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 Політика України
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Все про:Зеленський (2459) обмін (426) полонені (415)

 "Перші результати мають бути вже найближчими днями", - Зеленський про обмін полоненими з РФ

Перші результати з питання обміну утримуваних осіб між Україною та Росією можуть бути вже найближчими днями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Президент України Володимир Зеленський сказав журналістам у п'ятницю в Києві.

"Ми чекаємо результатів крок за кроком. Перші результати мають бути вже найближчими днями. Не хочу загадувати", - заявив він.

При цьому президент підкреслив, що особисто займається цим питанням.

"Я особисто працюю над цим питанням, і прошу ЗМІ: будь ласка, без чуток. Я працюю над цим уже два місяці. Дайте мені виконати свою роботу", - сказав Зеленський.

"Я обіцяв українському народові, що ми повернемо полонених, моряків, що ми закінчимо війну. Я цим займаюся особисто. Я не знаю, хто там що говорить і хто чим займається. Дайте мені зробити мою справу", - підсумував він.

Читайте також: Москва і Київ домовилися про обмін утримуваних осіб за формулою "33 на 33", - російський РБК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144365
 
   
 Топ коментарі
 
порадься зі своїм куратором машкой захаровой
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логика порохобота: если наши пленные в плену уже 6 лет, то значит нынешней власти на них плевать, а вот предыдущая власть 5 лет за них типа боролась и ей было не плевать...
старческий маразм?
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А можно обменять этого Зебила на всех пленных ? "Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни", - Зеленский об обмене пленными с РФ - Цензор.НЕТ 1879
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а как рашка могла кого то держать, если сама сбежала?
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Значит не хотела держать.. разговор же начался с пользователя aquarius580 459c2008 который утверждает что рашка никогда не смирится с существованием Украины! Я отвечаю ему что нет!- все по обстоятельствам и по ситуации в этом мире и имеет тенденцию изменяться.. нет ничего идеально черного или идеально белого.
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рашка никогда не смирится с существованием украины. это утверждение доказано трехсотлетним уничтожением украины рашкой
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А кто и когда с чем то в мире вообще смирялся?))) тем более 300 лет назад?) все завоевывалось огнем и мечем.. Украина 300 лет назад например была частью Речи Посполитой которая тоже не смирилась с восстанием Хмельницкого и практически подавила его что и вынудило Гетьмана присягать на верность Москве.
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Звільнення полонених - це добре, але дуже сумніваюсь, що рашка погодилась на це просто так. Пуйло буде робити тільки ті дії які приносять користь йому.
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меняют по формуле 33 на 33.. Украина получит своих граждан РФ своих.
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Порохоботы конченые твари. Вместе со своим хозяином
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я бы посмотрел на этих гнилых порохоботов, если бы они сидели в застенках кремля по несколько лет, а зелеботы говорили та х"йло и так их когда нибудь да и отпустит....
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вспомни себя вкалюжупердящий, как ты брызгался слюной каждый раз когда порох освобождал пленных. "пиар-пиар, кукареке!", "дагаварилсяспутеным!"
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а если результатов не будет то значит что для зебли этавыгадна?
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А представьте, как будут рваться пуканы у соевых, когда Зеленский действительно вернёт домой мокряков и других пленных с рашки )
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Главное, шоб у тебя ничего не порвалось. А то будешь ходить на расеи с пуканом порванным в Юнион Джек.
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Ви плутаєтесь у причинно наслідкових зв'язках як дитина. Якщо "вєрнёт", так то буде робити не Зєлупа, а Путлєр, бо Зєлупа нічого не брав, то, звісно, йому нема чого й повертати. А те, що Зєлупа стверджує, що "Я этим занимаюсь лично" - він відверто бреше, бо рішення що до моряків виносив саме Міжнародний морський трибунал, до якого Зєлупа немає жодного стосунку.
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