 На пост віцеспікера Ради подано кілька кандидатур, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у п'ятницю в Києві.

"Пропозиції ще будуть додатково обговорюватися, тому що було подано кілька пропозицій на цю посаду", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, політичні партії "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Опозиційна платформа - За життя" претендують на посаду віцеспікера парламенту.

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