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 Політика України
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Все про:ВР (5359) Кожем'якін (19) Батьківщина (339)

 "Батьківщина" відкликала кандидатуру Кондратюк на посаду віцеспікера Ради. ВIДЕО

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" відкликала раніше запропоновану кандидатуру Олени Кондратюк на пост віцеспікера Верховної Ради 9-го скликання.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Андрій Кожем'якін повідомив на засіданні підготовчої групи. За його словами, кандидатуру відкликали після "консультацій з колегами".

Читайте також: На посаду віцеспікера від "Батьківщини" претендує Кондратюк, а від позафракційних - Констанкевич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144369
 
   
 Топ коментарі
 
Соболев - достойная кандидатура от "Батькивщиньі". Имхо
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Правильнее сказать с НАРОДОМ. Туповат еще.
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Ніхто не хоче брати на себе відповідальності за те що скоро відбудеться. Відповідальність має бути на тих, хто зробив це разом.
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не везе юльці з кадрами ,надя герой,--кинула, толік металоломщик кинув, це тільки ті, про яких швидко згадав
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Правильнее сказать с НАРОДОМ. Туповат еще.
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это правильно.... - зачем?

Скоро новые выборы и презика и ВР...
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Скоро.Зеленский такой же брехун,как ющ и барыга.Он упустил время для создания авторитета.Теперь он смотрится как малолетняя шпана со своей недокомандой.Назовите хотя бы одного авторитетного человека в масштабах всей Украины.Я уже не говорю про масштабы Европы или мира.
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всі "авторитети" -у Порошенка..
Грановський..Кононенко..Лєра "Банкірша",'Нарік"... "Батьківщина" відкликала кандидатуру Кондратюк на посаду віцеспікера Ради - Цензор.НЕТ 1656
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Вот именно.Они помогли пете утонуть.Они как были,так и есть,а петя в жопе (не финансовой).Так утонет и зеленский,а богданы,разумковы и пинчуки останутся.Те же авторитеты.
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Все эти пророчества (лично у меня) ассоциируются с пророчествами шарлатанов под фамилией Глобы. Те ,тоже обежали Юльке 2 срока,но не тюремных.Соевых глистов с отсутствием образного мышления ,прошу не беспокоится.
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На постсовке традиция, после Вовы будет кавказец.. В рашке Кадыр, а у нас Авак....Сушите лохи сухари... в лагерях пригодятся, когда под одеялом на нарах будете грызть и ругать юлькуворофку...
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2024.. так ,.це скоро\підтверджую.Мак Лауд "Батьківщина" відкликала кандидатуру Кондратюк на посаду віцеспікера Ради - Цензор.НЕТ 8595
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"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везет."
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Ніхто не хоче брати на себе відповідальності за те що скоро відбудеться. Відповідальність має бути на тих, хто зробив це разом.
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Потому песиков в ВР и рассаживают у туалета, что их мнение никому не интересно теперь.
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а ты ЗЕбилло-поклонник? думаю уже в ноябре, когда снова повысится газ, электричество и отопление, а картофель-35, лук 30, капуста 30, морковь 25, и сало 200, тех что голосовало за бздливого шута горохового, будут на улицах забивать камнями.
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Если уменьшится контрабанда на ввоз, цены, естественно, несколько выростут. Но это путь к становлению цивилизованных экономических отношений в стране.
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это для того,чтоб газ запустить в сторону зешоблы уже наверняка
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Соболев - достойная кандидатура от "Батькивщиньі". Имхо
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Всеукраинское объединение "Батькивщина" отозвала ранее предложенную кандидатуру Елены Кондратюк на пост вице-спикера Верховной Рады


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Нехай зебануті будуть в гордом одіночєствє. "Батьківщина" відкликала кандидатуру Кондратюк на посаду віцеспікера Ради - Цензор.НЕТ 77
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Для зебобіків вималбову.ться дуже погана "херня" - тепер за ВСЕ будуть відповідати ТІЛЬКИ ВОНИ
так що, "спихнути" на інших не вийде.
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Это "гордое одиночество" может ускорить прохождение Украиной точки невозврата к государственности и цивилизованной жизни с точки зрения культуры и морали 21-го века (уже сомневаюсь в наличии этих понятий нашей жизни). Малолетнее, во всю голову либертарианское (интересно, сами-то понимают, о чем базар?) и электронное??? политическое... сообщество ой как нужно контролировать, дабы не утратить при их правлении не только независимость, но и саму суть нашего государства. Напрочь. Крайне недалеким любителям квартально-криворожской пошлости, проголосовавшим с нескрываемым злорадством за странных "слуг народа" (какого народы, думаю, все уже поняли), еще предстоит горькое похмелье.
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Мейдича давайте (он же "Монгол"). Мокрушник, которого не добил киллер.
Но ничего.. сменил фамилию - и в "Батьківшину"
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что что ,а чуйка у воной врожденная -сколько лет в раде держится...
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А шо Юля Владимировна буксует? Или тяжело на лабутенах подниматься в президиум?
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нормальний процес.... от тільки порохойобнутим він не подобається... все не подобається... ну усе!
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