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 Політика України, Економіка
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Все про:заробітна плата (553) мінімальна зарплата (110) Міністерство соціальної політики (333)

 Мінімальна зарплата в Україні зросла втричі, а середня - удвічі з 2016 року, - Мінсоцполітики

Мінімальна заробітна плата в Україні зросла втричі, а середня - удвічі, якщо порівнювати квітень 2016 року з липнем 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Впродовж 2016-2019 років, після падіння в 2014-2015 роках, спостерігається стабільна тенденція зростання реальних доходів населення", - йдеться у звіті Мінсоцполітики про результати діяльності впродовж трьох років.

Так, за 2016-2019 роки реальні доходи населення поступово зростали: 2016 року - плюс 2% 2017 рік - плюс 10,9%, 2018 рік - плюс 9,9%, I квартал 2019 року - плюс 7,7%.

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Якщо порівнювати квітень 2016 року, коли діючий склад уряду почав працювати, з липнем 2019 року, то прожитковий мінімум зріс на 45%, мінімальна зарплата зросла втричі (з 1378 грн до 4173 грн), мінімальний розмір пенсії підвищився на 45,6% (з 1074 грн до 1564 грн), середній розмір пенсії підвищився на 76,5% (з 1703 грн до 3006 грн) а посадовий оклад працівника першого розряду тарифної сітки виріс на 72%.

Також наголошується, що за даний період середня зарплата штатного працівника зросла удвічі - з 4839 грн до 10027 грн.

Що стосується рівня бідності, то порівняно з 2016 роком, він знизився на 23,5 відсоткові пункти і становить 27,6%, а рівень бідності серед працюючих знизився на 23,8 відсоткові пункти і становить 18,2% порівняно з 42% у 2016 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144374
 
   
 Топ коментарі
 
еще одно подтверждение... - Сколько простой нарид в задницу не целуй, он простой нарид все равно выберет какое нибудь Зе...
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Зубы не заговаривайте - осталась 1 неделя, я вожделенно потираю корочки трудовика в ожидании з/п 4К дол. Минимальная зарплата в Украине выросла в 3 раза, а средняя - вдвое с 2016 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2595
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это у тех, кто работает
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ты из Лугандона, голубок.

И Порох тебе, как кость в горле, потому что при нём бы вы хрен амнистию получили.

А амнистии ой как хоцца )))
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вообще то я из Киева, и амнистия лично мне не нать! а вот тарифы снизить хотя бы раза в 3 я бы хотел!!
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нет, вредно для здоровья! да и вообще кто много работает тому некогда зарабатывать, доказано ГРОСЕЙ ПЕТЕЙ АХМЕТОВЫМ и другими всем знкамыми лицами!!
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Зароботка без работы не бывает. Ты в списке забыл указать личного друга ЗЕЛЕНСКОГО - АВАКОВА. Тот точно зарабатывает на рюкзаках, вертолетах, оружии.
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Бывает, доказано теми лицами что я перечислил выше!!
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И женщину резиновую.Мечтать так мечтать
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Рева, ты как статистику не дуй, а побежишь за порохом!!!)
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середня зп--то є шедевральне визначення.
в потрошенка 1 яхти а у форумного ніщебродого песика--0
середня по одній на харю.
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а по какой ты предлагаешь считать ?
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по -перше , треба відсіяти всю зп як у кобєлева і йому подібних
зп депутатів, бо там оклад 15, а в рило якимось чином попадає 80.
і брати по галузям господарства зі статистикою по областях.
п.с в київі зп значно вища за зп в якому тарнополі.
але коли призначають пенсію--беруть середню по Україні. якого бені це середнє цікавить того ж тернопільчанина? він все життя отримував не київську
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Методика такая есть - медианная называется
А если брать среднее между мною и Коболевым, окажется, что в стране все долларовые миллионеры.
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Это только благодоря Зеленскому выросла зарплата! При барыге такого не было, он только воровал себе любимому!
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чому в 3 рази? для політрука Реви і інших бариг при владі в 20-30 разів, а у Коболєва в сотні раз... а в скільки рах виросли ціни на усі продукти, на тарифи? Доллар в 3.5 рази зріс у цієї недолугої зграї мародерів...Що ви сволочі рахуєте?
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Штуку баксов заработать сложно, но можно... что в 2013, что теперь в 2019... в целом я думал, что будет гораздо хуже.
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Согласна с тем что мы все таки где то вышли таки на уровень 2013 года! Вопрос только в том зачем нужно было устраивать Майдан чтобы потом 5 лет терять чтобы выйти на старый уровень? Мінімальна зарплата в Україні зросла втричі, а середня - удвічі з 2016 року, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 2177
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Спроси у Бени, который его устроил за два месяца до перевыборов.
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Ну якщо ви не знаєте відповіді на таке питання. то Україна з такими виборцями завжди буде в дупі.
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Ну если вам ответ известен будьте добры- не поленитесь обьяснить..
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Ми далеко попереду з 2013 якщо порівнювати золотовалютні резерви та ріст ВВП.
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Якщо бути чесним то реальна зарплата по відношенню до цін виросла в 1.5 рази з 2016-го. що теж непогано.
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