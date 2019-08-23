 На пост віцеспікера Ради подано кілька кандидатур, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у п'ятницю в Києві.
"Пропозиції ще будуть додатково обговорюватися, тому що було подано кілька пропозицій на цю посаду", - сказав Разумков.
Як повідомлялося, політичні партії "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Опозиційна платформа - За життя" претендують на посаду віцеспікера парламенту.
від мажоритарників.
від 'зажопів'
від тендерної мафії
фуу..
від РПЦ.
а..балдзеть!!!
- А где этот Разумков был в 2014 году?
На Майдане, на фронте, волонтёрил?
Или петлял от военкомата???
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У слуг ЕСТЬ БОЛЬШЕНСТВО --, и зачам эта ПОКАЗУХА ( нескольких " кандидатуро " )).
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?!!!
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3е-клоуны !
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У вас ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШЕНСТВО !!
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Зачем это т СПЕКТАКЛЬ ??
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