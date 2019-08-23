 "Батьківщина" відкликала кандидатуру Кондратюк на посаду віцеспікера Ради. ВIДЕО

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Андрій Кожем'якін повідомив на засіданні підготовчої групи. За його словами, кандидатуру відкликали після "консультацій з колегами".
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На посаду віцеспікера від "Батьківщини" претендує Кондратюк, а від позафракційних - Констанкевич
"Батьківщина" висунула свого кандидата на посаду віцеспікера Ради, - Кожем'якін
На пост віцеспікера Ради подано кілька кандидатур, - Разумков
Опозиційні фракції можуть визначитися і висунути свого кандидата на посаду віцеспікера Ради, - Разумков
"Слуга народу" делегує Разумкова і Стефанчука на посади спікера та першого віцеспікера Ради
+6
Соболев - достойная кандидатура от "Батькивщиньі". Имхо
+4
Правильнее сказать с НАРОДОМ. Туповат еще.
+3
Ніхто не хоче брати на себе відповідальності за те що скоро відбудеться. Відповідальність має бути на тих, хто зробив це разом.
Скоро новые выборы и презика и ВР...
Грановський..Кононенко..Лєра "Банкірша",'Нарік"...
так що, "спихнути" на інших не вийде.
Но ничего.. сменил фамилию - и в "Батьківшину"