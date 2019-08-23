 "Перші результати мають бути вже найближчими днями", - Зеленський про обмін полоненими з РФ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Президент України Володимир Зеленський сказав журналістам у п'ятницю в Києві.

"Ми чекаємо результатів крок за кроком. Перші результати мають бути вже найближчими днями. Не хочу загадувати", - заявив він.

При цьому президент підкреслив, що особисто займається цим питанням.

"Я особисто працюю над цим питанням, і прошу ЗМІ: будь ласка, без чуток. Я працюю над цим уже два місяці. Дайте мені виконати свою роботу", - сказав Зеленський.

"Я обіцяв українському народові, що ми повернемо полонених, моряків, що ми закінчимо війну. Я цим займаюся особисто. Я не знаю, хто там що говорить і хто чим займається. Дайте мені зробити мою справу", - підсумував він.

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