санек, ну хватит заниматься "очковтирательством" Лукашенко - премьеру Беларуси: "Зеленский просил у нас какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?" - Цензор.НЕТ 6051
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Еще один диктатор предложил нам помощь? Лука, отдай сначала нам украинцев которых ты похитил и держишь в тюрьмах. Где Гриб? Где другие десятки наших людей по наивности и по тупости поехавшие на Беларашку?
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даже этот ушлепок говорит про Зелю как про какого-то "ходока из глубинки"!
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лука- ПНХ Лукашенко - премьеру Беларуси: "Зеленский просил у нас какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?" - Цензор.НЕТ 6607 Без сопливих якось обійдемось.
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Прем'єр Білорусі - Лукашенці: "А кто такой Зєлєнскій?Ето тот, із Квартала? Поддєржім, конєчно! Гастролі організуєм, сцену прєдоставім!"
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это просто капец...немного погодя зелю просто бить будут за не правильный взгляд
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это срака ,зебобики...хотя до вас не дойдет
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Срака наступила еще когда после Майдана в 2014 вернули Парашенка и рыгов к власти. Ради чего тогда погибло столько людей не понятно.
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ну то ,что для вас срака наступила с побегом овоща никто не сомневается)
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єта жє што палучаєца калхознік на нашєва зё батон крошіт званітє баканаву пусть разьбєрьоться с єтім чєртілай !
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бешені пси як з цепу зірвались, шо пеця платити перестав? істощав сердешний?
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Лука, ты изоврался вконец, вали производить креветки, хоть польза от тебя будет.
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Лука поже підтримати Україну в ділі вступу в Тайожний союз.
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Ага, помочнік.
Той, що в ООН голосує разом із парашею.
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_Я в недоумении от претензии, что союзник путлера голосует солидарно с расией. А должно быть как-то по-иному, чи шо? Правда, недоумеваю.
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Дно. Кацапский подсосник что-то там разглагольствует с умным видом о поддержке Украины.
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Зеленский просил какой-то поддержки." Источник: https://censor.net.ua/n3144376

Лукашенко - прем'єру Білорусі: "Зеленський просив у нас якоїсь підтримки. Як ми? Надаємо - не надаємо?" - Цензор.НЕТ 5080 ..Лукашенко - прем'єру Білорусі: "Зеленський просив у нас якоїсь підтримки. Як ми? Надаємо - не надаємо?" - Цензор.НЕТ 5105.
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Интересная реакция, на болтовню Бацьки. Чувак сказал: "Они просили какой-то поддержки"(с). Какой именно? Никто не знает, но осуждает. А можэ Зеленский попросил Милевского в "Динамо" наше вернуть, а Хацкевича, вместо него, обязать в "Динамо"-Брест, забивать, вместо Мили?! А шо, я бы так Хацкевичу отомстил, с удовольствием. Потому: не знаю, но обсираю- не катит!
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Папахер, у тебя скотина вся обосранная.
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Нашёл у кого поддержку попросить. Он бы ещё у Орбана и Земана поддержку попросил. Ну лох. Шас все русские подстилки тебя с готовностью поддержат.
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Краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти. Хай Бог береже від такого "союзника" і допомагача, як шкловський Циган.
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Лукашенко захотелось публично унизить Украину, но еще больше унизил ее всенародно избранный президент, обращаясь с просьбами к таким "типам".
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