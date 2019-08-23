 "Батьківщина" відкликала кандидатуру Кондратюк на посаду віцеспікера Ради. ВIДЕО

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Андрій Кожем'якін повідомив на засіданні підготовчої групи. За його словами, кандидатуру відкликали після "консультацій з колегами".

Читайте також: На посаду віцеспікера від "Батьківщини" претендує Кондратюк, а від позафракційних - Констанкевич