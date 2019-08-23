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 Політика України
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Все про:ВР (5359) Разумков Дмитро (148)

 На пост віцеспікера Ради подано кілька кандидатур, - Разумков

Обраний народним депутатом глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявляє, що на посаду заступника голови Верховної Ради 9-го скликання подано кілька кандидатур.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у п'ятницю в Києві.

"Пропозиції ще будуть додатково обговорюватися, тому що було подано кілька пропозицій на цю посаду", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, політичні партії "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Опозиційна платформа - За життя" претендують на посаду віцеспікера парламенту.

Читайте також: На посаду віцеспікера від "Батьківщини" претендує Кондратюк, а від позафракційних - Констанкевич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144366
 
 
 Топ коментарі
 
Я вот всем задаю вопрос:
- А где этот Разумков был в 2014 году?
На Майдане, на фронте, волонтёрил?
Или петлял от военкомата???
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треба цим тузикам, жопикам і юлям патрикеївнам дати в наперстки зіграти. банкує юля
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Какой это жарт, это реальность, по головам лезут туда, в крайнем случае 2 5 лет так было.
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приз Порошенко зараз -місце не біля параші
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Пока да, но на задворках Парламента. Ближе не подпускают.
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похотливый богдан, джабба хатт стефанчук и гипножаба разумков. как бы научить адблок их фотки резать, не могу смотреть просто.
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- в смысле - несколько кандидатур? ты это серьезно?
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оо.. так ваще ж ..картина маслом...складывается))))
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Батьківщина зняла свою кандидатуру
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На месте Разумкова нужно дать вице Петьке, Мол, я пойду приму массаж, а ты здесь порули на автопилоте.
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Я вот всем задаю вопрос:
- А где этот Разумков был в 2014 году?
На Майдане, на фронте, волонтёрил?
Или петлял от военкомата???
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КЛОУНАДА !
,
У слуг ЕСТЬ БОЛЬШЕНСТВО --, и зачам эта ПОКАЗУХА ( нескольких " кандидатуро " )).
.
.
?!!!
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3екленые просто СЦУТ В ГЛАЗА ЭТО Й ПОКАЗУХОЙ !!
,
3е-клоуны !
.
У вас ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШЕНСТВО !!
,
Зачем это т СПЕКТАКЛЬ ??
,
,
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Да давай уже, подписывай капитуляцию. Разумков, в тебя запоребрик столько бабок влил - отрабатывать должен.
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